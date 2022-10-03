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Президент Эстонии обвинил Россию в высоких ценах на энергоносители

Президент Эстонии обвинил Россию в высоких ценах на энергоносители - РИА Новости, 03.10.2022

Президент Эстонии обвинил Россию в высоких ценах на энергоносители

Президент Эстонии Алар Карис считает, что в высоких ценах на энергоносители виновата РФ. РИА Новости, 03.10.2022

2022-10-03T19:31

2022-10-03T19:31

2022-10-03T19:31

россия

алар карис

эстония

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природный газ

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ХЕЛЬСИНКИ, 3 окт - РИА Новости. Президент Эстонии Алар Карис считает, что в высоких ценах на энергоносители виновата РФ.Как сообщила канцелярия главы государства, в понедельник по приглашению президента собрался совет по государственной обороне, который обсудил вопросы, связанные с энергетической безопасностью.По словам Кариса, Россия ведет опасную игру не только на Украине, но и с энергетической безопасностью всей Европы."Я хочу, чтобы все жители Эстонии знали, что именно Россия уже год стоит за высокими ценами на энергоносители. Цель Москвы – загнать Эстонию и всю Европу в угол, заставить нас отступить от наших принципов и от поддержки Украины", - заявил президент на пресс-конференции по итогам заседания совета по гособороне.По словам Кариса, сейчас Эстония должна серьезно потрудиться, чтобы обеспечить себе на предстоящую зиму энергетическую безопасность, а обеспечение газоснабжения должно быть одной из важнейших задач для правительства."Совет по гособороне получил исчерпывающую информацию о рисках и мерах, которые помогли бы обеспечить этой зимой свет и тепло во всех домах Эстонии. Сегодня речь идет не только о суммах, которые зимой придется выложить за комнатное тепло и электричество, но и о других рисках. Я здесь имею в виду возможные временные перебои в подаче электроэнергии, а также газоснабжение в отопительный сезон", – подчеркнул президент.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.

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https://ria.ru/20221003/vuchich-1821172651.html

https://ria.ru/20221003/velikobritaniya-1821055796.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, алар карис, эстония, в мире, европа, природный газ