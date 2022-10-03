https://ria.ru/20221003/dogovor-1821246721.html

Источник: комитет СФ поддержал ратификацию договоров с новыми регионами

Источник: комитет СФ поддержал ратификацию договоров с новыми регионами - РИА Новости, 03.10.2022

Источник: комитет СФ поддержал ратификацию договоров с новыми регионами

Комитет Совета Федерации по международным делам поддержал ратификацию международных договоров с ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областями о вхождении этих... РИА Новости, 03.10.2022

2022-10-03T18:24

2022-10-03T18:24

2022-10-03T18:30

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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Комитет Совета Федерации по международным делам поддержал ратификацию международных договоров с ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областями о вхождении этих регионов в состав России, сообщил РИА Новости источник в парламенте.Совфед рассмотрит законы на заседании 4 октября.Ранее в этих регионах прошли референдумы, в ходе которых граждане высказались за присоединение к России. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.

https://ria.ru/20221003/rossiya-1821168942.html

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луганская область

донецкая область

украина

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Владимир Лаврентьев

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