https://ria.ru/20221003/donetsk-1821237114.html

ВСУ чаще всего бьет по социальным объектам, рассказал мэр Донецка

ВСУ чаще всего бьет по социальным объектам, рассказал мэр Донецка - РИА Новости, 03.10.2022

ВСУ чаще всего бьет по социальным объектам, рассказал мэр Донецка

Мэр Донецка Алексей Кулемзин рассказал, что украинская сторона чаще всего наносит удары по социальным объектам. РИА Новости, 03.10.2022

2022-10-03T17:53

2022-10-03T17:53

2022-10-03T17:53

специальная военная операция на украине

алексей кулемзин (донецк)

украина

донецк (днр)

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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Мэр Донецка Алексей Кулемзин рассказал, что украинская сторона чаще всего наносит удары по социальным объектам."Разрушений достаточно много, еще раз повторяю, разрушается целенаправленно жилой фонд, объекты инфраструктуры, школы, садики, больницы, храмы, социальные объекты", - рассказал он в эфире "России 24"."Проблемы они все созданы Украиной, Украина перекрыла водоснабжение стабильное, и основной канал Северский Донецк-Донбасс, Украина сегодня ведет планомерные обстрелы некоторых объектов инфраструктур, это энергоснабжение подстанций, это водоузлы", - добавил он."Мы прикладываем все усилия, весь ресурс на то, чтобы обеспечить жизнеспособность наших систем и дать нашим жителям все те возможные ресурсы, которые находятся в нашем распоряжении", - добавил Кулемзин.

украина

донецк (днр)

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алексей кулемзин (донецк), украина, донецк (днр)