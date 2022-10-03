https://ria.ru/20221003/khorvatiya-1821298139.html

МИД Хорватии вызвал посла России из-за референдумов

МИД Хорватии вызвал посла России из-за референдумов - РИА Новости, 03.10.2022

МИД Хорватии вызвал посла России из-за референдумов

Министерство иностранных дел Хорватии вызвало в понедельник посла России Андрея Нестеренко в связи с референдумами в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской... РИА Новости, 03.10.2022

2022-10-03T22:39

2022-10-03T22:39

2022-10-03T22:40

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БЕЛГРАД, 3 окт – РИА Новости. Министерство иностранных дел Хорватии вызвало в понедельник посла России Андрея Нестеренко в связи с референдумами в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, сообщило ведомство."Госсекретарь (замглавы) МИД Андрея Метелко-Згомбич вызвала посла РФ Андрея Нестеренко сегодня, чтобы выразить острое осуждение нелегальной аннексии оккупированных территорий Украины и референдумов", - завил хорватский МИД в Twitter.Власти Хорватии в апреле выслали из страны 18 дипломатов и 6 административно-технических сотрудников посольства РФ.Запад, не признавая референдумы о присоединении к России, проявляет двойные стандарты, указал в СБ ООН постпред РФ Василий Небензя, напомнив о признании Косово. В истории есть и другие примеры признания Западом отделения и присоединения территорий без согласия государств, в которые они входили. Техас в 1836 году отделился от Мексики, а затем вошел в состав США; в 1990 и 1991 годах Словения и Хорватия провели референдумы о независимости от Югославии без согласия ее властей и были признаны; в 1991 году референдумы о независимости от СССР прошли в Эстонии, Украине, Грузии, Молдавии, Туркмении, Армении и Азербайджане – вопреки воле советского руководства и всего советского народа, который на всесоюзном референдуме высказался за сохранение Союза; а при объединении ФРГ и ГДР мнения населения вообще никто не спрашивал - поглощение Западной Германией Восточной прошло без референдума.При этом итоги референдумов внутри самих стран Запада игнорируются. В 2017 году за независимость Каталонии от Испании проголосовали 90% жителей автономии, после чего в отношении сторонников независимости Мадрид начал масштабные репрессии. В конце 2017 года жители итальянских Венето и Ломбардии на референдумах потребовали большей автономии от Рима, однако процесс предоставления новых полномочий со стороны центральных властей забуксовал.

https://ria.ru/20221003/slovakiya-1821275777.html

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Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

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