https://ria.ru/20221003/himars-1821291478.html
США могут объявить о поставке Украине еще четырех HIMARS, пишут СМИ
США могут объявить о поставке Украине еще четырех HIMARS, пишут СМИ - РИА Новости, 03.10.2022
США могут объявить о поставке Украине еще четырех HIMARS, пишут СМИ
США могут объявить о поставке Украине еще четырех комплексов HIMARS в рамках нового пакета помощи на 625 миллионов долларов, сообщает Блумберг со ссылкой на... РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T21:45
2022-10-03T21:45
2022-10-03T21:45
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ВАШИНГТОН, 3 окт – РИА Новости. США могут объявить о поставке Украине еще четырех комплексов HIMARS в рамках нового пакета помощи на 625 миллионов долларов, сообщает Блумберг со ссылкой на источники."США вскоре объявят об отправке четырех пусковых установок HIMARS в рамках нового пакета военной помощи для Украины в объеме 625 миллионов долларов", - говорится в публикации.РФ ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20221003/oruzhie-1821291302.html
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, сша, нато, рсзо himars
В мире, Украина, США, НАТО, РСЗО HIMARS
США могут объявить о поставке Украине еще четырех HIMARS, пишут СМИ
Bloomberg: США могут объявить о поставке Украине еще четырех HIMARS