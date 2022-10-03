https://ria.ru/20221003/gaz-1821299047.html
СМИ: Турция попросила Россию отсрочить часть платежей за газ до 2024 года
СМИ: Турция попросила Россию отсрочить часть платежей за газ до 2024 года - РИА Новости, 03.10.2022
СМИ: Турция попросила Россию отсрочить часть платежей за газ до 2024 года
Турция обратилась к России с просьбой отсрочить часть платежей за поставки природного газа до 2024 года, передает агентство Bloomberg со ссылкой на источники. РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T22:46
2022-10-03T22:46
2022-10-03T23:11
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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Турция обратилась к России с просьбой отсрочить часть платежей за поставки природного газа до 2024 года, передает агентство Bloomberg со ссылкой на источники."Турецкий государственный импортер энергоносителей Boru Hatlari ile Petrol Tasima AS, или Botas, стремится отложить часть платежей до 2024 года", — пишет издание.При этом, как отметили собеседники агентства, пока не ясно, увенчаются ли эти переговоры успехом.По информации СМИ, зависимость Турции от импорта энергоресурсов усилила давление на ее валюту и бюджет. Так, турецкая лира обесценилась более чем на 28 процентов по отношению к доллару с начала года. Отмечается, что это стало самым большим показателем среди развивающихся рынков после аргентинского песо. Вместе с тем, дефицит торгового баланса Турции в августе вырос более чем в два раза по сравнению с тем же месяцем в прошлом году и достиг 11,2 миллиарда долларов, пищет Bloomberg.Ранее агентство писало, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган будет добиваться 25%-й скидки на российский газ. Позднее Москва и Анкара заключили соглашение о том, что последняя будет оплачивать 25 процентов поставляемого в страну российского топлива в рублях.
https://ria.ru/20220922/gaz-1818583573.html
https://ria.ru/20221003/turtsiya-1821058673.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, цены на нефть, турция, россия, анкара (провинция), botas, газпром, реджеп тайип эрдоган
Экономика, Цены на нефть, Турция, Россия, Анкара (провинция), BOTAS, Газпром, Реджеп Тайип Эрдоган
22:46 03.10.2022 (обновлено: 23:11 03.10.2022)
СМИ: Турция попросила Россию отсрочить часть платежей за газ до 2024 года
Bloomberg: Турция попросила Россию отсрочить часть платежей за природный газ до 2024 года
МОСКВА, 3 окт — РИА Новости.
Турция обратилась к России с просьбой отсрочить часть платежей за поставки природного газа до 2024 года, передает
агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
"Турецкий государственный импортер энергоносителей Boru Hatlari ile Petrol Tasima AS, или Botas
, стремится отложить часть платежей до 2024 года", — пишет издание.
При этом, как отметили собеседники агентства, пока не ясно, увенчаются ли эти переговоры успехом.
По информации СМИ, зависимость Турции от импорта энергоресурсов усилила давление на ее валюту и бюджет. Так, турецкая лира обесценилась более чем на 28 процентов по отношению к доллару с начала года. Отмечается, что это стало самым большим показателем среди развивающихся рынков после аргентинского песо.
Вместе с тем, дефицит торгового баланса Турции в августе вырос более чем в два раза по сравнению с тем же месяцем в прошлом году и достиг 11,2 миллиарда долларов, пищет Bloomberg.
Ранее агентство писало, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган будет добиваться 25%-й скидки на российский газ. Позднее Москва и Анкара заключили соглашение о том, что последняя будет оплачивать 25 процентов поставляемого в страну российского топлива в рублях.