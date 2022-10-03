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Кабардино-Балкария завершит частичную мобилизацию 4 октября

Кабардино-Балкария завершит частичную мобилизацию 4 октября - РИА Новости, 03.10.2022

Кабардино-Балкария завершит частичную мобилизацию 4 октября

Кабардино-Балкария завершит выполнение задания по частичной мобилизации во вторник, 4 октября, сообщил военком региона Дмитрий Пахомов. РИА Новости, 03.10.2022

2022-10-03T18:32

2022-10-03T18:32

2022-10-03T18:32

нальчик

эльбрусский район

частичная мобилизация в россии

кабардино-балкарская республика (кбр)

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НАЛЬЧИК, 3 окт – РИА Новости. Кабардино-Балкария завершит выполнение задания по частичной мобилизации во вторник, 4 октября, сообщил военком региона Дмитрий Пахомов."Я думаю, регион завтра закончит установленное задание по выполнению плана по мобилизации. С задачей, поставленной верховным главнокомандующим и нашим президентом, Кабардино-Балкария справится", - сказал Пахомов в понедельник на пресс-конференции в Нальчике.Он также сообщил, что в регионе были возвращены 10 мобилизованных граждан. "По возрасту были возвращены два человека из Эльбрусского района, им по 47 лет. Они самостоятельно пришли, сказали, что хотят принять участие, никто их по мобилизации не вызывал. Их вернули обратно. Восемь человек были возвращены по состоянию здоровья. У них хронические заболевания переросли в острую фазу", - отметил военком.По его словам, 104 человека в республике получили отсрочки от мобилизации.Пахомов также прокомментировал случай смерти мобилизованного жителя КБР в военной части в Ингушетии. "Этот человек еще до начала мобилизации, 2 сентября, изъявил желание проходить военную службу по контракту. Прошел медкомиссию полную, был признан годным к прохождению службы без ограничений. Но в связи с тем, что оформление по каким-то причинам затянулось, когда объявили мобилизацию, он сказал: если не по контракту, то пойдет по мобилизации. Был доставлен 24 сентября в пункт приема личного состава, и 26 сентября скончался на плацу во время построения... Тромб оторвался у него, сейчас прокуратура в Троицком гарнизоне поводит проверку", - рассказал военный комиссар.Пахомов сообщил, что в регионе есть случаи уклонения от призыва по мобилизации. "Да, люди такие есть, но не могу сказать, что их много, - по несколько человек в муниципалитетах, Сейчас в их отношении проводятся проверки следственными органами", - пояснил он.

https://ria.ru/20221003/mobilizatsiya-1821228952.html

нальчик

эльбрусский район

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нальчик, эльбрусский район, частичная мобилизация в россии, кабардино-балкарская республика (кбр)