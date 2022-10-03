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Кабардино-Балкария завершит частичную мобилизацию 4 октября - РИА Новости, 03.10.2022
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Кабардино-Балкария завершит частичную мобилизацию 4 октября
Кабардино-Балкария завершит частичную мобилизацию 4 октября - РИА Новости, 03.10.2022
Кабардино-Балкария завершит частичную мобилизацию 4 октября
Кабардино-Балкария завершит выполнение задания по частичной мобилизации во вторник, 4 октября, сообщил военком региона Дмитрий Пахомов. РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T18:32
2022-10-03T18:32
нальчик
эльбрусский район
частичная мобилизация в россии
кабардино-балкарская республика (кбр)
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НАЛЬЧИК, 3 окт – РИА Новости. Кабардино-Балкария завершит выполнение задания по частичной мобилизации во вторник, 4 октября, сообщил военком региона Дмитрий Пахомов."Я думаю, регион завтра закончит установленное задание по выполнению плана по мобилизации. С задачей, поставленной верховным главнокомандующим и нашим президентом, Кабардино-Балкария справится", - сказал Пахомов в понедельник на пресс-конференции в Нальчике.Он также сообщил, что в регионе были возвращены 10 мобилизованных граждан. "По возрасту были возвращены два человека из Эльбрусского района, им по 47 лет. Они самостоятельно пришли, сказали, что хотят принять участие, никто их по мобилизации не вызывал. Их вернули обратно. Восемь человек были возвращены по состоянию здоровья. У них хронические заболевания переросли в острую фазу", - отметил военком.По его словам, 104 человека в республике получили отсрочки от мобилизации.Пахомов также прокомментировал случай смерти мобилизованного жителя КБР в военной части в Ингушетии. "Этот человек еще до начала мобилизации, 2 сентября, изъявил желание проходить военную службу по контракту. Прошел медкомиссию полную, был признан годным к прохождению службы без ограничений. Но в связи с тем, что оформление по каким-то причинам затянулось, когда объявили мобилизацию, он сказал: если не по контракту, то пойдет по мобилизации. Был доставлен 24 сентября в пункт приема личного состава, и 26 сентября скончался на плацу во время построения... Тромб оторвался у него, сейчас прокуратура в Троицком гарнизоне поводит проверку", - рассказал военный комиссар.Пахомов сообщил, что в регионе есть случаи уклонения от призыва по мобилизации. "Да, люди такие есть, но не могу сказать, что их много, - по несколько человек в муниципалитетах, Сейчас в их отношении проводятся проверки следственными органами", - пояснил он.
https://ria.ru/20221003/mobilizatsiya-1821228952.html
нальчик
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нальчик, эльбрусский район, частичная мобилизация в россии, кабардино-балкарская республика (кбр)
Нальчик, Эльбрусский район, Частичная мобилизация в России, Кабардино-Балкарская Республика (КБР)
18:32 03.10.2022
 
Кабардино-Балкария завершит частичную мобилизацию 4 октября

Военком Пахомов: Кабардино-Балкария завершит частичную мобилизацию 4 октября

© РИА Новости / Илья ПиталевВоеннослужащие из числа мобилизованных
Военнослужащие из числа мобилизованных - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Военнослужащие из числа мобилизованных. Архивное фото
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НАЛЬЧИК, 3 окт – РИА Новости. Кабардино-Балкария завершит выполнение задания по частичной мобилизации во вторник, 4 октября, сообщил военком региона Дмитрий Пахомов.
"Я думаю, регион завтра закончит установленное задание по выполнению плана по мобилизации. С задачей, поставленной верховным главнокомандующим и нашим президентом, Кабардино-Балкария справится", - сказал Пахомов в понедельник на пресс-конференции в Нальчике.
Военные билеты - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
17:28
В Петербурге рассмотрят иск об отмене призыва по частичной мобилизации
Он также сообщил, что в регионе были возвращены 10 мобилизованных граждан. "По возрасту были возвращены два человека из Эльбрусского района, им по 47 лет. Они самостоятельно пришли, сказали, что хотят принять участие, никто их по мобилизации не вызывал. Их вернули обратно. Восемь человек были возвращены по состоянию здоровья. У них хронические заболевания переросли в острую фазу", - отметил военком.
По его словам, 104 человека в республике получили отсрочки от мобилизации.
Пахомов также прокомментировал случай смерти мобилизованного жителя КБР в военной части в Ингушетии. "Этот человек еще до начала мобилизации, 2 сентября, изъявил желание проходить военную службу по контракту. Прошел медкомиссию полную, был признан годным к прохождению службы без ограничений. Но в связи с тем, что оформление по каким-то причинам затянулось, когда объявили мобилизацию, он сказал: если не по контракту, то пойдет по мобилизации. Был доставлен 24 сентября в пункт приема личного состава, и 26 сентября скончался на плацу во время построения... Тромб оторвался у него, сейчас прокуратура в Троицком гарнизоне поводит проверку", - рассказал военный комиссар.
Пахомов сообщил, что в регионе есть случаи уклонения от призыва по мобилизации. "Да, люди такие есть, но не могу сказать, что их много, - по несколько человек в муниципалитетах, Сейчас в их отношении проводятся проверки следственными органами", - пояснил он.
"Дело важное". Частичная мобилизация в России
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанк

На военную службу по мобилизации призывают рядовых и сержантов в возрасте до 35 лет, младших офицеров до 50 лет и старших — до 55 лет.

Отправка мужчин, призванных на военную службу в ходе частичной мобилизации, в Новосибирске
1 из 13

На военную службу по мобилизации призывают рядовых и сержантов в возрасте до 35 лет, младших офицеров до 50 лет и старших — до 55 лет.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанк

В общей сложности призвать планируют 300 тысяч резервистов.

Женщина прощается с мужчиной, призванным на военную службу в ходе частичной мобилизации
2 из 13

В общей сложности призвать планируют 300 тысяч резервистов.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в медиабанк

Очередности призыва нет, однако приоритет отдают тем, кто в свое время получил военно-учетные специальности и боевой опыт.

Мужчины, призванные на воинскую службу в ходе частичной мобилизации, возле военного комиссариата Советского, Ворошиловского и Кировского районов Волгограда
3 из 13

Очередности призыва нет, однако приоритет отдают тем, кто в свое время получил военно-учетные специальности и боевой опыт.

© РИА Новости / Кирилл Брага
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанк

У военкоматов по всей стране собираются мужчины разных возрастов.

Девушка прощается с мужчиной, призванным на военную службу в ходе частичной мобилизации, в пункте предварительного сбора в Ленинском районе Новосибирска
4 из 13

У военкоматов по всей стране собираются мужчины разных возрастов.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанк

Кто-то получил повестку и явился по требованию, кто-то пришел добровольно.

Мужчины, призванные на военную службу в ходе частичной мобилизации, у входа в военный комиссариат Кировского и Ленинского районов Новосибирска
5 из 13

Кто-то получил повестку и явился по требованию, кто-то пришел добровольно.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанк

Призванных на военную службу провожают родственники и друзья.

Проводы мужчин, призванных на военную службу в ходе частичной мобилизации
6 из 13

Призванных на военную службу провожают родственники и друзья.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанк

Призванные по частичной мобилизации получат статус военнослужащих и все гарантии, которые положены при службе по контракту.

Отправка мужчин, призванных на военную службу в ходе частичной мобилизации, от пункта предварительного сбора в Новосибирске
7 из 13

Призванные по частичной мобилизации получат статус военнослужащих и все гарантии, которые положены при службе по контракту.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в медиабанк

Мужчины, призванные на службу в ходе частичной мобилизации, возле военкомата в Волгограде.

Мужчины, призванные на воинскую службу в ходе частичной мобилизации, возле военного комиссариата Советского, Ворошиловского и Кировского районов Волгограда
8 из 13

Мужчины, призванные на службу в ходе частичной мобилизации, возле военкомата в Волгограде.

© РИА Новости / Кирилл Брага
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанк

Один из добровольцев рассказал, что пришел на призывной пункт, чтобы подать пример и поднять моральных дух знакомых и родственников.

Мужчина, призванный на воинскую службу в ходе частичной мобилизации, прощается с девушкой возле военного комиссариата Кунцевского района Москвы
9 из 13

Один из добровольцев рассказал, что пришел на призывной пункт, чтобы подать пример и поднять моральных дух знакомых и родственников.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в медиабанк

Призывник, пришедший в военкомат по повестке, считает своим долгом защищать Родину, чтобы "родители, братья и сестры жили в мире и покое".

Мужчины, призванные на воинскую службу в ходе частичной мобилизации возле Военного комиссариата в Чите
10 из 13

Призывник, пришедший в военкомат по повестке, считает своим долгом защищать Родину, чтобы "родители, братья и сестры жили в мире и покое".

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в медиабанк

"Жил, работал, семья, дети. Пришло время — пошел в военкомат, спросил: "Нужен, не нужен?" Оказалось, нужен. Теперь я здесь", — говорит еще один призывник.

Мужчина, призванный на воинскую службу в ходе частичной мобилизации, возле военного комиссариата Читинского района
11 из 13

"Жил, работал, семья, дети. Пришло время — пошел в военкомат, спросил: "Нужен, не нужен?" Оказалось, нужен. Теперь я здесь", — говорит еще один призывник.

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в медиабанк

Москвичка, представившаяся женой сержанта запаса, призналась, что ее супруг хотел пойти добровольцем еще в феврале. "Дело важное", — объяснила она.

Мужчины, призванные на воинскую службу в ходе частичной мобилизации, садятся в автобус у военного комиссариата Краснодара
12 из 13

Москвичка, представившаяся женой сержанта запаса, призналась, что ее супруг хотел пойти добровольцем еще в феврале. "Дело важное", — объяснила она.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанк

На последние события отреагировали уличные художники: на стене дома в центре Москвы появились граффити в поддержку российских военных.

Граффити в поддержку российских военнослужащих на стене дома № 14 на Зацепском Валу в Москве
13 из 13

На последние события отреагировали уличные художники: на стене дома в центре Москвы появились граффити в поддержку российских военных.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
1 из 13

На военную службу по мобилизации призывают рядовых и сержантов в возрасте до 35 лет, младших офицеров до 50 лет и старших — до 55 лет.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
2 из 13

В общей сложности призвать планируют 300 тысяч резервистов.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
3 из 13

Очередности призыва нет, однако приоритет отдают тем, кто в свое время получил военно-учетные специальности и боевой опыт.

© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в медиабанк
4 из 13

У военкоматов по всей стране собираются мужчины разных возрастов.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
5 из 13

Кто-то получил повестку и явился по требованию, кто-то пришел добровольно.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
6 из 13

Призванных на военную службу провожают родственники и друзья.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
7 из 13

Призванные по частичной мобилизации получат статус военнослужащих и все гарантии, которые положены при службе по контракту.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
8 из 13

Мужчины, призванные на службу в ходе частичной мобилизации, возле военкомата в Волгограде.

© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в медиабанк
9 из 13

Один из добровольцев рассказал, что пришел на призывной пункт, чтобы подать пример и поднять моральных дух знакомых и родственников.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
10 из 13

Призывник, пришедший в военкомат по повестке, считает своим долгом защищать Родину, чтобы "родители, братья и сестры жили в мире и покое".

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в медиабанк
11 из 13

"Жил, работал, семья, дети. Пришло время — пошел в военкомат, спросил: "Нужен, не нужен?" Оказалось, нужен. Теперь я здесь", — говорит еще один призывник.

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в медиабанк
12 из 13

Москвичка, представившаяся женой сержанта запаса, призналась, что ее супруг хотел пойти добровольцем еще в феврале. "Дело важное", — объяснила она.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
13 из 13

На последние события отреагировали уличные художники: на стене дома в центре Москвы появились граффити в поддержку российских военных.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
 
НальчикЭльбрусский районЧастичная мобилизация в РоссииКабардино-Балкарская Республика (КБР)
 
 
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