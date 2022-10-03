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Голос народа был услышан, заявил председатель Нарсовета ДНР - РИА Новости, 03.10.2022
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Голос народа был услышан, заявил председатель Нарсовета ДНР
Голос народа был услышан, заявил председатель Нарсовета ДНР - РИА Новости, 03.10.2022
Голос народа был услышан, заявил председатель Нарсовета ДНР
Председатель Народного совета Донецкой Народной Республики Владимир Бидевка прокомментировал РИА Новости ратификацию Государственной Думой РФ договора о... РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T20:50
2022-10-03T20:50
политика
владимир бидёвка
россия
донецкая народная республика
донбасс
совет федерации рф
госдума рф
референдум в донбассе
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ДОНЕЦК, 3 окт - РИА Новости. Председатель Народного совета Донецкой Народной Республики Владимир Бидевка прокомментировал РИА Новости ратификацию Государственной Думой РФ договора о вхождении республики в состав России."Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации приняла сегодня ряд исторических решений по вхождению четырёх новых регионов в состав России. В частности, ратифицирован договор о вхождении Донецкой Народной Республики в состав Российской Федерации на правах субъекта, принят профильный федеральный конституционный закон", - сказал Бидевка.По его словам, депутаты ГД поддержали решение единогласно."Для нас очень дорого то, что голос народа Донбасса услышан. Сразу же были приняты важнейшие решения, направленные на законодательное регулирование ключевых аспектов жизни людей в регионе в качестве субъекта Российской Федерации, в частности, касающиеся работы органов власти в республике, признания документов, социально-экономических гарантий, создания территориальных органов федеральных органов исполнительной власти и так далее. Очень объёмный документ, в котором предусмотрены многие вопросы быстрой интеграции региона в состав России", - подчеркнул Бидевка.Он также отметил, что завтра состоится заседание Совета Федерации Федерального Собрания РФ, на которое он приглашён."Сенаторы давно поддерживают народ Донбасса, принимают участие в налаживании жизни региона, оказывают значимую помощь населению, потому надеюсь, что и на уровне Совета Федерации решение о принятии региона в состав России будет одобрено. Настрой на завтрашний день самый положительный", - сказал Бидевка.
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"Хочется покоя, мира" – жители ЛДНР и областей на голосовании по референдуму
Жители освобожденных территорий принимают участие в голосовании на референдуме. Люди получили возможность сделать свой выбор на выездных участках, на территориях школ, также был организован выезд к избирателям на дом или в больницу. За референдумом наблюдают представители зарубежных стран.
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политика, владимир бидёвка, россия, донецкая народная республика, донбасс, совет федерации рф, госдума рф, референдум в донбассе
Политика, Владимир Бидёвка, Россия, Донецкая Народная Республика, Донбасс, Совет Федерации РФ, Госдума РФ, Референдум в Донбассе
20:50 03.10.2022
 
Голос народа был услышан, заявил председатель Нарсовета ДНР

Председатель Нарсовета ДНР Бидевка: нам очень дорого то, что голос народа Донбасса услышан

© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в медиабанкПразднование присоединения к России ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей в регионах РФ
Празднование присоединения к России ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей в регионах РФ - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Празднование присоединения к России ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей в регионах РФ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 3 окт - РИА Новости. Председатель Народного совета Донецкой Народной Республики Владимир Бидевка прокомментировал РИА Новости ратификацию Государственной Думой РФ договора о вхождении республики в состав России.
"Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации приняла сегодня ряд исторических решений по вхождению четырёх новых регионов в состав России. В частности, ратифицирован договор о вхождении Донецкой Народной Республики в состав Российской Федерации на правах субъекта, принят профильный федеральный конституционный закон", - сказал Бидевка.
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По его словам, депутаты ГД поддержали решение единогласно.
"Для нас очень дорого то, что голос народа Донбасса услышан. Сразу же были приняты важнейшие решения, направленные на законодательное регулирование ключевых аспектов жизни людей в регионе в качестве субъекта Российской Федерации, в частности, касающиеся работы органов власти в республике, признания документов, социально-экономических гарантий, создания территориальных органов федеральных органов исполнительной власти и так далее. Очень объёмный документ, в котором предусмотрены многие вопросы быстрой интеграции региона в состав России", - подчеркнул Бидевка.
Он также отметил, что завтра состоится заседание Совета Федерации Федерального Собрания РФ, на которое он приглашён.
"Сенаторы давно поддерживают народ Донбасса, принимают участие в налаживании жизни региона, оказывают значимую помощь населению, потому надеюсь, что и на уровне Совета Федерации решение о принятии региона в состав России будет одобрено. Настрой на завтрашний день самый положительный", - сказал Бидевка.
 
ПолитикаВладимир БидёвкаРоссияДонецкая Народная РеспубликаДонбассСовет Федерации РФГосдума РФРеферендум в Донбассе
 
 
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