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Экс-посол Украины Мельник обматерил Маска, назвавшего Крым российским - РИА Новости, 03.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221003/krym-1821286109.html
Экс-посол Украины Мельник обматерил Маска, назвавшего Крым российским
Экс-посол Украины Мельник обматерил Маска, назвавшего Крым российским - РИА Новости, 03.10.2022
Экс-посол Украины Мельник обматерил Маска, назвавшего Крым российским
Бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник нецензурно обругал Илона Маска в ответ на предложенный американским предпринимателем план мира между РФ и... РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T21:12
2022-10-03T21:25
специальная военная операция на украине
в мире
илон маск
владимир зеленский
андрей мельник
украина
германия
россия
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник нецензурно обругал Илона Маска в ответ на предложенный американским предпринимателем план мира между РФ и Украиной.Ранее американский предприниматель Илон Маск предложил свое видение урегулирования конфликта на Украине с сохранением Крыма в составе России и повторными референдумами под наблюдением ООН в Донбассе, в Херсонской и Запорожской областях.План Маска предполагает "повторное голосование в аннексированных регионах под наблюдением ООН", сохранение Крыма "формальной частью России, как это было с 1783 года (до ошибки Хрущева)", гарантии водоснабжения Крыма и нейтральный статус Украины.Владимир Зеленский в июле подписал указ об увольнении с должности посла в ФРГ Андрея Мельника, ряд заявлений которого ранее вызвали резонанс. В частности, весной Мельник сравнил канцлера Германии Олафа Шольца с "обиженной ливерной колбасой" (позднее он выразил сожаление по поводу этих слов), а в июне подвергся критике из-за высказываний о лидере украинских националистов Степане Бандере.
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в мире, илон маск, владимир зеленский, андрей мельник, украина, германия, россия, twitter, оон
Специальная военная операция на Украине, В мире, Илон Маск, Владимир Зеленский, Андрей Мельник, Украина, Германия, Россия, Twitter, ООН
21:12 03.10.2022 (обновлено: 21:25 03.10.2022)
 
Экс-посол Украины Мельник обматерил Маска, назвавшего Крым российским

Экс-посол Украины в Германии Мельник обматерил Маска, который назвал Крым российским

© AP Photo / Matt RourkeГлава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск
Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
© AP Photo / Matt Rourke
Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник нецензурно обругал Илона Маска в ответ на предложенный американским предпринимателем план мира между РФ и Украиной.
"...вот мой очень дипломатичный ответ вам", - написал Мельник в Twitter, начав реплику с нецензурной брани.
Ранее американский предприниматель Илон Маск предложил свое видение урегулирования конфликта на Украине с сохранением Крыма в составе России и повторными референдумами под наблюдением ООН в Донбассе, в Херсонской и Запорожской областях.
План Маска предполагает "повторное голосование в аннексированных регионах под наблюдением ООН", сохранение Крыма "формальной частью России, как это было с 1783 года (до ошибки Хрущева)", гарантии водоснабжения Крыма и нейтральный статус Украины.
Владимир Зеленский в июле подписал указ об увольнении с должности посла в ФРГ Андрея Мельника, ряд заявлений которого ранее вызвали резонанс. В частности, весной Мельник сравнил канцлера Германии Олафа Шольца с "обиженной ливерной колбасой" (позднее он выразил сожаление по поводу этих слов), а в июне подвергся критике из-за высказываний о лидере украинских националистов Степане Бандере.
Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 15.09.2022
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреИлон МаскВладимир ЗеленскийАндрей МельникУкраинаГерманияРоссияTwitterООН
 
 
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