https://ria.ru/20221003/iran-1821303373.html

СМИ: Иран переведет размороженные активы в одну из соседних стран

СМИ: Иран переведет размороженные активы в одну из соседних стран - РИА Новости, 03.10.2022

СМИ: Иран переведет размороженные активы в одну из соседних стран

Власти Ирана достигли соглашения о зачислении своих размороженных в Южной Корее финансовых активов в центральный банк одной из региональных стран, передает... РИА Новости, 03.10.2022

2022-10-03T23:38

2022-10-03T23:38

2022-10-03T23:38

в мире

цены на нефть

иран

южная корея

сеул

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МОСКВА, 3 окт – РИА Новости. Власти Ирана достигли соглашения о зачислении своих размороженных в Южной Корее финансовых активов в центральный банк одной из региональных стран, передает агентство Tasnim."Переговоры по обмену заключенными и разморозке валютных ресурсов Ирана в других странах прошли много месяцев назад, однако американская сторона, после неоднократного создания препятствий, недавно заявила о своей готовности соблюдать прежние договоренности", - говорится в сообщении агентства.Несколько лет Иран из-за развития своей ядерной программы находится под американскими санкциями, которые ограничивают экспорт нефти из Ирана, а также блокируют как государственные счета, так и счета высокопоставленных чиновников и юридических лиц. Часть этих счетов находится в банках Южной Кореи. В феврале 2021 года Сеул согласился разблокировать $1 млрд, принадлежащих Тегерану. Общая задолженность Южной Кореи Ирану составляет $7 млрд. Еще в январе 2021 года Сеул в ходе переговоров с Тегераном обещал решить вопрос об их разморозке, однако он до сих пор остается нерешенным.

https://ria.ru/20221003/konflikt-1821275117.html

иран

южная корея

сеул

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Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, цены на нефть, иран, южная корея, сеул