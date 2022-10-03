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Бурков представил в Совфеде крупнейшие инвестпроекты Омской области - РИА Новости, 03.10.2022
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Омская область
https://ria.ru/20221003/investproekty-1821122890.html
Бурков представил в Совфеде крупнейшие инвестпроекты Омской области
Бурков представил в Совфеде крупнейшие инвестпроекты Омской области - РИА Новости, 03.10.2022
Бурков представил в Совфеде крупнейшие инвестпроекты Омской области
Губернатор Омской области Александр Бурков в понедельник в рамках Дней Омской области в Совете Федерации представил крупнейшие инвестпроекты региона, в числе... РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T12:42
2022-10-03T12:42
омская область
экономика
александр бурков
омская область
омск
россия
андрей кутепов
совет федерации рф
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ОМСК, 3 окт – РИА Новости. Губернатор Омской области Александр Бурков в понедельник в рамках Дней Омской области в Совете Федерации представил крупнейшие инвестпроекты региона, в числе которых аэропорт и Северный обход Омска, сообщает облправительство.Глава сибирского региона встретился с председателем Комитета по экономической политике Андреем Кутеповым. Бурков отметил, что регион имеет самую протяженную после Оренбургской области границу с Казахстаном – 4 тысячи километров. На ней расположены четыре автомобильных, два железнодорожных, а также речной и воздушный переходы."С учетом того, что Россия по логистике развернулась на страны Центрально-Азиатского региона, у нас есть предложение реконструировать пограничные пункты пропуска в рамках государственно-частного партнерства. Решение этого вопроса имеет значение не только для нашего региона, но и для всей страны", — подчеркнул Бурков.На расширенном заседании Комитета по экономической политике первый зампредседседателя правительства Омской области Дмитрий Ушаков рассказал о промышленных импортозамещающих производствах на территории особой экономической зоны "Авангард", а также крупных инфраструктурных проектах, в том числе строительстве международного аэропорта "Омск-Фёдоровка" и Северного обхода.Губернатор Александр Бурков подчеркнул, что Омску крайне нужен новый аэропорт. Его строительство запланировано в рамках концессионного соглашения. Стоимость проекта составляет более 36 миллиардов рублей, из которых 17 миллиардов планируется получить из федерального бюджета."Вынос аэропорта из черты города нужен с точки зрения экологии и безопасности, а также для увеличения пассажиро- и грузопотока. Что касается грузоперевозок из Китая, то Омск имеет самую лучшую ортодромию, если лететь в западную часть России. В этом смысле аэропорт нужен не только Омской области, но и стране в целом", - сообщил он.Глава Комитета по экономической политике Андрей Кутепов подчеркнул, что инициативы регионов, которые рассматривают в Совете Федерации, получают дальнейшее развитие практически в 100% случаев, и заверил, что сенаторы готовы оказать свою поддержку при взаимодействии регионов с федеральными министерствами и ведомствами.
https://ria.ru/20221001/tsentr-1820842867.html
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экономика, александр бурков, омская область, омск, россия, андрей кутепов, совет федерации рф
Омская область , Экономика, Александр Бурков, Омская область, Омск, Россия, Андрей Кутепов, Совет Федерации РФ
12:42 03.10.2022
 
Бурков представил в Совфеде крупнейшие инвестпроекты Омской области

Губернатор Бурков представил в Совфеде крупнейшие инвестпроекты Омской области

© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Омской областиГубернатор Омской области Александр Бурков
Губернатор Омской области Александр Бурков - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Омской области
Губернатор Омской области Александр Бурков. Архивное фото
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ОМСК, 3 окт – РИА Новости. Губернатор Омской области Александр Бурков в понедельник в рамках Дней Омской области в Совете Федерации представил крупнейшие инвестпроекты региона, в числе которых аэропорт и Северный обход Омска, сообщает облправительство.
Глава сибирского региона встретился с председателем Комитета по экономической политике Андреем Кутеповым. Бурков отметил, что регион имеет самую протяженную после Оренбургской области границу с Казахстаном – 4 тысячи километров. На ней расположены четыре автомобильных, два железнодорожных, а также речной и воздушный переходы.
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"С учетом того, что Россия по логистике развернулась на страны Центрально-Азиатского региона, у нас есть предложение реконструировать пограничные пункты пропуска в рамках государственно-частного партнерства. Решение этого вопроса имеет значение не только для нашего региона, но и для всей страны", — подчеркнул Бурков.
На расширенном заседании Комитета по экономической политике первый зампредседседателя правительства Омской области Дмитрий Ушаков рассказал о промышленных импортозамещающих производствах на территории особой экономической зоны "Авангард", а также крупных инфраструктурных проектах, в том числе строительстве международного аэропорта "Омск-Фёдоровка" и Северного обхода.
Губернатор Александр Бурков подчеркнул, что Омску крайне нужен новый аэропорт. Его строительство запланировано в рамках концессионного соглашения. Стоимость проекта составляет более 36 миллиардов рублей, из которых 17 миллиардов планируется получить из федерального бюджета.
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"Вынос аэропорта из черты города нужен с точки зрения экологии и безопасности, а также для увеличения пассажиро- и грузопотока. Что касается грузоперевозок из Китая, то Омск имеет самую лучшую ортодромию, если лететь в западную часть России. В этом смысле аэропорт нужен не только Омской области, но и стране в целом", - сообщил он.
Глава Комитета по экономической политике Андрей Кутепов подчеркнул, что инициативы регионов, которые рассматривают в Совете Федерации, получают дальнейшее развитие практически в 100% случаев, и заверил, что сенаторы готовы оказать свою поддержку при взаимодействии регионов с федеральными министерствами и ведомствами.
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Омская областьЭкономикаАлександр БурковОмская областьОмскРоссияАндрей КутеповСовет Федерации РФ
 
 
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