https://ria.ru/20221003/krym-1821286109.html

Экс-посол Украины Мельник обматерил Маска, назвавшего Крым российским

Экс-посол Украины Мельник обматерил Маска, назвавшего Крым российским - РИА Новости, 03.10.2022

Экс-посол Украины Мельник обматерил Маска, назвавшего Крым российским

Бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник нецензурно обругал Илона Маска в ответ на предложенный американским предпринимателем план мира между РФ и... РИА Новости, 03.10.2022

2022-10-03T21:12

2022-10-03T21:12

2022-10-03T21:25

специальная военная операция на украине

в мире

илон маск

владимир зеленский

андрей мельник

украина

германия

россия

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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник нецензурно обругал Илона Маска в ответ на предложенный американским предпринимателем план мира между РФ и Украиной.Ранее американский предприниматель Илон Маск предложил свое видение урегулирования конфликта на Украине с сохранением Крыма в составе России и повторными референдумами под наблюдением ООН в Донбассе, в Херсонской и Запорожской областях.План Маска предполагает "повторное голосование в аннексированных регионах под наблюдением ООН", сохранение Крыма "формальной частью России, как это было с 1783 года (до ошибки Хрущева)", гарантии водоснабжения Крыма и нейтральный статус Украины.Владимир Зеленский в июле подписал указ об увольнении с должности посла в ФРГ Андрея Мельника, ряд заявлений которого ранее вызвали резонанс. В частности, весной Мельник сравнил канцлера Германии Олафа Шольца с "обиженной ливерной колбасой" (позднее он выразил сожаление по поводу этих слов), а в июне подвергся критике из-за высказываний о лидере украинских националистов Степане Бандере.

https://ria.ru/20220915/kitay-1817033927.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, илон маск, владимир зеленский, андрей мельник, украина, германия, россия, twitter, оон