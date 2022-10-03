https://ria.ru/20221003/karabakh-1821255700.html

МИД Азербайджана заявил, что Баку передал Еревану элементы мирного договора

МИД Азербайджана заявил, что Баку передал Еревану элементы мирного договора - РИА Новости, 03.10.2022

МИД Азербайджана заявил, что Баку передал Еревану элементы мирного договора

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в ходе встречи с государственным секретарем по иностранным делам Швейцарской Конфедерации Ливией Леу... РИА Новости, 03.10.2022

2022-10-03T18:55

2022-10-03T18:55

2022-10-03T18:56

в мире

джейхун байрамов

арарат мирзоян

баку

армения

азербайджан

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БАКУ, 3 окт – РИА Новости. Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в ходе встречи с государственным секретарем по иностранным делам Швейцарской Конфедерации Ливией Леу заявил, что Баку передал Еревану элементы мирного договора, сообщает пресс-служба азербайджанского внешнеполитического ведомства."3 октября 2022 года состоялась встреча министра иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуна Байрамова и государственного секретаря по иностранным делам Швейцарской Конфедерации Ливии Леу. В ходе встречи Байрамов подчеркнул важность сосредоточения усилий на урегулировании межгосударственных отношений между Азербайджаном и Арменией и подписании мирного договора в постконфликтный период, отмечено, что армянской стороне представлены элементы договора", - говорится в сообщении.Как сообщили ранее в пресс-службе армянского внешнеполитического ведомства, министры иностранных дел Армении и Азербайджана Арарат Мирзоян и Джейхун Байрамов в ходе встречи в Женеве 2 октября обсудили вопросы, связанные с мирным договором между двумя странами.

https://ria.ru/20221003/armeniya-1821067890.html

баку

армения

азербайджан

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