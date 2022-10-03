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Москва окажет социальную поддержку детям мобилизованных горожан - РИА Новости, 03.10.2022
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https://ria.ru/20221003/deti-1821284048.html
Москва окажет социальную поддержку детям мобилизованных горожан
Москва окажет социальную поддержку детям мобилизованных горожан - РИА Новости, 03.10.2022
Москва окажет социальную поддержку детям мобилизованных горожан
Детей призванных в рамках частичной мобилизации в Москве обеспечат в школах двухразовым питанием, при необходимости власти города помогут устроить их в группу... РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T21:02
2022-10-03T21:02
специальная военная операция на украине
общество
сергей собянин
сергий радонежский
владимир путин
москва
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Детей призванных в рамках частичной мобилизации в Москве обеспечат в школах двухразовым питанием, при необходимости власти города помогут устроить их в группу продленного дня или кружок дополнительного образования, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента образования и науки."Москва оказывает социальную поддержку семьям мобилизованных москвичей… Все ученики 1-11 классов будут обеспечены бесплатным двухразовым горячим питанием. Расходы родителей за данные услуги будут оплачены за счет города", - рассказали в пресс-службе.Кроме того, при необходимости детей помогут устроить в группу продленного дня и подобрать для них кружок дополнительного образования в школе или ближайшем дворце творчества. При этом любой кружок, творческая студия или секция в государственном учреждении системы московского образования для детей мобилизованных граждан будут бесплатными.Чтобы получить такую помощь, родителям достаточно обратиться в Центр поддержки для родственников мобилизованных москвичей, отметили в пресс-службе.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в городе открылся специальный центр поддержки для родственников москвичей, призванных по частичной мобилизации - на улице Сергия Радонежского, дом 1, строение 1, на территории центра занятости "Моя карьера". В центре им окажут адресную социальную помощь, помогут с трудоустройством. При необходимости специалисты определят нетрудоспособных родственников в стационарные учреждения социального обслуживания или устроят детей в детские сады и школы.Указом президента Владимира Путина с 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.
https://ria.ru/20221003/moskva-1821181700.html
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общество, сергей собянин, сергий радонежский, владимир путин, москва, россия, украина, частичная мобилизация в россии
Специальная военная операция на Украине, Общество, Сергей Собянин, Сергий Радонежский, Владимир Путин, Москва, Россия, Украина, Частичная мобилизация в России
21:02 03.10.2022
 
Москва окажет социальную поддержку детям мобилизованных горожан

В столичных школах детей мобилизованных москвичей обеспечат двухразовым питанием

© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в медиабанкУченики школы обедают в столовой
Ученики школы обедают в столовой - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
© РИА Новости / Кирилл Брага
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Ученики школы обедают в столовой. Архивное фото
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Детей призванных в рамках частичной мобилизации в Москве обеспечат в школах двухразовым питанием, при необходимости власти города помогут устроить их в группу продленного дня или кружок дополнительного образования, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента образования и науки.
"Москва оказывает социальную поддержку семьям мобилизованных москвичей… Все ученики 1-11 классов будут обеспечены бесплатным двухразовым горячим питанием. Расходы родителей за данные услуги будут оплачены за счет города", - рассказали в пресс-службе.
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Москва поможет с оплатой дополнительного образования детей мобилизованных
Кроме того, при необходимости детей помогут устроить в группу продленного дня и подобрать для них кружок дополнительного образования в школе или ближайшем дворце творчества. При этом любой кружок, творческая студия или секция в государственном учреждении системы московского образования для детей мобилизованных граждан будут бесплатными.
Чтобы получить такую помощь, родителям достаточно обратиться в Центр поддержки для родственников мобилизованных москвичей, отметили в пресс-службе.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в городе открылся специальный центр поддержки для родственников москвичей, призванных по частичной мобилизации - на улице Сергия Радонежского, дом 1, строение 1, на территории центра занятости "Моя карьера". В центре им окажут адресную социальную помощь, помогут с трудоустройством. При необходимости специалисты определят нетрудоспособных родственников в стационарные учреждения социального обслуживания или устроят детей в детские сады и школы.
Указом президента Владимира Путина с 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.
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Специальная военная операция на УкраинеОбществоСергей СобянинСергий РадонежскийВладимир ПутинМоскваРоссияУкраинаЧастичная мобилизация в России
 
 
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