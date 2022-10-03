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Конституционный комитет Совфеда рассмотрит договоры с новыми регионами - РИА Новости, 03.10.2022
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Конституционный комитет Совфеда рассмотрит договоры с новыми регионами
Конституционный комитет Совфеда рассмотрит договоры с новыми регионами - РИА Новости, 03.10.2022
Конституционный комитет Совфеда рассмотрит договоры с новыми регионами
Конституционный комитет Совета Федерации рассмотрит в понедельник договоры с ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областями о вхождении регионов в состав РФ,... РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T10:10
2022-10-03T10:34
политика
совет федерации рф
андрей клишас
донецкая народная республика
луганская народная республика
запорожская область
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Конституционный комитет Совета Федерации рассмотрит в понедельник договоры с ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областями о вхождении регионов в состав РФ, подписанные в Кремле 30 сентября, сообщил председатель комитета Андрей Клишас.По его словам, у сенаторов нет сомнений в их конституционности.Что касается законов о вступлении в состав России четырех новых регионов, то они будут рассмотрены комитетом после их одобрения в Госдуме, уточнил сенатор.Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.
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политика, совет федерации рф, андрей клишас, донецкая народная республика, луганская народная республика, запорожская область, херсонская область
Политика, Совет Федерации РФ, Андрей Клишас, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Запорожская область, Херсонская область
10:10 03.10.2022 (обновлено: 10:34 03.10.2022)
 
Конституционный комитет Совфеда рассмотрит договоры с новыми регионами

Клишас: конституционный комитет СФ рассмотрит в понедельник договоры с новыми регионами

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкМитинг-концерт в поддержку присоединения к России ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей
Митинг-концерт в поддержку присоединения к России ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Митинг-концерт в поддержку присоединения к России ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Архивное фото
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Конституционный комитет Совета Федерации рассмотрит в понедельник договоры с ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областями о вхождении регионов в состав РФ, подписанные в Кремле 30 сентября, сообщил председатель комитета Андрей Клишас.
По его словам, у сенаторов нет сомнений в их конституционности.
"Сегодня комитет Совфеда по конституционному законодательству предварительно рассмотрит и даст заключения на четыре договора, подписанных в Кремле 30 сентября. Договоры прошли процедуру рассмотрения в Конституционном суде России, и у нас нет сомнений в их конституционности", - написал Клишас в своем Telegram-канале.
Что касается законов о вступлении в состав России четырех новых регионов, то они будут рассмотрены комитетом после их одобрения в Госдуме, уточнил сенатор.
Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.
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ПолитикаСовет Федерации РФАндрей КлишасДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаЗапорожская областьХерсонская область
 
 
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