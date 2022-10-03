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Совфед поддержал законы о трудовых гарантиях мобилизованным - РИА Новости, 03.10.2022
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Совфед поддержал законы о трудовых гарантиях мобилизованным
Совфед поддержал законы о трудовых гарантиях мобилизованным - РИА Новости, 03.10.2022
Совфед поддержал законы о трудовых гарантиях мобилизованным
Социальный комитет Совета Федерации РФ на заседании в понедельник поддержал законы о трудовых гарантиях для граждан, подпадающих под частичную мобилизацию. РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T09:47
2022-10-03T09:47
совет федерации рф
частичная мобилизация в россии
общество
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Социальный комитет Совета Федерации РФ на заседании в понедельник поддержал законы о трудовых гарантиях для граждан, подпадающих под частичную мобилизацию.Сенаторы рассмотрят документы 4 октября.В соответствии с законами за мобилизованными для участия в спецоперации сотрудниками сохраняются рабочие места: после демобилизации военнослужащий сможет вернуться в ту же организацию и на ту же должность, где он трудился до поступления на военную службу по контракту или по мобилизации.Трудовой договор на время прохождения работником службы по мобилизации будет не расторгаться, а приостанавливаться. Действие трудового договора возобновляется в день выхода сотрудника на работу.
https://ria.ru/20221003/mobilizatsiya-1821064103.html
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совет федерации рф, частичная мобилизация в россии, общество, россия
Совет Федерации РФ, Частичная мобилизация в России, Общество, Россия
09:47 03.10.2022
 
Совфед поддержал законы о трудовых гарантиях мобилизованным

Профильный комитет Совета Федерации поддержал законы о трудовых гарантиях мобилизованным

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкЗдание Совета Федерации РФ в Москве
Здание Совета Федерации РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Социальный комитет Совета Федерации РФ на заседании в понедельник поддержал законы о трудовых гарантиях для граждан, подпадающих под частичную мобилизацию.
Сенаторы рассмотрят документы 4 октября.
В соответствии с законами за мобилизованными для участия в спецоперации сотрудниками сохраняются рабочие места: после демобилизации военнослужащий сможет вернуться в ту же организацию и на ту же должность, где он трудился до поступления на военную службу по контракту или по мобилизации.
Трудовой договор на время прохождения работником службы по мобилизации будет не расторгаться, а приостанавливаться. Действие трудового договора возобновляется в день выхода сотрудника на работу.
Мужчины, призванные на военную службу в ходе частичной мобилизации, на площади Нахимова в Севастополе - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
08:15
Комитет Совфеда поддержал закон о кредитных каникулах для мобилизованных
 
Совет Федерации РФЧастичная мобилизация в РоссииОбществоРоссия
 
 
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