https://ria.ru/20221003/dogovor-1821246721.html
Источник: комитет СФ поддержал ратификацию договоров с новыми регионами
Источник: комитет СФ поддержал ратификацию договоров с новыми регионами - РИА Новости, 03.10.2022
Источник: комитет СФ поддержал ратификацию договоров с новыми регионами
Комитет Совета Федерации по международным делам поддержал ратификацию международных договоров с ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областями о вхождении этих... РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T18:24
2022-10-03T18:24
2022-10-03T18:30
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Комитет Совета Федерации по международным делам поддержал ратификацию международных договоров с ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областями о вхождении этих регионов в состав России, сообщил РИА Новости источник в парламенте.Совфед рассмотрит законы на заседании 4 октября.Ранее в этих регионах прошли референдумы, в ходе которых граждане высказались за присоединение к России. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.
https://ria.ru/20221003/rossiya-1821168942.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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18:24 03.10.2022 (обновлено: 18:30 03.10.2022)
Источник: комитет СФ поддержал ратификацию договоров с новыми регионами
Международный комитет Совфеда поддержал ратификацию договоров о вхождении новых регионов