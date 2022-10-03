https://ria.ru/20221003/dogovory-1821141564.html

В Госдуме рекомендовали ратифицировать договоры о принятии новых регионов

В Госдуме рекомендовали ратифицировать договоры о принятии новых регионов - РИА Новости, 03.10.2022

В Госдуме рекомендовали ратифицировать договоры о принятии новых регионов

Комитет Госдумы по СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками рекомендовал палате ратифицировать договоры о принятии в состав России Луганской... РИА Новости, 03.10.2022

2022-10-03T13:25

2022-10-03T13:25

2022-10-03T13:29

россия

политика

луганская народная республика

донецкая народная республика

херсонская область

запорожская область

госдума рф

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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Комитет Госдумы по СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками рекомендовал палате ратифицировать договоры о принятии в состав России Луганской Народной республики, Донецкой Народной республики, Херсонской области и Запорожской области.Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Позже Конституционный суд России признал эти договоры соответствующими Конституции РФ.Принятие иностранного государства в состав России должно быть оформлено голосованием Госдумы и Совета Федерации по соответствующему конституционному закону международному договору, а также заключением Конституционного суда РФ о соответствии договора основному закону, пояснял ранее РИА Новости член комитета Совфеда по конституционному законодательству Александр Башкин.Для этого необходимо в том числе принятие Госдумой закона о ратификации международного договора о принятии субъекта в состав России.

https://ria.ru/20221003/oblasti-1821128465.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, политика, луганская народная республика, донецкая народная республика, херсонская область , запорожская область, госдума рф