https://ria.ru/20221003/dollar-1821050417.html
Раскрыта древняя валюта, которая проиграла доллару
Раскрыта древняя валюта, которая проиграла доллару - РИА Новости, 03.10.2022
Раскрыта древняя валюта, которая проиграла доллару
Древнейшая валюта в Европе — фунт стерлингов — ровно тридцать лет назад пережила крупнейшее падение, и вновь сегодня она обвалилась до минимума к доллару,... РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T02:15
2022-10-03T02:15
2022-10-03T02:15
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
великобритания
сша
европа
лазарь бадалов
центральный банк великобритании
фунт стерлингов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/11/1789083513_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_b606c981857f60b8f59368775c876797.jpg
МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Древнейшая валюта в Европе — фунт стерлингов — ровно тридцать лет назад пережила крупнейшее падение, и вновь сегодня она обвалилась до минимума к доллару, рассказал агентству "Прайм" экономист Лазарь Бадалов.В 1992 году Банк Англии на фоне волатильности валютного рынка был вынужден выйти из Европейской валютной системы (прародителю современной Еврозоны), однако тогда причины нестабильности носили скорее спекулятивный характер, а сегодня все иначе, напоминает эксперт.По его словам, энергокризис сильно пошатнул британскую экономику, так как субсидирование затрат на энергию приведет лишь к увеличению государственного долга. На этом фоне Банк Англии ведет повышение процентных ставок, чтобы справиться с галопирующей инфляцией.Классическая спираль, при которой политики ради восстановления доверия избирателей увеличивают расходы, а взамен экономика сталкивается с инфляцией. Дальнейшие шаги по вливанию денег в экономику приведут лишь к росту инфляции и падению курса доллара, заключил экономист.
https://ria.ru/20221001/rubl-1820781266.html
великобритания
сша
европа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/11/1789083513_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_6213d57efe435bc1b8f6a2e9a31a8ea4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, великобритания, сша, европа, лазарь бадалов, центральный банк великобритании, фунт стерлингов, доллар
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Великобритания, США, Европа, Лазарь Бадалов, Центральный банк Великобритании, Фунт стерлингов, Доллар
Раскрыта древняя валюта, которая проиграла доллару
Экономист Бадалов заявил о рекордном обвале фунта стерлингов к доллару