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Госдума рассмотрит документы о вхождении новых территорий в состав России - РИА Новости, 03.10.2022
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Госдума рассмотрит документы о вхождении новых территорий в состав России
Госдума рассмотрит документы о вхождении новых территорий в состав России - РИА Новости, 03.10.2022
Госдума рассмотрит документы о вхождении новых территорий в состав России
Госдума на пленарном заседании в понедельник рассмотрит международные договоры о вхождении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России и проекты РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T00:12
2022-10-03T00:23
референдумы на освобожденных территориях
совет федерации рф
госдума рф
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
общество
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в понедельник рассмотрит международные договоры о вхождении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России и проекты конституционных законов об образовании новых российских субъектов.Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Позже Конституционный суд (КС) России признал соответствующими Конституции РФ договоры о принятии в состав России Донецкой и Луганской Народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей.Четыре договора ратификации и четыре проекта конституционных законов - по два на каждую территорию - поступили в Госдуму в воскресенье.В понедельник перед началом пленарного заседания Госдумы документы рассмотрят профильные комитеты палаты: комитет по делам СНГ - договоры ратификации, комитет по госстроительству и законодательству - проекты конституционных законов.После депутаты рассмотрят документы на пленарном заседании палаты. Для проведения данного внепланового заседания Госдума на прошлой неделе скорректировала план работы, передвинув региональную неделю, чтобы у депутатов было время принять законодательные решения по итогам референдумов. Об этом ранее сообщил спикер палаты Вячеслав Володин.Председатель Думы также заявлял, что депутатам предстоит большая законодательная работа - ранее он напомнил, что потребовалось принять "порядка 70 законов" для интеграции новых регионов, когда Крым и Севастополь входили в состав РФ.Вслед за Госдумой документы должен рассмотреть Совет Федерации. Как ранее сообщил председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас, СФ рассмотрит все вопросы, связанные с вхождением новых регионов в состав России, на заседании 4 октября.Документы по новым территориямСогласно постановлениям Конституционного суда РФ, переходный период для интеграции ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в экономическую, финансовую, кредитную и правовую системы РФ, а также в систему органов государственной власти РФ действует со дня их принятия в состав России до 1 января 2026 года.Согласно договорам, регионы войдут в состав России в границах, существовавших на день их образования и вхождения в РФ.Регионы сохраняют свои прежние названия и считаются принятыми в РФ с даты подписания международных договоров.Со дня принятия в РФ граждане Украины и лица без гражданства, проживающие в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, признаются гражданами России.Руководители регионов будут называться главами и губернаторами регионов.Выданные властями регионов и Украиной документы об образовании, трудовом стаже, праве на пенсию, социальной и медпомощи будут признаны Россией, сообщил ранее со ссылкой на документы глава думского комитета по госстроительству Павел Крашенинников.Вооруженные силы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, где они сформированы, предлагается включить в состав ВС РФ, указывается в документах.Рубль станет денежной единицей в новых субъектах РФ, обращение гривны будет возможным до 31 декабря 2022 года, добавляется там.
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референдумы на освобожденных территориях, совет федерации рф, госдума рф, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, общество
Референдумы на освобожденных территориях, Совет Федерации РФ, Госдума РФ, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Россия, Общество
00:12 03.10.2022 (обновлено: 00:23 03.10.2022)
 
Госдума рассмотрит документы о вхождении новых территорий в состав России

ГД в понедельник рассмотрит документы о вхождении ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсонщины

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России на улице Охотный Ряд в Москве
Здание Государственной думы России на улице Охотный Ряд в Москве - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Государственной думы России на улице Охотный Ряд в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в понедельник рассмотрит международные договоры о вхождении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России и проекты конституционных законов об образовании новых российских субъектов.
Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Позже Конституционный суд (КС) России признал соответствующими Конституции РФ договоры о принятии в состав России Донецкой и Луганской Народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей.
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Четыре договора ратификации и четыре проекта конституционных законов - по два на каждую территорию - поступили в Госдуму в воскресенье.
В понедельник перед началом пленарного заседания Госдумы документы рассмотрят профильные комитеты палаты: комитет по делам СНГ - договоры ратификации, комитет по госстроительству и законодательству - проекты конституционных законов.
После депутаты рассмотрят документы на пленарном заседании палаты. Для проведения данного внепланового заседания Госдума на прошлой неделе скорректировала план работы, передвинув региональную неделю, чтобы у депутатов было время принять законодательные решения по итогам референдумов. Об этом ранее сообщил спикер палаты Вячеслав Володин.
Председатель Думы также заявлял, что депутатам предстоит большая законодательная работа - ранее он напомнил, что потребовалось принять "порядка 70 законов" для интеграции новых регионов, когда Крым и Севастополь входили в состав РФ.
Вслед за Госдумой документы должен рассмотреть Совет Федерации. Как ранее сообщил председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас, СФ рассмотрит все вопросы, связанные с вхождением новых регионов в состав России, на заседании 4 октября.
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Документы по новым территориям

Согласно постановлениям Конституционного суда РФ, переходный период для интеграции ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в экономическую, финансовую, кредитную и правовую системы РФ, а также в систему органов государственной власти РФ действует со дня их принятия в состав России до 1 января 2026 года.
Согласно договорам, регионы войдут в состав России в границах, существовавших на день их образования и вхождения в РФ.
Регионы сохраняют свои прежние названия и считаются принятыми в РФ с даты подписания международных договоров.
Со дня принятия в РФ граждане Украины и лица без гражданства, проживающие в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, признаются гражданами России.
Руководители регионов будут называться главами и губернаторами регионов.
Выданные властями регионов и Украиной документы об образовании, трудовом стаже, праве на пенсию, социальной и медпомощи будут признаны Россией, сообщил ранее со ссылкой на документы глава думского комитета по госстроительству Павел Крашенинников.
Вооруженные силы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, где они сформированы, предлагается включить в состав ВС РФ, указывается в документах.
Рубль станет денежной единицей в новых субъектах РФ, обращение гривны будет возможным до 31 декабря 2022 года, добавляется там.
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