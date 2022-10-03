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Итальянская Eni изучает варианты возобновления поставок от "Газпрома" - РИА Новости, 03.10.2022
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Итальянская Eni изучает варианты возобновления поставок от "Газпрома"
Итальянская Eni изучает варианты возобновления поставок от "Газпрома" - РИА Новости, 03.10.2022
Итальянская Eni изучает варианты возобновления поставок от "Газпрома"
Итальянская нефтегазовая группа Eni изучает пути возобновления поставок газа от "Газпрома" через территорию Австрии, говорится в заявлении итальянской компании, РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T13:57
2022-10-03T16:08
экономика
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РИМ, 3 окт – РИА Новости. Итальянская нефтегазовая группа Eni изучает пути возобновления поставок газа от "Газпрома" через территорию Австрии, говорится в заявлении итальянской компании, поступившем в РИА Новости."В ближайшие несколько часов Eni намерена оценить с австрийским оператором и "Газпромом" некоторые варианты разблокирования поставок, но преждевременно представлять подробности до того, как стороны сойдутся в их фактической осуществимости", - говорится в коммюнике.В субботу Eni заявила, что "Газпром" сообщил ей о приостановке поставок газ в Италию из-за "невозможности его транспортировки" через Австрию.Как сообщил агентству представитель Eni, поставки в понедельник не возобновились.Глава крупнейшей нефтегазовой компании Италии Клаудио Дескальци также заявил о готовности произвести оплату. "Мы изучаем, можем ли заместить либо перевозчика, либо "Газпром", который не оплатил гарантийные обязанности на 20 миллионов евро", - приводит его слова газета la Repubblica. По его словам, приостановка поставок никоим образом не связана с политическими причинами, а объясняться необходимости внесения "финансовых гарантий" для прохождения газа австрийскому перевозчику, который осуществляет транзит в Италию.Сам "Газпром" в субботу пояснил, что поставки газа по контрактам "Газпром экспорта" через Австрию остановлены из-за отказа австрийского оператора подтверждать "транспортные номинации" (заявки на прокачку), причина чего связана с регулятивными изменениями, произошедшими в стране в конце сентября, но "Газпром" с итальянскими покупателями работает над решением проблемы.
https://ria.ru/20221003/gretsiya-1821135191.html
https://ria.ru/20221003/evropa-1821058355.html
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экономика, италия, eni , газпром, россия, в мире, природный газ, газпром экспорт, австрия, клаудио дескальци
Экономика, Италия, Eni , Газпром, Россия, В мире, Природный газ, Газпром Экспорт, Австрия, Клаудио Дескальци
13:57 03.10.2022 (обновлено: 16:08 03.10.2022)
 
Итальянская Eni изучает варианты возобновления поставок от "Газпрома"

Итальянская Eni изучает варианты возобновления поставок газа от "Газпрома" через Австрию

© РИА Новости / Виталий ТимкивКомпрессорная станция "Казачья"
Компрессорная станция Казачья - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Компрессорная станция "Казачья". Архивное фото
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РИМ, 3 окт – РИА Новости. Итальянская нефтегазовая группа Eni изучает пути возобновления поставок газа от "Газпрома" через территорию Австрии, говорится в заявлении итальянской компании, поступившем в РИА Новости.
"В ближайшие несколько часов Eni намерена оценить с австрийским оператором и "Газпромом" некоторые варианты разблокирования поставок, но преждевременно представлять подробности до того, как стороны сойдутся в их фактической осуществимости", - говорится в коммюнике.
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В субботу Eni заявила, что "Газпром" сообщил ей о приостановке поставок газ в Италию из-за "невозможности его транспортировки" через Австрию.
Как сообщил агентству представитель Eni, поставки в понедельник не возобновились.
Глава крупнейшей нефтегазовой компании Италии Клаудио Дескальци также заявил о готовности произвести оплату. "Мы изучаем, можем ли заместить либо перевозчика, либо "Газпром", который не оплатил гарантийные обязанности на 20 миллионов евро", - приводит его слова газета la Repubblica. По его словам, приостановка поставок никоим образом не связана с политическими причинами, а объясняться необходимости внесения "финансовых гарантий" для прохождения газа австрийскому перевозчику, который осуществляет транзит в Италию.
Сам "Газпром" в субботу пояснил, что поставки газа по контрактам "Газпром экспорта" через Австрию остановлены из-за отказа австрийского оператора подтверждать "транспортные номинации" (заявки на прокачку), причина чего связана с регулятивными изменениями, произошедшими в стране в конце сентября, но "Газпром" с итальянскими покупателями работает над решением проблемы.
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