https://ria.ru/20221003/dogovory-1821082534.html

Конституционный комитет Совфеда рассмотрит договоры с новыми регионами

Конституционный комитет Совфеда рассмотрит договоры с новыми регионами - РИА Новости, 03.10.2022

Конституционный комитет Совфеда рассмотрит договоры с новыми регионами

Конституционный комитет Совета Федерации рассмотрит в понедельник договоры с ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областями о вхождении регионов в состав РФ,... РИА Новости, 03.10.2022

2022-10-03T10:10

2022-10-03T10:10

2022-10-03T10:34

политика

совет федерации рф

андрей клишас

донецкая народная республика

луганская народная республика

запорожская область

херсонская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1e/1820747166_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4fb7714b779c04cd0ca396220b159807.jpg

МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Конституционный комитет Совета Федерации рассмотрит в понедельник договоры с ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областями о вхождении регионов в состав РФ, подписанные в Кремле 30 сентября, сообщил председатель комитета Андрей Клишас.По его словам, у сенаторов нет сомнений в их конституционности.Что касается законов о вступлении в состав России четырех новых регионов, то они будут рассмотрены комитетом после их одобрения в Госдуме, уточнил сенатор.Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.

https://ria.ru/20220930/rossiya-1820429898.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

запорожская область

херсонская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, совет федерации рф, андрей клишас, донецкая народная республика, луганская народная республика, запорожская область, херсонская область