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СМИ: Турция попросила Россию отсрочить часть платежей за газ до 2024 года - РИА Новости, 03.10.2022
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СМИ: Турция попросила Россию отсрочить часть платежей за газ до 2024 года
СМИ: Турция попросила Россию отсрочить часть платежей за газ до 2024 года - РИА Новости, 03.10.2022
СМИ: Турция попросила Россию отсрочить часть платежей за газ до 2024 года
Турция обратилась к России с просьбой отсрочить часть платежей за поставки природного газа до 2024 года, передает агентство Bloomberg со ссылкой на источники. РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T22:46
2022-10-03T23:11
экономика
цены на нефть
турция
россия
анкара (провинция)
botas
газпром
реджеп тайип эрдоган
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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Турция обратилась к России с просьбой отсрочить часть платежей за поставки природного газа до 2024 года, передает агентство Bloomberg со ссылкой на источники."Турецкий государственный импортер энергоносителей Boru Hatlari ile Petrol Tasima AS, или Botas, стремится отложить часть платежей до 2024 года", — пишет издание.При этом, как отметили собеседники агентства, пока не ясно, увенчаются ли эти переговоры успехом.По информации СМИ, зависимость Турции от импорта энергоресурсов усилила давление на ее валюту и бюджет. Так, турецкая лира обесценилась более чем на 28 процентов по отношению к доллару с начала года. Отмечается, что это стало самым большим показателем среди развивающихся рынков после аргентинского песо. Вместе с тем, дефицит торгового баланса Турции в августе вырос более чем в два раза по сравнению с тем же месяцем в прошлом году и достиг 11,2 миллиарда долларов, пищет Bloomberg.Ранее агентство писало, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган будет добиваться 25%-й скидки на российский газ. Позднее Москва и Анкара заключили соглашение о том, что последняя будет оплачивать 25 процентов поставляемого в страну российского топлива в рублях.
https://ria.ru/20220922/gaz-1818583573.html
https://ria.ru/20221003/turtsiya-1821058673.html
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экономика, цены на нефть, турция, россия, анкара (провинция), botas, газпром, реджеп тайип эрдоган
Экономика, Цены на нефть, Турция, Россия, Анкара (провинция), BOTAS, Газпром, Реджеп Тайип Эрдоган
22:46 03.10.2022 (обновлено: 23:11 03.10.2022)
 
СМИ: Турция попросила Россию отсрочить часть платежей за газ до 2024 года

Bloomberg: Турция попросила Россию отсрочить часть платежей за природный газ до 2024 года

© AP Photo / Murad SezerРабочий на станции по добыче природного газа в Текирдаге
Рабочий на станции по добыче природного газа в Текирдаге - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
© AP Photo / Murad Sezer
Рабочий на станции по добыче природного газа в Текирдаге. Архивное фото
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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Турция обратилась к России с просьбой отсрочить часть платежей за поставки природного газа до 2024 года, передает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
"Турецкий государственный импортер энергоносителей Boru Hatlari ile Petrol Tasima AS, или Botas, стремится отложить часть платежей до 2024 года", — пишет издание.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
22 сентября, 05:17
Турция хочет увеличить объемы закупаемого у США газа, заявил Эрдоган
При этом, как отметили собеседники агентства, пока не ясно, увенчаются ли эти переговоры успехом.
По информации СМИ, зависимость Турции от импорта энергоресурсов усилила давление на ее валюту и бюджет. Так, турецкая лира обесценилась более чем на 28 процентов по отношению к доллару с начала года. Отмечается, что это стало самым большим показателем среди развивающихся рынков после аргентинского песо.
Вместе с тем, дефицит торгового баланса Турции в августе вырос более чем в два раза по сравнению с тем же месяцем в прошлом году и достиг 11,2 миллиарда долларов, пищет Bloomberg.
Ранее агентство писало, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган будет добиваться 25%-й скидки на российский газ. Позднее Москва и Анкара заключили соглашение о том, что последняя будет оплачивать 25 процентов поставляемого в страну российского топлива в рублях.
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ЭкономикаЦены на нефтьТурцияРоссияАнкара (провинция)BOTASГазпромРеджеп Тайип Эрдоган
 
 
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