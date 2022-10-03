В России резко вырос спрос на автозапчасти, показало исследование
Wildberries: спрос на автозапчасти в России в онлайн-сегменте вырос за год в 23 раза
Легкосплавные диски на рынке автозапчастей. Архивное фото
МОСКВА, 3 окт - Новости. Спрос россиян на автозапчасти в онлайн-сегменте вырос за год в 23 раза, свидетельствуют данные маркетплейса Wildberries, с которыми ознакомилось РИА Новости.
"Наиболее высокая динамика продаж в сентябре 2022 года отмечена в сегменте автомобильных запчастей: по сравнению с прошлым годом спрос на них вырос почти в 23 раза. Повышенный интерес к их онлайн-покупкам... может быть вызван тем, что люди предпочитают обслуживать и ремонтировать свои автомобили, а не приобретать новые", - говорится в материалах маркетплейса.
Отмечается, что больше всего в штуках за последний месяц россияне приобрели масляных, воздушных и салонных фильтров, свечей зажигания, автомобильных предохранителей, высоковольтных проводов, автомобильных колодок, топливных фильтров, тормозных дисков, стоек стабилизатора и подшипников ступиц. При этом покупатели предпочитают автодетали от брендов Южной Кореи, Японии и КНР.
19 сентября, 02:15Водителям объяснили, как готовиться к зиме при дефиците запчастей
При этом, по данным маркетплейса, наиболее динамичными темпами покупательский интерес растет к автопродукции из Канады, Дании (рост продаж в штуках в 17 раз год к году), Турции (в 14 раз), Чехии (в 10 раз) и Узбекистана (в девять раз).
"В сентябре 2022 года россияне приобрели на Wildberries на 111% больше автотоваров, чем годом ранее. Чаще всего жители нашей страны покупают на онлайн-площадке автохимию, моторные масла, автомобильные лампы, чехлы на сиденья, противотуманные фары, щетки стеклоочистителя, шины, рамки для номеров, автосканеры и автомобильные ремкомплекты", - добавляется в сообщении.