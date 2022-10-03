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В Ленинградской области пьяный начальник УМВД устроил ДТП - РИА Новости, 03.10.2022
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В Ленинградской области пьяный начальник УМВД устроил ДТП
В Ленинградской области пьяный начальник УМВД устроил ДТП - РИА Новости, 03.10.2022
В Ленинградской области пьяный начальник УМВД устроил ДТП
Следственные органы в Ленинградской области проводят проверку после ДТП с участием начальника отделения УМВД по Выборгскому району, который, управляя... РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T16:10
2022-10-03T16:10
происшествия
авто
выборгский район
ленинградская область
россия
дтп
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 окт - РИА Новости. Следственные органы в Ленинградской области проводят проверку после ДТП с участием начальника отделения УМВД по Выборгскому району, который, управляя автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, столкнулся с двумя автомобилями, в результате пострадали 4 человека, сообщает региональное СУСК РФ."Первоначальными проверочными действиями установлено, что 2 октября 2022 года начальник отделения УМВД по Выборгскому району, управляя автотранспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, выехал на встречную полосу, где совершил лобовое столкновение с двумя автомобилями. В результате ДТП пострадали четверо граждан", - говорится в сообщении.В настоящее время по факту ДТП проводится доследственная проверка. Следователями проведен осмотр места происшествия, изъят автомобиль предполагаемого виновника ДТП."Проводятся необходимые проверочные мероприятия с целью установления всех обстоятельств произошедшего. Принимаются меры к установлению причин и условий, способствовавших данному происшествию", - сообщает следственное управление.
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выборгский район
ленинградская область
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происшествия, авто, выборгский район, ленинградская область, россия, дтп
Происшествия, Авто, Выборгский район, Ленинградская область, Россия, ДТП
16:10 03.10.2022
 
В Ленинградской области пьяный начальник УМВД устроил ДТП

В Ленинградской области пьяный начальник УМВД устроил ДТП, в котором пострадали четверо

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль полиции . Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 окт - РИА Новости. Следственные органы в Ленинградской области проводят проверку после ДТП с участием начальника отделения УМВД по Выборгскому району, который, управляя автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, столкнулся с двумя автомобилями, в результате пострадали 4 человека, сообщает региональное СУСК РФ.
"Первоначальными проверочными действиями установлено, что 2 октября 2022 года начальник отделения УМВД по Выборгскому району, управляя автотранспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, выехал на встречную полосу, где совершил лобовое столкновение с двумя автомобилями. В результате ДТП пострадали четверо граждан", - говорится в сообщении.
В настоящее время по факту ДТП проводится доследственная проверка. Следователями проведен осмотр места происшествия, изъят автомобиль предполагаемого виновника ДТП.
"Проводятся необходимые проверочные мероприятия с целью установления всех обстоятельств произошедшего. Принимаются меры к установлению причин и условий, способствовавших данному происшествию", - сообщает следственное управление.
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ПроисшествияАвтоВыборгский районЛенинградская областьРоссияДТП
 
 
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