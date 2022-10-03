08:59 03.10.2022 (обновлено: 10:09 03.10.2022)
В Херсонской области пресекли попытки прорыва украинской армии
Стремоусов заявил о пресечении попыток прорыва украинских войск в Херсонской области
© РИА Новости / Иван РодионовВоеннослужащие ВДВ Вооруженных сил России на позициях во время специальной военной операции на Украине
Военнослужащие ВДВ Вооруженных сил России на позициях во время специальной военной операции на Украине. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт — РИА Новости. Российские военные пресекли попытки прорыва украинской армии в Херсонской области, сообщил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов в Telegram.
"На Николаевском направлении все под контролем, несмотря на попытки укронацистами прорвать оборону. Нацисты продвинулись вдоль Днепра в направлении Дудчан и там получили "люлей" от ВКС России. На данный момент ситуация полностью контролируема", — написал чиновник.
Владимир Путин 30 сентября подписал с главами Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей договоры о принятии их в состав России по итогам проведенных там референдумов.
Как пояснил РИА Новости член комитета Совфеда по конституционному законодательству Александр Башкин, вхождение нового субъекта в состав России происходит на основании двустороннего международного договора. После поступления такого предложения от иностранного государства президент уведомляет о нем Совет Федерации, Госдуму и правительство. После подписания международного договора глава государства просит Конституционный суд проверить его соответствие Конституции, в парламент вносится проект федерального конституционного закона о принятии в Российскую Федерацию нового субъекта.