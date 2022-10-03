https://ria.ru/20221003/avtozapchasti-1821064485.html

В России резко вырос спрос на автозапчасти, показало исследование

В России резко вырос спрос на автозапчасти, показало исследование - РИА Новости, 03.10.2022

В России резко вырос спрос на автозапчасти, показало исследование

Спрос россиян на автозапчасти в онлайн-сегменте вырос за год в 23 раза, свидетельствуют данные маркетплейса Wildberries, с которыми ознакомилось РИА Новости. РИА Новости, 03.10.2022

2022-10-03T08:20

2022-10-03T08:20

2022-10-03T08:20

авто

россия

wildberries

lada vesta

hyundai genesis

renault logan

южная корея

япония

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МОСКВА, 3 окт - Новости. Спрос россиян на автозапчасти в онлайн-сегменте вырос за год в 23 раза, свидетельствуют данные маркетплейса Wildberries, с которыми ознакомилось РИА Новости."Наиболее высокая динамика продаж в сентябре 2022 года отмечена в сегменте автомобильных запчастей: по сравнению с прошлым годом спрос на них вырос почти в 23 раза. Повышенный интерес к их онлайн-покупкам... может быть вызван тем, что люди предпочитают обслуживать и ремонтировать свои автомобили, а не приобретать новые", - говорится в материалах маркетплейса.Отмечается, что больше всего в штуках за последний месяц россияне приобрели масляных, воздушных и салонных фильтров, свечей зажигания, автомобильных предохранителей, высоковольтных проводов, автомобильных колодок, топливных фильтров, тормозных дисков, стоек стабилизатора и подшипников ступиц. При этом покупатели предпочитают автодетали от брендов Южной Кореи, Японии и КНР.В сентябре чаще всего искали запчасти для отечественных автомобилей (ВАЗ и Lada) и детали для иномарок массового сегмента - Renault Logan и Duster, а также Hyundai Solaris, Kia Rio.При этом, по данным маркетплейса, наиболее динамичными темпами покупательский интерес растет к автопродукции из Канады, Дании (рост продаж в штуках в 17 раз год к году), Турции (в 14 раз), Чехии (в 10 раз) и Узбекистана (в девять раз)."В сентябре 2022 года россияне приобрели на Wildberries на 111% больше автотоваров, чем годом ранее. Чаще всего жители нашей страны покупают на онлайн-площадке автохимию, моторные масла, автомобильные лампы, чехлы на сиденья, противотуманные фары, щетки стеклоочистителя, шины, рамки для номеров, автосканеры и автомобильные ремкомплекты", - добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20221002/zapchasti-1820605293.html

https://ria.ru/20220919/defitsit-1817742283.html

https://ria.ru/20220919/remont-1817475485.html

россия

южная корея

япония

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

авто, россия, wildberries, lada vesta, hyundai genesis, renault logan, южная корея, япония