https://ria.ru/20221003/frantsiya-1821273734.html
У МИД Франции нет сведений о нападении на француза после поездки в Донбасс
У МИД Франции нет сведений о нападении на француза после поездки в Донбасс - РИА Новости, 03.10.2022
У МИД Франции нет сведений о нападении на француза после поездки в Донбасс
МИД Франции не располагает информацией по ситуации с нападением в Стамбуле на бывшего французского военного, волонтера Адриана Боке после его поездки в Донбасс, РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T20:03
2022-10-03T20:03
2022-10-03T20:13
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ПАРИЖ, 3 окт - РИА Новости. МИД Франции не располагает информацией по ситуации с нападением в Стамбуле на бывшего французского военного, волонтера Адриана Боке после его поездки в Донбасс, сообщил представитель внешнеполитического ведомства.Нападение на бывшего французского военного Адриана Боке, который в последнее время освещал события в Донбассе, произошло в Стамбуле 26 сентября. Двое мужчин нанесли ему ножом несколько резаных ран в области рук, лица и живота, однако ему удалось скрыться от преступников. Боке сообщил РИА Новости, что покушение на него организовали агенты Службы безопасности Украины (СБУ)."На данном этапе у нас нет информации по этому вопросу", - сказал представитель французского МИД на брифинге в понедельник в ответ на вопрос агентства о том, началось ли расследование нападения на Боке.Бывший французский военный весной приезжал на Украину с гуманитарной миссией в качестве волонтёра. После поездки Боке заявил, что стал свидетелем множества военных преступлений, совершаемых украинскими военными. Так, по словам француза, он видел, как они готовили инсценировку массовых убийств мирного населения в Буче.
https://ria.ru/20220907/genotsid-1815250398.html
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в мире, украина, буча, служба безопасности украины
В мире, Украина, Буча, Служба безопасности Украины
20:03 03.10.2022 (обновлено: 20:13 03.10.2022)
У МИД Франции нет сведений о нападении на француза после поездки в Донбасс
МИД Франции сообщил, что не имеет сведений о нападении на француза, побывавшего в Донбассе