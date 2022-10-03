https://ria.ru/20221003/kherson-1821068596.html

В Херсонской области пресекли попытки прорыва украинской армии

В Херсонской области пресекли попытки прорыва украинской армии - РИА Новости, 03.10.2022

В Херсонской области пресекли попытки прорыва украинской армии

Российские военные пресекли попытки прорыва украинской армии в Херсонской области, сообщил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов в Telegram. РИА Новости, 03.10.2022

2022-10-03T08:59

2022-10-03T08:59

2022-10-03T10:09

в мире

херсонская область

донецкая народная республика

войска воздушно-космической обороны

кирилл стремоусов

владимир путин

россия

референдумы на освобожденных территориях

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт — РИА Новости. Российские военные пресекли попытки прорыва украинской армии в Херсонской области, сообщил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов в Telegram.Владимир Путин 30 сентября подписал с главами Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей договоры о принятии их в состав России по итогам проведенных там референдумов.Как пояснил РИА Новости член комитета Совфеда по конституционному законодательству Александр Башкин, вхождение нового субъекта в состав России происходит на основании двустороннего международного договора. После поступления такого предложения от иностранного государства президент уведомляет о нем Совет Федерации, Госдуму и правительство. После подписания международного договора глава государства просит Конституционный суд проверить его соответствие Конституции, в парламент вносится проект федерального конституционного закона о принятии в Российскую Федерацию нового субъекта.

https://ria.ru/20221001/zaderzhanie-1820874196.html

херсонская область

донецкая народная республика

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, херсонская область , донецкая народная республика, войска воздушно-космической обороны, кирилл стремоусов, владимир путин, россия, референдумы на освобожденных территориях