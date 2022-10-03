Рейтинг@Mail.ru
Источник: комитет СФ поддержал ратификацию договоров с новыми регионами - РИА Новости, 03.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221003/dogovor-1821246721.html
Источник: комитет СФ поддержал ратификацию договоров с новыми регионами
Источник: комитет СФ поддержал ратификацию договоров с новыми регионами - РИА Новости, 03.10.2022
Источник: комитет СФ поддержал ратификацию договоров с новыми регионами
Комитет Совета Федерации по международным делам поддержал ратификацию международных договоров с ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областями о вхождении этих... РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T18:24
2022-10-03T18:30
политика
россия
совет федерации рф
луганская народная республика
донецкая народная республика
луганская область
донецкая область
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/15/1818409852_0:0:3064:1724_1920x0_80_0_0_5497962bb74f4801491952af0211f79c.jpg
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Комитет Совета Федерации по международным делам поддержал ратификацию международных договоров с ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областями о вхождении этих регионов в состав России, сообщил РИА Новости источник в парламенте.Совфед рассмотрит законы на заседании 4 октября.Ранее в этих регионах прошли референдумы, в ходе которых граждане высказались за присоединение к России. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.
https://ria.ru/20221003/rossiya-1821168942.html
россия
луганская народная республика
донецкая народная республика
луганская область
донецкая область
украина
херсонская область
запорожская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/15/1818409852_161:0:2892:2048_1920x0_80_0_0_d279d1da294adfc3d2812f79ba6036b2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, россия, совет федерации рф, луганская народная республика, донецкая народная республика, луганская область, донецкая область, украина, херсонская область , запорожская область
Политика, Россия, Совет Федерации РФ, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Луганская область, Донецкая область, Украина, Херсонская область , Запорожская область
18:24 03.10.2022 (обновлено: 18:30 03.10.2022)
 
Источник: комитет СФ поддержал ратификацию договоров с новыми регионами

Международный комитет Совфеда поддержал ратификацию договоров о вхождении новых регионов

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкЗдание Совета Федерации России в Москве
Здание Совета Федерации России в Москве - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Здание Совета Федерации России в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Комитет Совета Федерации по международным делам поддержал ратификацию международных договоров с ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областями о вхождении этих регионов в состав России, сообщил РИА Новости источник в парламенте.
"Решения комитета по ратификации договоров приняты. Рекомендовать их поддержать", - сказал источник.
Совфед рассмотрит законы на заседании 4 октября.
Ранее в этих регионах прошли референдумы, в ходе которых граждане высказались за присоединение к России. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает на внеплановом пленарном заседании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
14:46
Лавров рассказал, чем российская политика отличается от американской
 
ПолитикаРоссияСовет Федерации РФЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаЛуганская областьДонецкая областьУкраинаХерсонская областьЗапорожская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала