https://ria.ru/20221003/gaz-1821151757.html

Итальянская Eni изучает варианты возобновления поставок от "Газпрома"

Итальянская Eni изучает варианты возобновления поставок от "Газпрома" - РИА Новости, 03.10.2022

Итальянская Eni изучает варианты возобновления поставок от "Газпрома"

Итальянская нефтегазовая группа Eni изучает пути возобновления поставок газа от "Газпрома" через территорию Австрии, говорится в заявлении итальянской компании, РИА Новости, 03.10.2022

2022-10-03T13:57

2022-10-03T13:57

2022-10-03T16:08

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РИМ, 3 окт – РИА Новости. Итальянская нефтегазовая группа Eni изучает пути возобновления поставок газа от "Газпрома" через территорию Австрии, говорится в заявлении итальянской компании, поступившем в РИА Новости."В ближайшие несколько часов Eni намерена оценить с австрийским оператором и "Газпромом" некоторые варианты разблокирования поставок, но преждевременно представлять подробности до того, как стороны сойдутся в их фактической осуществимости", - говорится в коммюнике.В субботу Eni заявила, что "Газпром" сообщил ей о приостановке поставок газ в Италию из-за "невозможности его транспортировки" через Австрию.Как сообщил агентству представитель Eni, поставки в понедельник не возобновились.Глава крупнейшей нефтегазовой компании Италии Клаудио Дескальци также заявил о готовности произвести оплату. "Мы изучаем, можем ли заместить либо перевозчика, либо "Газпром", который не оплатил гарантийные обязанности на 20 миллионов евро", - приводит его слова газета la Repubblica. По его словам, приостановка поставок никоим образом не связана с политическими причинами, а объясняться необходимости внесения "финансовых гарантий" для прохождения газа австрийскому перевозчику, который осуществляет транзит в Италию.Сам "Газпром" в субботу пояснил, что поставки газа по контрактам "Газпром экспорта" через Австрию остановлены из-за отказа австрийского оператора подтверждать "транспортные номинации" (заявки на прокачку), причина чего связана с регулятивными изменениями, произошедшими в стране в конце сентября, но "Газпром" с итальянскими покупателями работает над решением проблемы.

https://ria.ru/20221003/gretsiya-1821135191.html

https://ria.ru/20221003/evropa-1821058355.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

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