https://ria.ru/20221003/deti-1821284048.html

Москва окажет социальную поддержку детям мобилизованных горожан

Москва окажет социальную поддержку детям мобилизованных горожан - РИА Новости, 03.10.2022

Москва окажет социальную поддержку детям мобилизованных горожан

Детей призванных в рамках частичной мобилизации в Москве обеспечат в школах двухразовым питанием, при необходимости власти города помогут устроить их в группу... РИА Новости, 03.10.2022

2022-10-03T21:02

2022-10-03T21:02

2022-10-03T21:02

специальная военная операция на украине

общество

сергей собянин

сергий радонежский

владимир путин

москва

россия

украина

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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Детей призванных в рамках частичной мобилизации в Москве обеспечат в школах двухразовым питанием, при необходимости власти города помогут устроить их в группу продленного дня или кружок дополнительного образования, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента образования и науки."Москва оказывает социальную поддержку семьям мобилизованных москвичей… Все ученики 1-11 классов будут обеспечены бесплатным двухразовым горячим питанием. Расходы родителей за данные услуги будут оплачены за счет города", - рассказали в пресс-службе.Кроме того, при необходимости детей помогут устроить в группу продленного дня и подобрать для них кружок дополнительного образования в школе или ближайшем дворце творчества. При этом любой кружок, творческая студия или секция в государственном учреждении системы московского образования для детей мобилизованных граждан будут бесплатными.Чтобы получить такую помощь, родителям достаточно обратиться в Центр поддержки для родственников мобилизованных москвичей, отметили в пресс-службе.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в городе открылся специальный центр поддержки для родственников москвичей, призванных по частичной мобилизации - на улице Сергия Радонежского, дом 1, строение 1, на территории центра занятости "Моя карьера". В центре им окажут адресную социальную помощь, помогут с трудоустройством. При необходимости специалисты определят нетрудоспособных родственников в стационарные учреждения социального обслуживания или устроят детей в детские сады и школы.Указом президента Владимира Путина с 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.

https://ria.ru/20221003/moskva-1821181700.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

общество, сергей собянин, сергий радонежский, владимир путин, москва, россия, украина, частичная мобилизация в россии