Рейтинг@Mail.ru
В России резко вырос спрос на автозапчасти, показало исследование - РИА Новости, 03.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221003/avtozapchasti-1821064485.html
В России резко вырос спрос на автозапчасти, показало исследование
В России резко вырос спрос на автозапчасти, показало исследование - РИА Новости, 03.10.2022
В России резко вырос спрос на автозапчасти, показало исследование
Спрос россиян на автозапчасти в онлайн-сегменте вырос за год в 23 раза, свидетельствуют данные маркетплейса Wildberries, с которыми ознакомилось РИА Новости. РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T08:20
2022-10-03T08:20
авто
россия
wildberries
lada vesta
hyundai genesis
renault logan
южная корея
япония
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152932/54/1529325426_0:0:2268:1277_1920x0_80_0_0_34f9feb82577e51d31170512247ed5e0.jpg
МОСКВА, 3 окт - Новости. Спрос россиян на автозапчасти в онлайн-сегменте вырос за год в 23 раза, свидетельствуют данные маркетплейса Wildberries, с которыми ознакомилось РИА Новости."Наиболее высокая динамика продаж в сентябре 2022 года отмечена в сегменте автомобильных запчастей: по сравнению с прошлым годом спрос на них вырос почти в 23 раза. Повышенный интерес к их онлайн-покупкам... может быть вызван тем, что люди предпочитают обслуживать и ремонтировать свои автомобили, а не приобретать новые", - говорится в материалах маркетплейса.Отмечается, что больше всего в штуках за последний месяц россияне приобрели масляных, воздушных и салонных фильтров, свечей зажигания, автомобильных предохранителей, высоковольтных проводов, автомобильных колодок, топливных фильтров, тормозных дисков, стоек стабилизатора и подшипников ступиц. При этом покупатели предпочитают автодетали от брендов Южной Кореи, Японии и КНР.В сентябре чаще всего искали запчасти для отечественных автомобилей (ВАЗ и Lada) и детали для иномарок массового сегмента - Renault Logan и Duster, а также Hyundai Solaris, Kia Rio.При этом, по данным маркетплейса, наиболее динамичными темпами покупательский интерес растет к автопродукции из Канады, Дании (рост продаж в штуках в 17 раз год к году), Турции (в 14 раз), Чехии (в 10 раз) и Узбекистана (в девять раз)."В сентябре 2022 года россияне приобрели на Wildberries на 111% больше автотоваров, чем годом ранее. Чаще всего жители нашей страны покупают на онлайн-площадке автохимию, моторные масла, автомобильные лампы, чехлы на сиденья, противотуманные фары, щетки стеклоочистителя, шины, рамки для номеров, автосканеры и автомобильные ремкомплекты", - добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20221002/zapchasti-1820605293.html
https://ria.ru/20220919/defitsit-1817742283.html
https://ria.ru/20220919/remont-1817475485.html
россия
южная корея
япония
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152932/54/1529325426_0:0:2268:1701_1920x0_80_0_0_4a5f934a6bc2fb2e84cc0f85d2e32e39.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
авто, россия, wildberries, lada vesta, hyundai genesis, renault logan, южная корея, япония
Авто, Россия, Wildberries, Lada Vesta, Hyundai Genesis, Renault Logan, Южная Корея, Япония
08:20 03.10.2022
 
В России резко вырос спрос на автозапчасти, показало исследование

Wildberries: спрос на автозапчасти в России в онлайн-сегменте вырос за год в 23 раза

© РИА НовостиЛегкосплавные диски на рынке автозапчастей
Легкосплавные диски на рынке автозапчастей - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
© РИА Новости
Легкосплавные диски на рынке автозапчастей. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 окт - Новости. Спрос россиян на автозапчасти в онлайн-сегменте вырос за год в 23 раза, свидетельствуют данные маркетплейса Wildberries, с которыми ознакомилось РИА Новости.
"Наиболее высокая динамика продаж в сентябре 2022 года отмечена в сегменте автомобильных запчастей: по сравнению с прошлым годом спрос на них вырос почти в 23 раза. Повышенный интерес к их онлайн-покупкам... может быть вызван тем, что люди предпочитают обслуживать и ремонтировать свои автомобили, а не приобретать новые", - говорится в материалах маркетплейса.
Сотрудник проводит техническое обслуживание автомобиля - РИА Новости, 1920, 02.10.2022
Вчера, 08:00
"Нет стекол и двигателей": в России начался дефицит автозапчастей
Отмечается, что больше всего в штуках за последний месяц россияне приобрели масляных, воздушных и салонных фильтров, свечей зажигания, автомобильных предохранителей, высоковольтных проводов, автомобильных колодок, топливных фильтров, тормозных дисков, стоек стабилизатора и подшипников ступиц. При этом покупатели предпочитают автодетали от брендов Южной Кореи, Японии и КНР.
В сентябре чаще всего искали запчасти для отечественных автомобилей (ВАЗ и Lada) и детали для иномарок массового сегмента - Renault Logan и Duster, а также Hyundai Solaris, Kia Rio.
Мужчины осматривают автомобиль - РИА Новости, 1920, 19.09.2022
19 сентября, 02:15
Водителям объяснили, как готовиться к зиме при дефиците запчастей
При этом, по данным маркетплейса, наиболее динамичными темпами покупательский интерес растет к автопродукции из Канады, Дании (рост продаж в штуках в 17 раз год к году), Турции (в 14 раз), Чехии (в 10 раз) и Узбекистана (в девять раз).
"В сентябре 2022 года россияне приобрели на Wildberries на 111% больше автотоваров, чем годом ранее. Чаще всего жители нашей страны покупают на онлайн-площадке автохимию, моторные масла, автомобильные лампы, чехлы на сиденья, противотуманные фары, щетки стеклоочистителя, шины, рамки для номеров, автосканеры и автомобильные ремкомплекты", - добавляется в сообщении.
Автомобильные запчасти - РИА Новости, 1920, 19.09.2022
19 сентября, 02:15
Эксперт рассказал, как решают проблему дефицита деталей при ремонте машин
 
АвтоРоссияWildberriesLada VestaHyundai GenesisRenault LoganЮжная КореяЯпония
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала