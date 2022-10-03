https://ria.ru/20221003/dtp-1821196229.html

В Ленинградской области пьяный начальник УМВД устроил ДТП

В Ленинградской области пьяный начальник УМВД устроил ДТП - РИА Новости, 03.10.2022

В Ленинградской области пьяный начальник УМВД устроил ДТП

Следственные органы в Ленинградской области проводят проверку после ДТП с участием начальника отделения УМВД по Выборгскому району, который, управляя... РИА Новости, 03.10.2022

2022-10-03T16:10

2022-10-03T16:10

2022-10-03T16:10

происшествия

авто

выборгский район

ленинградская область

россия

дтп

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 окт - РИА Новости. Следственные органы в Ленинградской области проводят проверку после ДТП с участием начальника отделения УМВД по Выборгскому району, который, управляя автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, столкнулся с двумя автомобилями, в результате пострадали 4 человека, сообщает региональное СУСК РФ."Первоначальными проверочными действиями установлено, что 2 октября 2022 года начальник отделения УМВД по Выборгскому району, управляя автотранспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, выехал на встречную полосу, где совершил лобовое столкновение с двумя автомобилями. В результате ДТП пострадали четверо граждан", - говорится в сообщении.В настоящее время по факту ДТП проводится доследственная проверка. Следователями проведен осмотр места происшествия, изъят автомобиль предполагаемого виновника ДТП."Проводятся необходимые проверочные мероприятия с целью установления всех обстоятельств произошедшего. Принимаются меры к установлению причин и условий, способствовавших данному происшествию", - сообщает следственное управление.

https://ria.ru/20220929/dtp-1820432019.html

выборгский район

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происшествия, авто, выборгский район, ленинградская область, россия, дтп