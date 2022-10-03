10:10 03.10.2022 (обновлено: 10:34 03.10.2022)
Конституционный комитет Совфеда рассмотрит договоры с новыми регионами
Клишас: конституционный комитет СФ рассмотрит в понедельник договоры с новыми регионами
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкМитинг-концерт в поддержку присоединения к России ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей
Митинг-концерт в поддержку присоединения к России ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Архивное фото
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Конституционный комитет Совета Федерации рассмотрит в понедельник договоры с ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областями о вхождении регионов в состав РФ, подписанные в Кремле 30 сентября, сообщил председатель комитета Андрей Клишас.
По его словам, у сенаторов нет сомнений в их конституционности.
"Сегодня комитет Совфеда по конституционному законодательству предварительно рассмотрит и даст заключения на четыре договора, подписанных в Кремле 30 сентября. Договоры прошли процедуру рассмотрения в Конституционном суде России, и у нас нет сомнений в их конституционности", - написал Клишас в своем Telegram-канале.
Что касается законов о вступлении в состав России четырех новых регионов, то они будут рассмотрены комитетом после их одобрения в Госдуме, уточнил сенатор.
Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.
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