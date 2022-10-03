https://ria.ru/20221003/iran-1821303373.html
СМИ: Иран переведет размороженные активы в одну из соседних стран
СМИ: Иран переведет размороженные активы в одну из соседних стран - РИА Новости, 03.10.2022
СМИ: Иран переведет размороженные активы в одну из соседних стран
Власти Ирана достигли соглашения о зачислении своих размороженных в Южной Корее финансовых активов в центральный банк одной из региональных стран, передает... РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T23:38
2022-10-03T23:38
2022-10-03T23:38
в мире
цены на нефть
иран
южная корея
сеул
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МОСКВА, 3 окт – РИА Новости. Власти Ирана достигли соглашения о зачислении своих размороженных в Южной Корее финансовых активов в центральный банк одной из региональных стран, передает агентство Tasnim."Переговоры по обмену заключенными и разморозке валютных ресурсов Ирана в других странах прошли много месяцев назад, однако американская сторона, после неоднократного создания препятствий, недавно заявила о своей готовности соблюдать прежние договоренности", - говорится в сообщении агентства.Несколько лет Иран из-за развития своей ядерной программы находится под американскими санкциями, которые ограничивают экспорт нефти из Ирана, а также блокируют как государственные счета, так и счета высокопоставленных чиновников и юридических лиц. Часть этих счетов находится в банках Южной Кореи. В феврале 2021 года Сеул согласился разблокировать $1 млрд, принадлежащих Тегерану. Общая задолженность Южной Кореи Ирану составляет $7 млрд. Еще в январе 2021 года Сеул в ходе переговоров с Тегераном обещал решить вопрос об их разморозке, однако он до сих пор остается нерешенным.
https://ria.ru/20221003/konflikt-1821275117.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, цены на нефть, иран, южная корея, сеул
В мире, Цены на нефть, Иран, Южная Корея, Сеул
СМИ: Иран переведет размороженные активы в одну из соседних стран
Tasnim: Иран достиг соглашения о переводе размороженных активов в одну из соседних стран
МОСКВА, 3 окт – РИА Новости.
Власти Ирана достигли соглашения о зачислении своих размороженных в Южной Корее финансовых активов в центральный банк одной из региональных стран, передает
агентство Tasnim.
"Переговоры по обмену заключенными и разморозке валютных ресурсов Ирана в других странах прошли много месяцев назад, однако американская сторона, после неоднократного создания препятствий, недавно заявила о своей готовности соблюдать прежние договоренности", - говорится в сообщении агентства.
Несколько лет Иран из-за развития своей ядерной программы находится под американскими санкциями, которые ограничивают экспорт нефти из Ирана, а также блокируют как государственные счета, так и счета высокопоставленных чиновников и юридических лиц. Часть этих счетов находится в банках Южной Кореи. В феврале 2021 года Сеул согласился разблокировать $1 млрд, принадлежащих Тегерану. Общая задолженность Южной Кореи Ирану составляет $7 млрд. Еще в январе 2021 года Сеул в ходе переговоров с Тегераном обещал решить вопрос об их разморозке, однако он до сих пор остается нерешенным.