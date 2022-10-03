https://ria.ru/20221003/garantii-1821078986.html

Совфед поддержал законы о трудовых гарантиях мобилизованным

Совфед поддержал законы о трудовых гарантиях мобилизованным - РИА Новости, 03.10.2022

Совфед поддержал законы о трудовых гарантиях мобилизованным

Социальный комитет Совета Федерации РФ на заседании в понедельник поддержал законы о трудовых гарантиях для граждан, подпадающих под частичную мобилизацию. РИА Новости, 03.10.2022

2022-10-03T09:47

2022-10-03T09:47

2022-10-03T09:47

совет федерации рф

частичная мобилизация в россии

общество

россия

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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Социальный комитет Совета Федерации РФ на заседании в понедельник поддержал законы о трудовых гарантиях для граждан, подпадающих под частичную мобилизацию.Сенаторы рассмотрят документы 4 октября.В соответствии с законами за мобилизованными для участия в спецоперации сотрудниками сохраняются рабочие места: после демобилизации военнослужащий сможет вернуться в ту же организацию и на ту же должность, где он трудился до поступления на военную службу по контракту или по мобилизации.Трудовой договор на время прохождения работником службы по мобилизации будет не расторгаться, а приостанавливаться. Действие трудового договора возобновляется в день выхода сотрудника на работу.

https://ria.ru/20221003/mobilizatsiya-1821064103.html

россия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

совет федерации рф, частичная мобилизация в россии, общество, россия