https://ria.ru/20221003/bezopasnost-1821060159.html
В Новосибирской области завершен первый этап частичной мобилизации
В Новосибирской области завершен первый этап частичной мобилизации - РИА Новости, 03.10.2022
В Новосибирской области завершен первый этап частичной мобилизации
Новосибирская область выполнила задание первого этапа частичной мобилизации, продолжается доукомплектование отдельных дефицитных военных специальностей, сообщил РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T06:54
2022-10-03T06:54
2022-10-03T06:54
андрей травников
россия
новосибирская область
частичная мобилизация в россии
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НОВОСИБИРСК, 3 окт – РИА Новости. Новосибирская область выполнила задание первого этапа частичной мобилизации, продолжается доукомплектование отдельных дефицитных военных специальностей, сообщил в понедельник губернатор Андрей Травников на оперативном совещании в областном правительстве."Задание первого этапа частичной мобилизации мы выполнили. Сегодня продолжается доукомплектование отдельных подразделений, ведется подбор отдельных дефицитных военных специальностей. Для муниципалитетов это уже будут единичные случаи", - сказал он.Глава области отметил, что, тем не менее, важно, чтобы "ни один человек не остался без внимания". Он попросил представителей властей районов и городов продолжить сопровождать мобилизационную работу, оказывать содействие военным комиссариатам.Травников отметил, что на прошлой неделе прошла большая работа по частичной мобилизации во всех районах и городах области, были организованы проводы резервистов, их обеспечили дополнительными сухими пайками и вещами.Губернатор отметил, что на прошлой неделе перед Новосибирским высшим военным командным училищем была задача в короткий срок развернуть дополнительные места для мобилизованных из многих регионов Сибири, в связи с чем был оперативно обустроен палаточный городок, казармы.В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.
https://ria.ru/20221003/mobilizatsiya-1821056502.html
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андрей травников, россия, новосибирская область, частичная мобилизация в россии
Андрей Травников, Россия, Новосибирская область, Частичная мобилизация в России
В Новосибирской области завершен первый этап частичной мобилизации
Губернатор Новосибирской области сообщил о завершении первого этапа частичной мобилизации
НОВОСИБИРСК, 3 окт – РИА Новости. Новосибирская область выполнила задание первого этапа частичной мобилизации, продолжается доукомплектование отдельных дефицитных военных специальностей, сообщил в понедельник губернатор Андрей Травников на оперативном совещании в областном правительстве.
"Задание первого этапа частичной мобилизации мы выполнили. Сегодня продолжается доукомплектование отдельных подразделений, ведется подбор отдельных дефицитных военных специальностей. Для муниципалитетов это уже будут единичные случаи", - сказал он.
Глава области отметил, что, тем не менее, важно, чтобы "ни один человек не остался без внимания". Он попросил представителей властей районов и городов продолжить сопровождать мобилизационную работу, оказывать содействие военным комиссариатам.
Травников отметил, что на прошлой неделе прошла большая работа по частичной мобилизации во всех районах и городах области, были организованы проводы резервистов, их обеспечили дополнительными сухими пайками и вещами.
Губернатор отметил, что на прошлой неделе перед Новосибирским высшим военным командным училищем была задача в короткий срок развернуть дополнительные места для мобилизованных из многих регионов Сибири, в связи с чем был оперативно обустроен палаточный городок, казармы.
"Пункт формирования и слаживания на базе полигона военного училища в Шилово продолжит свою деятельность еще несколько недель. Еще ряд бытовых вопросов есть, попрошу активно продолжить обустройство палаточных городков и казарменных помещений, чтобы сделать их максимально удобными для проживания", - сказал он.
В России
указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу
, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине
. В ходе мобилизации будут призваны 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.