https://ria.ru/20221003/bezopasnost-1821055329.html
Российскую экипировку солдата нового поколения назовут "Легионер"
Российскую экипировку солдата нового поколения назовут "Легионер" - РИА Новости, 03.10.2022
Российскую экипировку солдата нового поколения назовут "Легионер"
Экипировка солдата будущего нового поколения, разрабатываемая на смену комплектам "Ратник" и "Сотник", получит название "Легионер", сообщил РИА Новости источник РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T03:09
2022-10-03T03:09
2022-10-03T04:28
безопасность
технологии
кронштадт
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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Экипировка солдата будущего нового поколения, разрабатываемая на смену комплектам "Ратник" и "Сотник", получит название "Легионер", сообщил РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе."Принято решение по названию для перспективной экипировки солдата будущего. Если предыдущие поколения экипировок названы "исконно русскими" именами — "Ратник" и "Сотник", то новый проект получил более "интернациональное" название — "Легионер", —пояснил собеседник агентства.Он отметил, что с момента начала реализации проекта "Ратник" прошло уже более десяти лет — несмотря на то что экипировка оказалась удачной, создание нового снаряжения диктуется требованием времени: появились новые материалы, технологии, поменялась сама специфика ведения боевых действий.Ратник и сотникК концу 2020 года российская армия получила более 300 тысяч комплектов экипировки второго поколения "Ратник", головным предприятием-разработчиком которой выступает ЦНИИТочмаш. Сегодня ведется разработка экипировки третьего поколения "Сотник", часть элементов которой уже проходит предварительные испытания. Как заявляли журналистам в госкорпорации "Ростех", предприятия российской "оборонки" уже сегодня обсуждают требования к экипировке следующего — условно четвертого поколения.Как ранее сообщили РИА Новости в "Ростехе", в основу экипировки "Сотник" войдет специальное полиэтиленовое волокно, которое, с одной стороны, сделает экипировку легкой, с другой — обеспечит класс защиты выше, чем у существующих бронежилетов. Композитная броня получит амортизацию, позволяющую остановить осколки скоростью до 670 метров в секунду и предотвратить контузии органов и переломы. Кроме того, разработку могут оборудовать активным экзоскелетом с электромоторами, также в его состав могут включить робототехнические комплексы и элементы искусственного интеллекта.Впоследствии источник в оборонно-промышленном комплексе рассказывал РИА Новости, что создатели экипировки "Сотник" также планируют оснастить ее оптическими приборами для ослепления противника на большой дальности. Помимо этого, экипировка нового поколения может получить на оснащение "нанобеспилотники" (дроны массой всего 180 граммов) разработки группы "Кронштадт".
https://ria.ru/20220930/fas-1820519995.html
https://ria.ru/20210904/ekipirovka-1748657858.html
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безопасность, технологии, кронштадт
Безопасность, Технологии, Кронштадт
03:09 03.10.2022 (обновлено: 04:28 03.10.2022)
Российскую экипировку солдата нового поколения назовут "Легионер"
Российскую перспективную экипировку солдата будущего нового поколения назовут "Легионер"
МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Экипировка солдата будущего нового поколения, разрабатываемая на смену комплектам "Ратник" и "Сотник", получит название "Легионер", сообщил РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе.
"Принято решение по названию для перспективной экипировки солдата будущего. Если предыдущие поколения экипировок названы "исконно русскими" именами — "Ратник" и "Сотник", то новый проект получил более "интернациональное" название — "Легионер", —пояснил собеседник агентства.
Он отметил, что с момента начала реализации проекта "Ратник" прошло уже более десяти лет — несмотря на то что экипировка оказалась удачной, создание нового снаряжения диктуется требованием времени: появились новые материалы, технологии, поменялась сама специфика ведения боевых действий.
К концу 2020 года российская армия получила более 300 тысяч комплектов экипировки второго поколения "Ратник", головным предприятием-разработчиком которой выступает ЦНИИТочмаш. Сегодня ведется разработка экипировки третьего поколения "Сотник", часть элементов которой уже проходит предварительные испытания. Как заявляли журналистам в госкорпорации "Ростех", предприятия российской "оборонки" уже сегодня обсуждают требования к экипировке следующего — условно четвертого поколения.
Как ранее сообщили РИА Новости в "Ростехе", в основу экипировки "Сотник" войдет специальное полиэтиленовое волокно, которое, с одной стороны, сделает экипировку легкой, с другой — обеспечит класс защиты выше, чем у существующих бронежилетов. Композитная броня получит амортизацию, позволяющую остановить осколки скоростью до 670 метров в секунду и предотвратить контузии органов и переломы. Кроме того, разработку могут оборудовать активным экзоскелетом с электромоторами, также в его состав могут включить робототехнические комплексы и элементы искусственного интеллекта.
Впоследствии источник в оборонно-промышленном комплексе рассказывал РИА Новости, что создатели экипировки "Сотник" также планируют оснастить ее оптическими приборами для ослепления противника на большой дальности. Помимо этого, экипировка нового поколения может получить на оснащение "нанобеспилотники" (дроны массой всего 180 граммов) разработки группы "Кронштадт
".