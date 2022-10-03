https://ria.ru/20221003/gretsiya-1821186843.html

Премьер Греции готов встретиться с Эрдоганом на этой неделе, пишут СМИ

Премьер Греции готов встретиться с Эрдоганом на этой неделе, пишут СМИ - РИА Новости, 03.10.2022

Премьер Греции готов встретиться с Эрдоганом на этой неделе, пишут СМИ

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис готов встретиться с президентом Турции Тайипом Эрдоганом в Праге на этой неделе, сообщает издание Kathimerini со... РИА Новости, 03.10.2022

2022-10-03T15:45

2022-10-03T15:45

2022-10-03T15:45

в мире

кириакос мицотакис

греция

турция

прага

нато

f-16

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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис готов встретиться с президентом Турции Тайипом Эрдоганом в Праге на этой неделе, сообщает издание Kathimerini со ссылкой на официального представителя правительства Иоанниса Иконому."Если президент Турции, который своими заявлениями нагнетал напряженность, будет добиваться встречи с премьер-министром Греции, греческая сторона… ответит положительно", - приводит издание слова Иконому.Отношения между Турцией и Грецией резко обострились после 23 августа, когда, по заявлениям Анкары, во время выполнения турецкими F-16 задач НАТО в воздушном пространстве над Эгейским морем истребители были "захвачены на радар" ЗРК С-300 ВВС Греции, дислоцированными на острове Крит. Власти Турции заявили, что намерены поднять вопрос преследования Грецией ее военных самолетов на уровне НАТО.

https://ria.ru/20220925/oruzhie-1819312536.html

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турция

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