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Турция продолжит усилия по прекращению украинского кризиса, заявили власти
Турция продолжит усилия по прекращению украинского кризиса, заявили власти - РИА Новости, 03.10.2022
Турция продолжит усилия по прекращению украинского кризиса, заявили власти
Турция продолжит усилия по прекращению украинского кризиса и установлению мира во всем регионе в сложный критический период, заявил официальный представитель... РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T10:32
2022-10-03T10:32
2022-10-03T10:35
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АНКАРА, 3 окт – РИА Новости. Турция продолжит усилия по прекращению украинского кризиса и установлению мира во всем регионе в сложный критический период, заявил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын."Мы обсудили войну в Украине, наши двусторонние отношения и региональные вопросы с советником по национальной безопасности США Джейком Салливаном и главой администрации президента Украины Андреем Ермаком. Мы продолжим наши усилия по... установлению мира во всем регионе в этот сложный критический период", - написал Калын в Twitter.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20221002/ukraina-1821028037.html
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в мире, ибрагим калын, джейк салливан, андрей ермак, украина, турция, россия, twitter
В мире, Ибрагим Калын, Джейк Салливан, Андрей Ермак, Украина, Турция, Россия, Twitter
10:32 03.10.2022 (обновлено: 10:35 03.10.2022)
Турция продолжит усилия по прекращению украинского кризиса, заявили власти
Представитель президента Калын: Турция продолжит усилия по прекращению украинского кризиса