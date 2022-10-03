06:00 03.10.2022 (обновлено: 06:37 03.10.2022)
Баку предложило Еревану перенести заседание комиссии по делимитации
Баку предложило Еревану перенести ноябрьское заседание комиссии по делимитации на октябрь
© Sputnik / Мурад Оруджев / Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов
© Sputnik / Мурад Оруджев
Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов. Архивное фото
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в ходе встречи в Женеве со своим армянским коллегой Араратом Мирзояном предложил провести следующее заседание комиссии по делимитации в октябре, а не в ноябре, как это было согласовано ранее.
"В ходе встречи заседания азербайджанская сторона, принимая во внимание недавнюю напряженность на неделимитировааной границе, предложила провести следующее заседание двусторонних комиссий по делимитации в октябре этого года вместо ноября, как было согласовано ранее", - говорится в релизе на сайте МИД Азербайджана.
Добавляется, что азербайджанская сторона на встрече подчеркнула необходимость "полного вывода вооруженных сил Армении с территории Азербайджана в соответствии с подписанными лидерами Азербайджана, Армении и России трехсторонними заявлениями и достигнутыми между лидерами договоренностями, открытия в кратчайшие сроки транспортно-коммуникационных линий на основе предварительных соглашений, достигнутых в рамках трехсторонней комиссии под руководством заместителей премьер-министров, достижения прогресса в работе по делимитации". Кроме того, поднимались вопросы без вести пропавших.
В ночь на 13 сентября на армяно-азербайджанской границе вспыхнули боевые действия, стороны обвинили друг друга в начале обострения. В Ереване заявили, что азербайджанские военные обстреляли приграничные территории Армении – Гегаркуникскую, Вайоцдзорскую, Сюникскую области (связывает Армению с Ираном) с применением артиллерии и беспилотников. К Карабаху эти территории отношения не имеют. В Баку заявили, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанских войск на границе, произошло боестолкновение. МИД Азербайджана обвинил Армению в намерении сорвать мирный процесс. Обе стороны сообщили о потерях среди своих военных.
К утру стороны договорились о прекращении огня. Как заявил РИА Новости глава международного комитета Совета федерации Григорий Карасин, перемирия на границе Армении и Азербайджана удалось добиться благодаря усилиям России - в том числе после разговора президента РФ Владимира Путина и премьера Армении Никола Пашиняна и работы российского МИД. Совет коллективной безопасности ОДКБ достиг договоренности направить в Армению миссию во главе с генсеком организации Станиславом Засем.
23 сентября, 14:41СМИ сообщили о встрече в Москве вице-премьеров Азербайджана и Армении