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Европа ждет новых диверсий своих хозяев

Европа ждет новых диверсий своих хозяев - РИА Новости, 03.10.2022

Европа ждет новых диверсий своих хозяев

Подрыв "Северных потоков" принес тяжелые убытки России. Многомиллиардный проект, на который возлагалось столько надежд, не подлежит восстановлению еще много... РИА Новости, 03.10.2022

2022-10-03T08:00

2022-10-03T08:00

2022-10-03T08:33

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Подрыв "Северных потоков" принес тяжелые убытки России. Многомиллиардный проект, на который возлагалось столько надежд, не подлежит восстановлению еще много месяцев. С учетом геополитической обстановочки все может затянуться вообще на годы. Но куда более страшной эта история стала для Европы.Мало того что ее резко и внезапно сняли с иглы дешевых русских углеводородов. Нет, понятно, что сейчас газопроводы не работали, однако у европейцев была иллюзия, что они еще поторгуются с Москвой, потом надавят на киевскую хунту, принудят ее к миру, и в обмен на это заветный вентиль откроется, дешевое топливо побежит по трубам — и все станет "как при бабушке".Сейчас все иллюзии рухнули. Никто не даст им торговаться и переговариваться, как они привыкли. Вашингтон жестко продемонстрировал, кто в доме хозяин. Европейцы будут сидеть без доступного газа хоть до морковкина заговенья.К чему это приведет, говорить не приходится. Уже сейчас на грани закрытия балансируют крупнейшие предприятия Старого Света, бешеным темпом дорожает все — от бензина до продуктов, от "коммуналки" до туалетной бумаги. Неизбежные банкротства приведут к массовой безработице. Как безработные будут оплачивать "коммуналку" и на что покупать еду — на этот вопрос внятно не смог ответить ни один европейский руководитель. Европа ускоренным темпом побежала по тому же пути, которым немногим раньше прошла Украина: тотальное разрушение собственной экономики, обнищание и одичание.Но дело ведь не только в экономической катастрофе. Англосаксонская (по определению Владимира Путина) диверсия на газопроводе взорвала весь имидж Старого Света, покончила со всеми иллюзиями насчет независимости европейской политики.Долгие годы странам ЕС было позволено изображать из себя равноправных партнеров Вашингтона. По умолчанию они считались глобальными игроками. Париж, Берлин, Вена — на этих столицах лежал отблеск былого величия. Главы европейских государств могли если не верить сами, то заставить верить других, что они законные наследники всемогущего Старого Света.Несколько взрывов на газопроводе покончили с этой иллюзией. Оптика глобального мира беспощадна. Всем все видно. Англосаксонские хозяева уничтожили газопровод, в который европейцы вложили миллиарды евро, обрекли их на разорение и поставили в полную зависимость от американского СПГ. И какова же на это реакция европейцев?Тихий ужас, больше ничего. Вы заметили? Тамошние элиты вообще побоялись как-то определенно высказаться насчет этой — поистине судьбоносной для них — диверсии. Один Александр Вучич честно сказал, что "вспотел от страха", когда узнал о взрывах. Все остальные — так, пробормотали что-то насчет "саботажа", произнесли все, что вложили им в уста вашингтонские хозяева, вяло попытались переложить вину за взрывы на русских. Вялость эта вызвана характерным оцепенением перед лицом катастрофы.Теоретически это не Россия, а Германия и другие европейские страны должны выносить вопрос об этой диверсии в ООН, кричать на весь мир "Спасите, люди добрые!", проводить масштабнейшее расследование с привлечением всех своих комиссаров Мегрэ. Но нет, ничего подобного не происходит.О расследовании катастрофы особо и не говорят. Какое там расследование, когда они все про себя понимают: и кто взорвал, и зачем. "Смогут ли следователи хоть когда-нибудь убедить публику, что это Россия стояла за взрывом газопровода?" — задает риторический вопрос издание Politico. Нет, конечно же. И не дай бог, какой-нибудь честный комиссар Мегрэ раскопает, кто действительно это сделал. Это же ужас будет. Ну его, не надо. Все все понимают, но сказать ничего не могут. Прямо не Европа, а тургеневская Муму.Ладно еще политики на зарплате у американских банкиров или журналисты, поколениями сидящие на заокеанских грантах. От них никто и не ждал каких-то смелых заявлений. Но ведь где-то там была легендарная европейская аристократия — почему мы не слышим ее голос? Капитаны европейского бизнеса, наследники знаменитых промышленных династий, ау! Видные деятели христианской церкви, хотелось бы услышать вашу пламенную проповедь. Не-а, не дает ответа.Капитаны европейского бизнеса сломя голову бегут в США, вывозят капиталы, планируют перемещение производств. "Капитал не знает национальности", все верно. Подзаработали в Германии, Италии, Австрии, а теперь пора на выход.Вслед за ними бежит за океан европейская аристократия. Гарри и Меган Виндзоры задали тренд на гламурную релокацию в США. И вот летят туда за богатым мужем или любовником английские, шведские, датские принцессы.Лидеры христианской церкви закрывают храмы — нет денег на их отопление, продают церковные помещения, перепрофилируют их под автозаправки и кабаки. Предлагают пастве потерпеть и помолиться дистанционно, в целях экономии энергии, опять же. Это единственная их реакция на крах Европы.Все это — в несколько большем масштабе — до боли напоминает Украину. Весь многослойный гламур в виде культуры, традиций, богатств оказался какой-то мишурой, которая слиняла, как только кончился русский газ. В его отсутствие Европа оказалась такой же бесправной территорией, на которой местная колониальная элита быстренько срубила бабла под присмотром США, а теперь собрала манатки и всей кодлой сбежала в метрополию.Территории, остающиеся под управлением американских ставленников, ждет понятно что. Мы все это видели на той же Украине и прекрасно представляем логику процесса. Цветущие страны за считанные годы превратятся в руины.Примечательно, что европейцы и не рыпались особенно. Они послушно выполняли все указивки Вашингтона, своими руками рушили свои экономики. Но нет, обнищание шло недостаточно быстрым темпом. Население Европы сокращалось, но не так решительно, как хотелось бы. Американские хозяева решили подстегнуть процесс. Начались прямые диверсии.Европейцы прекрасно понимают, что ждет их дальше. Беззащитная, богатая, разленившаяся и развращенная часть света — легкая добыча для Вашингтона. В 90-е США решали свои экономические проблемы, пиратствуя на постсоветском пространстве. Сейчас Россия дала им от ворот поворот. Пришлось грабить Европу.Журнал Politico в свежем материале описывает широкий спектр диверсий, с которыми в ближайшее время может столкнуться Европа: "гибридным атакам могут подвергнуться интернет и системы энергообеспечения, финансовые рынки и водопроводы. Такие нападения находятся в серой зоне между войной и миром, они облачены в отрицания и наносят удары по целям, которые не могут автоматически спровоцировать вооруженный ответ". Все верно, именно так американские хозяева будут разносить в хлам критическую инфраструктуру своих европейских партнеров. Те и сами не заметили, как из союзников превратились сначала в рабов, а затем в добычу. Бывает такое, да. Украина вот тоже воображала себя партнером. Но когда на дворе кризис, любой партнер быстренько становится едой.На сегодня Европа при Штатах играет роль упитанного зэка, которого матерые уголовники подбили на побег в качестве "консервов". Судьба зэка очевидна. Но как руководству европейских стран объяснить это своему, извините за выражение, электорату? Электорат ведь на такое не подписывался. Ему десятилетиями впаривали, что Вашингтон — это защита и опора, надежа-царь. Что сотрудничество с ним сулит одни выгоды, мир и процветание. А тут такое.Если по-честному, то лидерам европейских стран следовало бы сказать своим народам, что заокеанский покровитель превратился в откровенного врага Европы. Что этот враг готов порушить всю их инфраструктуру, разнести их страны в хлам. И стоило бы попытаться от него смыться, наладив, если это еще возможно, отношения с Россией.Но реальных политиков в ЕС — буквально раз, два и обчелся. Так, Виктор Орбан не побоялся объявить о референдуме по поводу антироссийских санкций. Из последних сил держит оборону Александр Вучич.Но в массе своей наемный менеджмент ЕС жалко врет подведомственному населению, что это опять русские во всем виноваты. Они же, мол, будут устраивать и новые диверсии. Никто этому вранью не верит. Но деваться некуда — евробюрократия озвучивает новый этап вашингтонской повесточки.Согласно американскому плану, обнищавшая Европа должна озвереть и опуститься на манер Украины. Полезут из подсознания оголодавших бюргеров и нацизм, и сатанизм — все в полный рост. И тогда американские хозяева бросят европейское пушечное мясо на Восточный фронт: "Прощай, Лили Марлен!"Поэтому единственный рецепт, который Брюссель предлагает в ответ на вопрос "как нам спастись от диверсий", заключается в остервенелой милитаризации Европы. "Очень агрессивное" натовское патрулирование, разведмероприятия, наращивание военного присутствия в воздухе и на море, дипломатический прессинг и угрозы в адрес России. Зацените иронию: осуществлять диверсии будут англосаксы, а отвечать на свое разрушение Европа будет выпадами в сторону России. Европейский союз самоубийц, одно слово.

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авторы, колумнисты - авторы, европа, авария на "северных потоках", россия, евросоюз