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ВСУ чаще всего бьет по социальным объектам, рассказал мэр Донецка - РИА Новости, 03.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221003/donetsk-1821237114.html
ВСУ чаще всего бьет по социальным объектам, рассказал мэр Донецка
ВСУ чаще всего бьет по социальным объектам, рассказал мэр Донецка - РИА Новости, 03.10.2022
ВСУ чаще всего бьет по социальным объектам, рассказал мэр Донецка
Мэр Донецка Алексей Кулемзин рассказал, что украинская сторона чаще всего наносит удары по социальным объектам. РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T17:53
2022-10-03T17:53
специальная военная операция на украине
алексей кулемзин (донецк)
украина
донецк (днр)
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Мэр Донецка Алексей Кулемзин рассказал, что украинская сторона чаще всего наносит удары по социальным объектам."Разрушений достаточно много, еще раз повторяю, разрушается целенаправленно жилой фонд, объекты инфраструктуры, школы, садики, больницы, храмы, социальные объекты", - рассказал он в эфире "России 24"."Проблемы они все созданы Украиной, Украина перекрыла водоснабжение стабильное, и основной канал Северский Донецк-Донбасс, Украина сегодня ведет планомерные обстрелы некоторых объектов инфраструктур, это энергоснабжение подстанций, это водоузлы", - добавил он."Мы прикладываем все усилия, весь ресурс на то, чтобы обеспечить жизнеспособность наших систем и дать нашим жителям все те возможные ресурсы, которые находятся в нашем распоряжении", - добавил Кулемзин.
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алексей кулемзин (донецк), украина, донецк (днр)
Специальная военная операция на Украине, Алексей Кулемзин (Донецк), Украина, Донецк (ДНР)
17:53 03.10.2022
 
ВСУ чаще всего бьет по социальным объектам, рассказал мэр Донецка

Мэр Донецка Кулемзин: социальные объекты чаще всего подвергаются украинским ударам

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкЗдание администрации главы Донецкой народной республики, поврежденное в результате обстрела ВСУ в Донецке
Здание администрации главы Донецкой народной республики, поврежденное в результате обстрела ВСУ в Донецке - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Здание администрации главы Донецкой народной республики, поврежденное в результате обстрела ВСУ в Донецке. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Мэр Донецка Алексей Кулемзин рассказал, что украинская сторона чаще всего наносит удары по социальным объектам.
"Разрушений достаточно много, еще раз повторяю, разрушается целенаправленно жилой фонд, объекты инфраструктуры, школы, садики, больницы, храмы, социальные объекты", - рассказал он в эфире "России 24".
"Проблемы они все созданы Украиной, Украина перекрыла водоснабжение стабильное, и основной канал Северский Донецк-Донбасс, Украина сегодня ведет планомерные обстрелы некоторых объектов инфраструктур, это энергоснабжение подстанций, это водоузлы", - добавил он.
"Мы прикладываем все усилия, весь ресурс на то, чтобы обеспечить жизнеспособность наших систем и дать нашим жителям все те возможные ресурсы, которые находятся в нашем распоряжении", - добавил Кулемзин.
Ударили по гостинице и жилым домам: ВСУ обстреляли центр Донецка
© РИА Новости / Перейти в медиабанк

Ворошиловский район Донецка подвергся артиллерийской атаке со стороны ВСУ ранним утром.

Последствие обстрела со стороны ВСУ в Донецке
1 из 10

Ворошиловский район Донецка подвергся артиллерийской атаке со стороны ВСУ ранним утром.

© РИА Новости
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Район обстреляли дважды, выпустив по нему пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров.

Женщина возле машины МЧС, поврежденной в результате обстрела со стороны ВСУ в Донецке
2 из 10

Район обстреляли дважды, выпустив по нему пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров.

© РИА Новости
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© РИА Новости / Перейти в медиабанк

Под обстрел попала гостиница Park Inn.

Здание гостиницы Park Inn by Radisson Donetsk, поврежденное в результате обстрела со стороны ВСУ
3 из 10

Под обстрел попала гостиница Park Inn.

© РИА Новости
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© РИА Новости / Перейти в медиабанк

Оперативная группа представительства Донецкой Народной Республики в СЦКК зафиксировала также повреждения нескольких жилых домов и школы.

Последствие обстрела со стороны ВСУ в Донецке
4 из 10

Оперативная группа представительства Донецкой Народной Республики в СЦКК зафиксировала также повреждения нескольких жилых домов и школы.

© РИА Новости
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© РИА Новости / Перейти в медиабанк

Место происшествия осмотрели следователи и опросили свидетелей.

Помещение Донецкого республиканского экоголо-натуралистического центра, поврежденное в результате обстрела со стороны ВСУ
5 из 10

Место происшествия осмотрели следователи и опросили свидетелей.

© РИА Новости
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© РИА Новости / Перейти в медиабанк

Специалисты нашли фрагмент боеприпаса, которым был нанесен удар.

Последствие обстрела со стороны ВСУ в Донецке
6 из 10

Специалисты нашли фрагмент боеприпаса, которым был нанесен удар.

© РИА Новости
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© РИА Новости / Перейти в медиабанк

Предположительно, это осколок от снаряда калибром 155 миллиметров.

Последствие обстрела со стороны ВСУ в Донецке
7 из 10

Предположительно, это осколок от снаряда калибром 155 миллиметров.

© РИА Новости
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© РИА Новости / Перейти в медиабанк

Обстрелянный дом в Донецке.

Последствие обстрела со стороны ВСУ в Донецке
8 из 10

Обстрелянный дом в Донецке.

© РИА Новости
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© РИА Новости / Перейти в медиабанк

Найденный снаряд направят на экспертизу.

Здание Донецкого республиканского экоголо-натуралистического центра, поврежденное в результате обстрела со стороны ВСУ
9 из 10

Найденный снаряд направят на экспертизу.

© РИА Новости
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© РИА Новости / Перейти в медиабанк

Гостиница Park Inn by Radisson Donetsk после обстрела.

Здание гостиницы Park Inn by Radisson Donetsk, поврежденное в результате обстрела со стороны ВСУ
10 из 10

Гостиница Park Inn by Radisson Donetsk после обстрела.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
1 из 10

Ворошиловский район Донецка подвергся артиллерийской атаке со стороны ВСУ ранним утром.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
2 из 10

Район обстреляли дважды, выпустив по нему пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
3 из 10

Под обстрел попала гостиница Park Inn.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
4 из 10

Оперативная группа представительства Донецкой Народной Республики в СЦКК зафиксировала также повреждения нескольких жилых домов и школы.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
5 из 10

Место происшествия осмотрели следователи и опросили свидетелей.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
6 из 10

Специалисты нашли фрагмент боеприпаса, которым был нанесен удар.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
7 из 10

Предположительно, это осколок от снаряда калибром 155 миллиметров.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 10

Обстрелянный дом в Донецке.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
9 из 10

Найденный снаряд направят на экспертизу.

© РИА Новости
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10 из 10

Гостиница Park Inn by Radisson Donetsk после обстрела.

© РИА Новости
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Специальная военная операция на УкраинеАлексей Кулемзин (Донецк)УкраинаДонецк (ДНР)
 
 
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