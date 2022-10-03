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Премьер Греции готов встретиться с Эрдоганом на этой неделе, пишут СМИ
Премьер Греции готов встретиться с Эрдоганом на этой неделе, пишут СМИ - РИА Новости, 03.10.2022
Премьер Греции готов встретиться с Эрдоганом на этой неделе, пишут СМИ
Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис готов встретиться с президентом Турции Тайипом Эрдоганом в Праге на этой неделе, сообщает издание Kathimerini со... РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T15:45
2022-10-03T15:45
2022-10-03T15:45
в мире
кириакос мицотакис
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис готов встретиться с президентом Турции Тайипом Эрдоганом в Праге на этой неделе, сообщает издание Kathimerini со ссылкой на официального представителя правительства Иоанниса Иконому."Если президент Турции, который своими заявлениями нагнетал напряженность, будет добиваться встречи с премьер-министром Греции, греческая сторона… ответит положительно", - приводит издание слова Иконому.Отношения между Турцией и Грецией резко обострились после 23 августа, когда, по заявлениям Анкары, во время выполнения турецкими F-16 задач НАТО в воздушном пространстве над Эгейским морем истребители были "захвачены на радар" ЗРК С-300 ВВС Греции, дислоцированными на острове Крит. Власти Турции заявили, что намерены поднять вопрос преследования Грецией ее военных самолетов на уровне НАТО.
https://ria.ru/20220925/oruzhie-1819312536.html
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в мире, кириакос мицотакис, греция, турция, прага, нато, f-16, зрк с-300, реджеп тайип эрдоган
В мире, Кириакос Мицотакис, Греция, Турция, Прага, НАТО, F-16, ЗРК С-300, Реджеп Тайип Эрдоган
Премьер Греции готов встретиться с Эрдоганом на этой неделе, пишут СМИ
Kathimerini: премьер Греции Мицотакис готов встретиться с Эрдоганом в Праге на этой неделе