Рейтинг@Mail.ru
Раскрыта древняя валюта, которая проиграла доллару - РИА Новости, 03.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20221003/dollar-1821050417.html
Раскрыта древняя валюта, которая проиграла доллару
Раскрыта древняя валюта, которая проиграла доллару - РИА Новости, 03.10.2022
Раскрыта древняя валюта, которая проиграла доллару
Древнейшая валюта в Европе — фунт стерлингов — ровно тридцать лет назад пережила крупнейшее падение, и вновь сегодня она обвалилась до минимума к доллару,... РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T02:15
2022-10-03T02:15
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
великобритания
сша
европа
лазарь бадалов
центральный банк великобритании
фунт стерлингов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/11/1789083513_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_b606c981857f60b8f59368775c876797.jpg
МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Древнейшая валюта в Европе — фунт стерлингов — ровно тридцать лет назад пережила крупнейшее падение, и вновь сегодня она обвалилась до минимума к доллару, рассказал агентству "Прайм" экономист Лазарь Бадалов.В 1992 году Банк Англии на фоне волатильности валютного рынка был вынужден выйти из Европейской валютной системы (прародителю современной Еврозоны), однако тогда причины нестабильности носили скорее спекулятивный характер, а сегодня все иначе, напоминает эксперт.По его словам, энергокризис сильно пошатнул британскую экономику, так как субсидирование затрат на энергию приведет лишь к увеличению государственного долга. На этом фоне Банк Англии ведет повышение процентных ставок, чтобы справиться с галопирующей инфляцией.Классическая спираль, при которой политики ради восстановления доверия избирателей увеличивают расходы, а взамен экономика сталкивается с инфляцией. Дальнейшие шаги по вливанию денег в экономику приведут лишь к росту инфляции и падению курса доллара, заключил экономист.
https://ria.ru/20221001/rubl-1820781266.html
великобритания
сша
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/11/1789083513_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_6213d57efe435bc1b8f6a2e9a31a8ea4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, великобритания, сша, европа, лазарь бадалов, центральный банк великобритании, фунт стерлингов, доллар
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Великобритания, США, Европа, Лазарь Бадалов, Центральный банк Великобритании, Фунт стерлингов, Доллар
02:15 03.10.2022
 
Раскрыта древняя валюта, которая проиграла доллару

Экономист Бадалов заявил о рекордном обвале фунта стерлингов к доллару

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в медиабанкФунты
Фунты - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Фунты. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Древнейшая валюта в Европе — фунт стерлингов — ровно тридцать лет назад пережила крупнейшее падение, и вновь сегодня она обвалилась до минимума к доллару, рассказал агентству "Прайм" экономист Лазарь Бадалов.

"26 сентября курс фунта к доллару опускался до 1,03 доллара, пробив исторический минимум в 1,054 доллара. Текущее падение курса фунта имеет все шансы побить 30-летний рекорд давности, как по глубине падения, продолжительности, так и с точки зрения последствий для экономики Англии", — указал экономист.

В 1992 году Банк Англии на фоне волатильности валютного рынка был вынужден выйти из Европейской валютной системы (прародителю современной Еврозоны), однако тогда причины нестабильности носили скорее спекулятивный характер, а сегодня все иначе, напоминает эксперт.
По его словам, энергокризис сильно пошатнул британскую экономику, так как субсидирование затрат на энергию приведет лишь к увеличению государственного долга. На этом фоне Банк Англии ведет повышение процентных ставок, чтобы справиться с галопирующей инфляцией.
Классическая спираль, при которой политики ради восстановления доверия избирателей увеличивают расходы, а взамен экономика сталкивается с инфляцией. Дальнейшие шаги по вливанию денег в экономику приведут лишь к росту инфляции и падению курса доллара, заключил экономист.
Российские рубли и купюра Европейского союза - РИА Новости, 1920, 01.10.2022
1 октября, 03:18Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
Россиянам объяснили, что будет с долларом в ближайшее время
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаВеликобританияСШАЕвропаЛазарь БадаловЦентральный банк ВеликобританииФунт стерлинговДоллар
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала