https://ria.ru/20221003/dogovory-1821101305.html
Международный комитет Совфеда рассмотрит договоры с новыми регионами
Международный комитет Совфеда рассмотрит договоры с новыми регионами - РИА Новости, 03.10.2022
Международный комитет Совфеда рассмотрит договоры с новыми регионами
Международный комитет Совфеда на заседании в понедельник рассмотрит договоры с ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областями о вхождении в состав России, заявил... РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T11:22
2022-10-03T11:22
2022-10-03T11:22
политика
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
совет федерации рф
григорий карасин
референдумы на освобожденных территориях
запорожская область
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Международный комитет Совфеда на заседании в понедельник рассмотрит договоры с ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областями о вхождении в состав России, заявил РИА Новости глава комитета Григорий Карасин.Ранее на территории этих регионов прошли референдумы, граждане в ходе голосования поддержали вхождение в состав России. В пятницу документы были подписаны президентом РФ Владимиром Путиным и руководителями четырех субъектов."Да, в понедельник рассмотрим эти договоры на комитете", - сказал политик.
https://ria.ru/20220930/rossiya-1820429898.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, совет федерации рф, григорий карасин, референдумы на освобожденных территориях, запорожская область, херсонская область
Политика, Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Совет Федерации РФ, Григорий Карасин, Референдумы на освобожденных территориях, Запорожская область, Херсонская область
Международный комитет Совфеда рассмотрит договоры с новыми регионами
Карасин: международный комитет СФ рассмотрит договоры о вхождении новых субъектов в Россию