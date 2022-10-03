https://ria.ru/20221003/azerbaydzhan-1821059333.html

Баку предложило Еревану перенести заседание комиссии по делимитации

Баку предложило Еревану перенести заседание комиссии по делимитации - РИА Новости, 03.10.2022

Баку предложило Еревану перенести заседание комиссии по делимитации

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в ходе встречи в Женеве со своим армянским коллегой Араратом Мирзояном предложил провести следующее... РИА Новости, 03.10.2022

2022-10-03T06:00

2022-10-03T06:00

2022-10-03T06:37

в мире

джейхун байрамов

арарат мирзоян

армения

азербайджан

ситуация на армяно-азербайджанской границе

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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в ходе встречи в Женеве со своим армянским коллегой Араратом Мирзояном предложил провести следующее заседание комиссии по делимитации в октябре, а не в ноябре, как это было согласовано ранее.Добавляется, что азербайджанская сторона на встрече подчеркнула необходимость "полного вывода вооруженных сил Армении с территории Азербайджана в соответствии с подписанными лидерами Азербайджана, Армении и России трехсторонними заявлениями и достигнутыми между лидерами договоренностями, открытия в кратчайшие сроки транспортно-коммуникационных линий на основе предварительных соглашений, достигнутых в рамках трехсторонней комиссии под руководством заместителей премьер-министров, достижения прогресса в работе по делимитации". Кроме того, поднимались вопросы без вести пропавших.В ночь на 13 сентября на армяно-азербайджанской границе вспыхнули боевые действия, стороны обвинили друг друга в начале обострения. В Ереване заявили, что азербайджанские военные обстреляли приграничные территории Армении – Гегаркуникскую, Вайоцдзорскую, Сюникскую области (связывает Армению с Ираном) с применением артиллерии и беспилотников. К Карабаху эти территории отношения не имеют. В Баку заявили, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанских войск на границе, произошло боестолкновение. МИД Азербайджана обвинил Армению в намерении сорвать мирный процесс. Обе стороны сообщили о потерях среди своих военных.К утру стороны договорились о прекращении огня. Как заявил РИА Новости глава международного комитета Совета федерации Григорий Карасин, перемирия на границе Армении и Азербайджана удалось добиться благодаря усилиям России - в том числе после разговора президента РФ Владимира Путина и премьера Армении Никола Пашиняна и работы российского МИД. Совет коллективной безопасности ОДКБ достиг договоренности направить в Армению миссию во главе с генсеком организации Станиславом Засем.

https://ria.ru/20220923/vstrecha-1818945457.html

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в мире, джейхун байрамов, арарат мирзоян, армения, азербайджан, ситуация на армяно-азербайджанской границе