00:12 03.10.2022 (обновлено: 00:23 03.10.2022)
Госдума рассмотрит документы о вхождении новых территорий в состав России
ГД в понедельник рассмотрит документы о вхождении ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсонщины
© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России на улице Охотный Ряд в Москве
Здание Государственной думы России на улице Охотный Ряд в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в понедельник рассмотрит международные договоры о вхождении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России и проекты конституционных законов об образовании новых российских субъектов.
Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Позже Конституционный суд (КС) России признал соответствующими Конституции РФ договоры о принятии в состав России Донецкой и Луганской Народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей.
Четыре договора ратификации и четыре проекта конституционных законов - по два на каждую территорию - поступили в Госдуму в воскресенье.
В понедельник перед началом пленарного заседания Госдумы документы рассмотрят профильные комитеты палаты: комитет по делам СНГ - договоры ратификации, комитет по госстроительству и законодательству - проекты конституционных законов.
После депутаты рассмотрят документы на пленарном заседании палаты. Для проведения данного внепланового заседания Госдума на прошлой неделе скорректировала план работы, передвинув региональную неделю, чтобы у депутатов было время принять законодательные решения по итогам референдумов. Об этом ранее сообщил спикер палаты Вячеслав Володин.
Председатель Думы также заявлял, что депутатам предстоит большая законодательная работа - ранее он напомнил, что потребовалось принять "порядка 70 законов" для интеграции новых регионов, когда Крым и Севастополь входили в состав РФ.
Вслед за Госдумой документы должен рассмотреть Совет Федерации. Как ранее сообщил председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас, СФ рассмотрит все вопросы, связанные с вхождением новых регионов в состав России, на заседании 4 октября.
Документы по новым территориям
Согласно постановлениям Конституционного суда РФ, переходный период для интеграции ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в экономическую, финансовую, кредитную и правовую системы РФ, а также в систему органов государственной власти РФ действует со дня их принятия в состав России до 1 января 2026 года.
Согласно договорам, регионы войдут в состав России в границах, существовавших на день их образования и вхождения в РФ.
Регионы сохраняют свои прежние названия и считаются принятыми в РФ с даты подписания международных договоров.
Со дня принятия в РФ граждане Украины и лица без гражданства, проживающие в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, признаются гражданами России.
Руководители регионов будут называться главами и губернаторами регионов.
Выданные властями регионов и Украиной документы об образовании, трудовом стаже, праве на пенсию, социальной и медпомощи будут признаны Россией, сообщил ранее со ссылкой на документы глава думского комитета по госстроительству Павел Крашенинников.
Вооруженные силы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, где они сформированы, предлагается включить в состав ВС РФ, указывается в документах.
Рубль станет денежной единицей в новых субъектах РФ, обращение гривны будет возможным до 31 декабря 2022 года, добавляется там.