https://ria.ru/20221003/dobrovoltsy-1821283122.html

С каждым добровольцем работают индивидуально, заявил губернатор Подмосковья

С каждым добровольцем работают индивидуально, заявил губернатор Подмосковья - РИА Новости, 03.10.2022

С каждым добровольцем работают индивидуально, заявил губернатор Подмосковья

Работа с желающими принять участие в специальной военной операции добровольцами Подмосковья проводится в индивидуальном порядке, сообщил губернатор Московской... РИА Новости, 03.10.2022

2022-10-03T20:57

2022-10-03T20:57

2022-10-03T20:57

общество

андрей воробьев

московская область (подмосковье)

частичная мобилизация в россии

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МОСКВА, 3 окт – РИА Новости. Работа с желающими принять участие в специальной военной операции добровольцами Подмосковья проводится в индивидуальном порядке, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев."Некоторые жители хотят стать добровольцами. В таком случае мы разбираем каждую ситуацию отдельно — напрямую связываемся с человеком, затем передаем информацию в администрацию округа и военный комиссариат" - написал Воробьев в своем Telegram-канале.Губернатор Подмосковья отметил, что тема мобилизации беспокоит многих."За 10 дней на горячую линию "122" поступило 52 тысячи звонков. Каждый второй вопрос — кто подлежит мобилизации, а каждый десятый — от добровольцев", - добавил Воробьев.

московская область (подмосковье)

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2022

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, андрей воробьев, московская область (подмосковье), частичная мобилизация в россии