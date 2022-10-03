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В Госдуме рекомендовали ратифицировать договоры о принятии новых регионов - РИА Новости, 03.10.2022
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В Госдуме рекомендовали ратифицировать договоры о принятии новых регионов
В Госдуме рекомендовали ратифицировать договоры о принятии новых регионов - РИА Новости, 03.10.2022
В Госдуме рекомендовали ратифицировать договоры о принятии новых регионов
Комитет Госдумы по СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками рекомендовал палате ратифицировать договоры о принятии в состав России Луганской... РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T13:25
2022-10-03T13:29
россия
политика
луганская народная республика
донецкая народная республика
херсонская область
запорожская область
госдума рф
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Комитет Госдумы по СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками рекомендовал палате ратифицировать договоры о принятии в состав России Луганской Народной республики, Донецкой Народной республики, Херсонской области и Запорожской области.Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Позже Конституционный суд России признал эти договоры соответствующими Конституции РФ.Принятие иностранного государства в состав России должно быть оформлено голосованием Госдумы и Совета Федерации по соответствующему конституционному закону международному договору, а также заключением Конституционного суда РФ о соответствии договора основному закону, пояснял ранее РИА Новости член комитета Совфеда по конституционному законодательству Александр Башкин.Для этого необходимо в том числе принятие Госдумой закона о ратификации международного договора о принятии субъекта в состав России.
https://ria.ru/20221003/oblasti-1821128465.html
россия
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россия, политика, луганская народная республика, донецкая народная республика, херсонская область , запорожская область, госдума рф
Россия, Политика, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Херсонская область , Запорожская область, Госдума РФ
13:25 03.10.2022 (обновлено: 13:29 03.10.2022)
 
В Госдуме рекомендовали ратифицировать договоры о принятии новых регионов

Комитет ГД по СНГ рекомендовал ратифицировать договоры о принятии в Россию новых регионов

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкМужчина в здании Государственной Думы РФ
Мужчина в здании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Мужчина в здании Государственной Думы РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Комитет Госдумы по СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками рекомендовал палате ратифицировать договоры о принятии в состав России Луганской Народной республики, Донецкой Народной республики, Херсонской области и Запорожской области.
Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Позже Конституционный суд России признал эти договоры соответствующими Конституции РФ.
Принятие иностранного государства в состав России должно быть оформлено голосованием Госдумы и Совета Федерации по соответствующему конституционному закону международному договору, а также заключением Конституционного суда РФ о соответствии договора основному закону, пояснял ранее РИА Новости член комитета Совфеда по конституционному законодательству Александр Башкин.
Для этого необходимо в том числе принятие Госдумой закона о ратификации международного договора о принятии субъекта в состав России.
Павел Крашенинников - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
Вчера, 12:52
Херсонская область войдет в Россию с округами Николаевской, заявил депутат
 
РоссияПолитикаЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаХерсонская областьЗапорожская областьГосдума РФ
 
 
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