https://ria.ru/20221003/karabakh-1821255700.html
МИД Азербайджана заявил, что Баку передал Еревану элементы мирного договора
МИД Азербайджана заявил, что Баку передал Еревану элементы мирного договора - РИА Новости, 03.10.2022
МИД Азербайджана заявил, что Баку передал Еревану элементы мирного договора
Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в ходе встречи с государственным секретарем по иностранным делам Швейцарской Конфедерации Ливией Леу... РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T18:55
2022-10-03T18:55
2022-10-03T18:56
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джейхун байрамов
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БАКУ, 3 окт – РИА Новости. Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в ходе встречи с государственным секретарем по иностранным делам Швейцарской Конфедерации Ливией Леу заявил, что Баку передал Еревану элементы мирного договора, сообщает пресс-служба азербайджанского внешнеполитического ведомства."3 октября 2022 года состоялась встреча министра иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуна Байрамова и государственного секретаря по иностранным делам Швейцарской Конфедерации Ливии Леу. В ходе встречи Байрамов подчеркнул важность сосредоточения усилий на урегулировании межгосударственных отношений между Азербайджаном и Арменией и подписании мирного договора в постконфликтный период, отмечено, что армянской стороне представлены элементы договора", - говорится в сообщении.Как сообщили ранее в пресс-службе армянского внешнеполитического ведомства, министры иностранных дел Армении и Азербайджана Арарат Мирзоян и Джейхун Байрамов в ходе встречи в Женеве 2 октября обсудили вопросы, связанные с мирным договором между двумя странами.
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в мире, джейхун байрамов, арарат мирзоян, баку, армения, азербайджан
В мире, Джейхун Байрамов, Арарат Мирзоян, Баку, Армения, Азербайджан
18:55 03.10.2022 (обновлено: 18:56 03.10.2022)
МИД Азербайджана заявил, что Баку передал Еревану элементы мирного договора
Министр иностранных дел Азербайджана Байрамов: Еревану передали элементы мирного договора