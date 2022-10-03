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В Херсонской области пресекли попытки прорыва украинской армии - РИА Новости, 03.10.2022
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В Херсонской области пресекли попытки прорыва украинской армии
В Херсонской области пресекли попытки прорыва украинской армии - РИА Новости, 03.10.2022
В Херсонской области пресекли попытки прорыва украинской армии
Российские военные пресекли попытки прорыва украинской армии в Херсонской области, сообщил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов в Telegram. РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T08:59
2022-10-03T10:09
в мире
херсонская область
донецкая народная республика
войска воздушно-космической обороны
кирилл стремоусов
владимир путин
россия
референдумы на освобожденных территориях
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт — РИА Новости. Российские военные пресекли попытки прорыва украинской армии в Херсонской области, сообщил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов в Telegram.Владимир Путин 30 сентября подписал с главами Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей договоры о принятии их в состав России по итогам проведенных там референдумов.Как пояснил РИА Новости член комитета Совфеда по конституционному законодательству Александр Башкин, вхождение нового субъекта в состав России происходит на основании двустороннего международного договора. После поступления такого предложения от иностранного государства президент уведомляет о нем Совет Федерации, Госдуму и правительство. После подписания международного договора глава государства просит Конституционный суд проверить его соответствие Конституции, в парламент вносится проект федерального конституционного закона о принятии в Российскую Федерацию нового субъекта.
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херсонская область
донецкая народная республика
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в мире, херсонская область , донецкая народная республика, войска воздушно-космической обороны, кирилл стремоусов, владимир путин, россия, референдумы на освобожденных территориях
В мире, Херсонская область , Донецкая Народная Республика, Войска воздушно-космической обороны, Кирилл Стремоусов, Владимир Путин, Россия, Референдумы на освобожденных территориях
08:59 03.10.2022 (обновлено: 10:09 03.10.2022)
 
В Херсонской области пресекли попытки прорыва украинской армии

Стремоусов заявил о пресечении попыток прорыва украинских войск в Херсонской области

© РИА Новости / Иван РодионовВоеннослужащие ВДВ Вооруженных сил России на позициях во время специальной военной операции на Украине
Военнослужащие ВДВ Вооруженных сил России на позициях во время специальной военной операции на Украине - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
© РИА Новости / Иван Родионов
Военнослужащие ВДВ Вооруженных сил России на позициях во время специальной военной операции на Украине. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт — РИА Новости. Российские военные пресекли попытки прорыва украинской армии в Херсонской области, сообщил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов в Telegram.
"На Николаевском направлении все под контролем, несмотря на попытки укронацистами прорвать оборону. Нацисты продвинулись вдоль Днепра в направлении Дудчан и там получили "люлей" от ВКС России. На данный момент ситуация полностью контролируема", — написал чиновник.
Владимир Путин 30 сентября подписал с главами Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей договоры о принятии их в состав России по итогам проведенных там референдумов.
Как пояснил РИА Новости член комитета Совфеда по конституционному законодательству Александр Башкин, вхождение нового субъекта в состав России происходит на основании двустороннего международного договора. После поступления такого предложения от иностранного государства президент уведомляет о нем Совет Федерации, Госдуму и правительство. После подписания международного договора глава государства просит Конституционный суд проверить его соответствие Конституции, в парламент вносится проект федерального конституционного закона о принятии в Российскую Федерацию нового субъекта.
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В миреХерсонская областьДонецкая Народная РеспубликаВойска воздушно-космической обороныКирилл СтремоусовВладимир ПутинРоссияРеферендумы на освобожденных территориях
 
 
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