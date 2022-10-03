https://ria.ru/20221003/frantsiya-1821273734.html

У МИД Франции нет сведений о нападении на француза после поездки в Донбасс

У МИД Франции нет сведений о нападении на француза после поездки в Донбасс - РИА Новости, 03.10.2022

У МИД Франции нет сведений о нападении на француза после поездки в Донбасс

МИД Франции не располагает информацией по ситуации с нападением в Стамбуле на бывшего французского военного, волонтера Адриана Боке после его поездки в Донбасс, РИА Новости, 03.10.2022

2022-10-03T20:03

2022-10-03T20:03

2022-10-03T20:13

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ПАРИЖ, 3 окт - РИА Новости. МИД Франции не располагает информацией по ситуации с нападением в Стамбуле на бывшего французского военного, волонтера Адриана Боке после его поездки в Донбасс, сообщил представитель внешнеполитического ведомства.Нападение на бывшего французского военного Адриана Боке, который в последнее время освещал события в Донбассе, произошло в Стамбуле 26 сентября. Двое мужчин нанесли ему ножом несколько резаных ран в области рук, лица и живота, однако ему удалось скрыться от преступников. Боке сообщил РИА Новости, что покушение на него организовали агенты Службы безопасности Украины (СБУ)."На данном этапе у нас нет информации по этому вопросу", - сказал представитель французского МИД на брифинге в понедельник в ответ на вопрос агентства о том, началось ли расследование нападения на Боке.Бывший французский военный весной приезжал на Украину с гуманитарной миссией в качестве волонтёра. После поездки Боке заявил, что стал свидетелем множества военных преступлений, совершаемых украинскими военными. Так, по словам француза, он видел, как они готовили инсценировку массовых убийств мирного населения в Буче.

https://ria.ru/20220907/genotsid-1815250398.html

https://ria.ru/20220604/lavrov-1793201685.html

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в мире, украина, буча, служба безопасности украины