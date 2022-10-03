https://ria.ru/20221003/bezopasnost-1821060159.html

В Новосибирской области завершен первый этап частичной мобилизации

В Новосибирской области завершен первый этап частичной мобилизации - РИА Новости, 03.10.2022

В Новосибирской области завершен первый этап частичной мобилизации

Новосибирская область выполнила задание первого этапа частичной мобилизации, продолжается доукомплектование отдельных дефицитных военных специальностей, сообщил РИА Новости, 03.10.2022

2022-10-03T06:54

2022-10-03T06:54

2022-10-03T06:54

андрей травников

россия

новосибирская область

частичная мобилизация в россии

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НОВОСИБИРСК, 3 окт – РИА Новости. Новосибирская область выполнила задание первого этапа частичной мобилизации, продолжается доукомплектование отдельных дефицитных военных специальностей, сообщил в понедельник губернатор Андрей Травников на оперативном совещании в областном правительстве."Задание первого этапа частичной мобилизации мы выполнили. Сегодня продолжается доукомплектование отдельных подразделений, ведется подбор отдельных дефицитных военных специальностей. Для муниципалитетов это уже будут единичные случаи", - сказал он.Глава области отметил, что, тем не менее, важно, чтобы "ни один человек не остался без внимания". Он попросил представителей властей районов и городов продолжить сопровождать мобилизационную работу, оказывать содействие военным комиссариатам.Травников отметил, что на прошлой неделе прошла большая работа по частичной мобилизации во всех районах и городах области, были организованы проводы резервистов, их обеспечили дополнительными сухими пайками и вещами.Губернатор отметил, что на прошлой неделе перед Новосибирским высшим военным командным училищем была задача в короткий срок развернуть дополнительные места для мобилизованных из многих регионов Сибири, в связи с чем был оперативно обустроен палаточный городок, казармы.В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.

https://ria.ru/20221003/mobilizatsiya-1821056502.html

россия

новосибирская область

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андрей травников, россия, новосибирская область, частичная мобилизация в россии