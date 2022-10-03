https://ria.ru/20221003/dogovory-1821101305.html

Международный комитет Совфеда рассмотрит договоры с новыми регионами

Международный комитет Совфеда рассмотрит договоры с новыми регионами - РИА Новости, 03.10.2022

Международный комитет Совфеда рассмотрит договоры с новыми регионами

Международный комитет Совфеда на заседании в понедельник рассмотрит договоры с ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областями о вхождении в состав России, заявил... РИА Новости, 03.10.2022

2022-10-03T11:22

2022-10-03T11:22

2022-10-03T11:22

политика

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

совет федерации рф

григорий карасин

референдумы на освобожденных территориях

запорожская область

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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Международный комитет Совфеда на заседании в понедельник рассмотрит договоры с ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областями о вхождении в состав России, заявил РИА Новости глава комитета Григорий Карасин.Ранее на территории этих регионов прошли референдумы, граждане в ходе голосования поддержали вхождение в состав России. В пятницу документы были подписаны президентом РФ Владимиром Путиным и руководителями четырех субъектов."Да, в понедельник рассмотрим эти договоры на комитете", - сказал политик.

https://ria.ru/20220930/rossiya-1820429898.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, совет федерации рф, григорий карасин, референдумы на освобожденных территориях, запорожская область, херсонская область