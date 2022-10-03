Рейтинг@Mail.ru
Российскую экипировку солдата нового поколения назовут "Легионер" - РИА Новости, 03.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221003/bezopasnost-1821055329.html
Российскую экипировку солдата нового поколения назовут "Легионер"
Российскую экипировку солдата нового поколения назовут "Легионер" - РИА Новости, 03.10.2022
Российскую экипировку солдата нового поколения назовут "Легионер"
Экипировка солдата будущего нового поколения, разрабатываемая на смену комплектам "Ратник" и "Сотник", получит название "Легионер", сообщил РИА Новости источник РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T03:09
2022-10-03T04:28
безопасность
технологии
кронштадт
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/0b/1736610690_0:114:3072:1842_1920x0_80_0_0_3781a816aa4241d1b94440475e51ca91.jpg
МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Экипировка солдата будущего нового поколения, разрабатываемая на смену комплектам "Ратник" и "Сотник", получит название "Легионер", сообщил РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе."Принято решение по названию для перспективной экипировки солдата будущего. Если предыдущие поколения экипировок названы "исконно русскими" именами — "Ратник" и "Сотник", то новый проект получил более "интернациональное" название — "Легионер", —пояснил собеседник агентства.Он отметил, что с момента начала реализации проекта "Ратник" прошло уже более десяти лет — несмотря на то что экипировка оказалась удачной, создание нового снаряжения диктуется требованием времени: появились новые материалы, технологии, поменялась сама специфика ведения боевых действий.Ратник и сотникК концу 2020 года российская армия получила более 300 тысяч комплектов экипировки второго поколения "Ратник", головным предприятием-разработчиком которой выступает ЦНИИТочмаш. Сегодня ведется разработка экипировки третьего поколения "Сотник", часть элементов которой уже проходит предварительные испытания. Как заявляли журналистам в госкорпорации "Ростех", предприятия российской "оборонки" уже сегодня обсуждают требования к экипировке следующего — условно четвертого поколения.Как ранее сообщили РИА Новости в "Ростехе", в основу экипировки "Сотник" войдет специальное полиэтиленовое волокно, которое, с одной стороны, сделает экипировку легкой, с другой — обеспечит класс защиты выше, чем у существующих бронежилетов. Композитная броня получит амортизацию, позволяющую остановить осколки скоростью до 670 метров в секунду и предотвратить контузии органов и переломы. Кроме того, разработку могут оборудовать активным экзоскелетом с электромоторами, также в его состав могут включить робототехнические комплексы и элементы искусственного интеллекта.Впоследствии источник в оборонно-промышленном комплексе рассказывал РИА Новости, что создатели экипировки "Сотник" также планируют оснастить ее оптическими приборами для ослепления противника на большой дальности. Помимо этого, экипировка нового поколения может получить на оснащение "нанобеспилотники" (дроны массой всего 180 граммов) разработки группы "Кронштадт".
https://ria.ru/20220930/fas-1820519995.html
https://ria.ru/20210904/ekipirovka-1748657858.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/0b/1736610690_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_6a9b00b16bfe7f2c2bc23982adac01b6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, технологии, кронштадт
Безопасность, Технологии, Кронштадт
03:09 03.10.2022 (обновлено: 04:28 03.10.2022)
 
Российскую экипировку солдата нового поколения назовут "Легионер"

Российскую перспективную экипировку солдата будущего нового поколения назовут "Легионер"

© РИА Новости / Павел БедняковЭкспонат "Солдат будущего" с российской боевой экипировкой "Ратник" в Музее военной формы в Москве
Экспонат Солдат будущего с российской боевой экипировкой Ратник в Музее военной формы в Москве - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
Экспонат "Солдат будущего" с российской боевой экипировкой "Ратник" в Музее военной формы в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Экипировка солдата будущего нового поколения, разрабатываемая на смену комплектам "Ратник" и "Сотник", получит название "Легионер", сообщил РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе.
"Принято решение по названию для перспективной экипировки солдата будущего. Если предыдущие поколения экипировок названы "исконно русскими" именами — "Ратник" и "Сотник", то новый проект получил более "интернациональное" название — "Легионер", —пояснил собеседник агентства.
Здание Федеральной антимонопольной службы России - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
30 сентября, 10:33
ФАС поручила усилить контроль за ценами на армейскую экипировку
Он отметил, что с момента начала реализации проекта "Ратник" прошло уже более десяти лет — несмотря на то что экипировка оказалась удачной, создание нового снаряжения диктуется требованием времени: появились новые материалы, технологии, поменялась сама специфика ведения боевых действий.

Ратник и сотник

К концу 2020 года российская армия получила более 300 тысяч комплектов экипировки второго поколения "Ратник", головным предприятием-разработчиком которой выступает ЦНИИТочмаш. Сегодня ведется разработка экипировки третьего поколения "Сотник", часть элементов которой уже проходит предварительные испытания. Как заявляли журналистам в госкорпорации "Ростех", предприятия российской "оборонки" уже сегодня обсуждают требования к экипировке следующего — условно четвертого поколения.
Как ранее сообщили РИА Новости в "Ростехе", в основу экипировки "Сотник" войдет специальное полиэтиленовое волокно, которое, с одной стороны, сделает экипировку легкой, с другой — обеспечит класс защиты выше, чем у существующих бронежилетов. Композитная броня получит амортизацию, позволяющую остановить осколки скоростью до 670 метров в секунду и предотвратить контузии органов и переломы. Кроме того, разработку могут оборудовать активным экзоскелетом с электромоторами, также в его состав могут включить робототехнические комплексы и элементы искусственного интеллекта.
Впоследствии источник в оборонно-промышленном комплексе рассказывал РИА Новости, что создатели экипировки "Сотник" также планируют оснастить ее оптическими приборами для ослепления противника на большой дальности. Помимо этого, экипировка нового поколения может получить на оснащение "нанобеспилотники" (дроны массой всего 180 граммов) разработки группы "Кронштадт".
Эмблема госкорпорации Ростех - РИА Новости, 1920, 04.09.2021
4 сентября 2021, 05:13
Экипировку "Сотник" могут оснастить оптическими приборами
 
БезопасностьТехнологииКронштадт
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала