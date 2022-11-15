Регулировка фар своими руками: пошаговое руководство настройки света
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в медиабанкАвтомобили на одной из улиц в Москве. Регулировка фар
Автомобили на одной из улиц в Москве. Регулировка фар
Оглавление
- Регулировка фар автомобиля
- Как должны светить фары
- Ближнего света
- Дальнего света
- Почему сбивается настройка света
- Когда нужно регулировать свет фар
- Проверка настройки света фар
- Подготовка машины к регулировке
- Способы регулировки
- Вручную
- С прибором
- Этапы регулировки
- Регулировка противотуманных фар
- Регулировка светодиодных ламп в фарах
- Регулировка линзованных фар
- Меры безопасности
- Рекомендации экспертов
МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. От правильной настройки света фар автомобиля зависит безопасность участников дорожного движения. Как произвести регулировку фар самостоятельно, чем отличается процедура настройки оптики ближнего и дальнего света, особенности правильного выбора угла наклона фары и как отрегулировать линзованную, светодиодную и противотуманную оптику, - в материале РИА Новости.
Регулировка фар автомобиля
Регулировка фар - процедура по настройке направления и угла светового потока, со временем она может потребоваться каждому авто, так как от корректного освещения проезжей части во время движения зависит безопасность водителя и пешеходов.
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкТехнический эксперт проводит осмотр автомобиля на пункте технического осмотра
Технический эксперт проводит осмотр автомобиля на пункте технического осмотра
"Если лучи фар периодически не корректировать, они могут ослеплять водителей, движущихся по встречной полосе, что чревато ДТП. При этом, если свет фар направлен вниз, управляющий автомобилем будет видеть только небольшое расстояние перед капотом, а отсутствие подсветки правого угла может стать причиной наезда на пешехода в темное время суток или столкновения с другим авто", - предупреждает Илья Иванский, руководитель сервиса сети автосалонов Fresh Auto.
Процедуру выполняют с помощью специального оборудования на станции технического обслуживания или самостоятельно. Угол падения луча света зависит от типа, формы, расположения фар, клиренса автомобиля, поэтому у каждой марки и модели он свой. Чаще всего он составляет 1-1,3%, но точные сведения указываются в техническом паспорте авто, наклейке под капотом или на самой фаре. Не стоит путать ручную регулировку с коррекцией, которая производится с помощью корректора (колесика или рычага с делениями) из салона машины и призвана отладить свет, если, например, загружен багажник или много пассажиров. Признаками того, что необходимо отрегулировать фары, могут служить плохое освещение обочины, ощущение того, что луч светит слишком высоко, постоянное моргание дальним светом встречных авто.
Корректировка света фар нужна в том случае, если они не справляются со своей функцией: не освещают или плохо освещают дорогу, слепят других участников движения, водитель не видит помехи справа на расстоянии 35-40 метров, - уточняет Илья Иванский.
Как должны светить фары
На стекло фары нанесен специальный рисунок, который рассеивает и направляет поток света так, чтобы освещенность дороги и обочины улучшалась, а вероятность ослепления встречных водителей снижалась. При правильной настройке основная часть света должна находиться на полосе движения и освещать ее не менее чем на 60 метров. Луч должен попадать на обочину и захватывать встречную полосу. Требования к правильной настройке фар автомобиля регулируются техническим регламентом Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств".
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкАвтомобили едут по замерзшей реке Чаган-Бургазы в Кош-Агачском районе Республики Алтай
Автомобили едут по замерзшей реке Чаган-Бургазы в Кош-Агачском районе Республики Алтай
Ближнего света
Ближний свет должен создавать широкую освещенную область перед машиной и не слепить встречных водителей. Качество его можно оценить по следующим параметрам:
- —Ширина. Должна обеспечить видимость при совершении поворота и во время плохих погодных условий на 20-30 метров.
- —Дальность (не менее 60 метров).
- —Комфорт. Область освещения должна быть в диаметре от 30 до 60 метров, это позволит водителю видеть все, куда падает его взгляд при движении.
31 января, 12:00СтрахиСвоя машина, такси, каршеринг или "авто по подписке"? Подкаст "Страхи"У Никиты трое детей и одна машина в семье. Когда супруга берет машину, перед ним встает вопрос на чем возить детей в секции: покупать второе авто, пользоваться каршерингом или вызывать такси? Во всех этих вариантах есть рациональные "за" и "против". Но прежде чем сделать выбор, Никите придется разобраться со своими внутренними запросами.
Дальнего света
Распределяется вдоль оси машины на дальнее расстояние, поэтому слепит других участников движения. Требования дальнему свету следующие:
- —ширина - 20-30 метров;
- —дальность - 150 метров и больше;
- —комфорт - 50-150 метров.
Автомобильное движение на МКАД
Почему сбивается настройка света
По словам Ильи Иванского, заводская настройка света фар может измениться в нескольких случаях: замена ламп или фонарей, износ фар во время владения авто, некорректная работа после механических повреждений, а также установка шин или дисков большего или меньшего размера.
Когда нужно регулировать свет фар
Регулировку необходимо проводить:
- —после замены лампы (новая может излучать свет немного иначе, тем более что большинство водителей не старается искать лампу, полностью соответствующую перегоревшей);
- —после аварии или удара (даже незначительный перекос может заметно повлиять на свет фар);
- —в случае замены оптики (вновь установленная фара должна быть обязательно отрегулирована);
- —когда центровка авто нарушается (это происходит при ремонте подвески, изменении ее жесткости, замене шин или дисков на больший или меньший диаметр);
- —желательно провести проверку перед дальней поездкой.
Естественный износ машины и оптики также сильно влияет на качество регулировки света: настройки сбиваются под действием вибрации, перепада температур, механических и химических воздействий.
9 декабря 2021, 16:20Какой аккумулятор выбрать, чтоб авто завелось в мороз - советы экспертов
Проверка настройки света фар
Для того чтобы самостоятельно проверить оптику, нужно в темное время суток подъехать к любой вертикальной поверхности, остановиться на расстоянии около 5 метров от нее и включить ближний свет. Если световые пучки симметричны и находятся на одной высоте, то, скорее всего, настройка не требуется. Еще один способ черновой проверки: попросить человека среднего роста встать перед автомобилем на том же расстоянии, световой пучок должен располагаться на уровне его колен. На станциях техобслуживания проверка производится с помощью специального прибора.
Подготовка машины к регулировке
Процесс регулировки достаточно прост, но требует тщательной подготовки:
- —бак авто должен быть полностью заправлен;
- —во всех шинах необходимо одинаковое давление;
- —в багажнике не должен находиться лишний груз;
- —ручной корректор фар должен быть установлен в положении "0";
- —в салоне нужна нагрузка, соответствующая весу водителя;
- —оптику следует помыть и протереть насухо.
Не лишним будет заранее выяснить, где находятся регулировочные винты, расположение их может быть разным в зависимости от модели и марки машины.
28 октября 2021, 14:00Не роскошьНавигация в авто: лучше ехать по памяти или по навигатору?Навигаторами пользуется абсолютное большинство водителей. И далеко не все модели отвечают требованиям времени и способны выполнять свои функции на 100%. Какие навигаторы или навигационные программы выбрать? Какой лучше в путешествии, а какой — в городе? Нужны ли еще бумажные карты?
Способы регулировки
Правильную настройку можно провести как вручную, так и с помощью специального прибора, который позволяет быстрее и гибче отрегулировать фары.
Вручную
Для ручной регулировки требуется ровная площадка и строго вертикальная без выступов стена. Кроме того потребуется скотч, мел или маркер для нанесения отметок и инструкция к автомобилю с настроечными параметрами оптики. Не лишним будет лазерный строительный уровень, который поможет нанести разметку более точно.
22 октября 2021, 10:47Утилизация автомобиля в 2022 году: пошаговое руководство
С прибором
Специальный прибор для регулировки фар состоит из основания на колесах, вертикальной стойки, оптической камеры и ориентирующего устройства. Он имитирует вертикальную стену и не требует большого измерительного расстояния, поэтому автолюбителю не понадобится строение с подходящей плоскостью и просторная площадка, настраивать фары можно и в гараже (при условии, что в нем ровный пол). Требования к полу принципиальны, так как даже небольшие отклонения могут вызвать неправильное распределение света, они описаны в отдельном стандарте DIN ISO 10604.
21 октября 2021, 00:53Эксперты предсказали, сколько электромобилей будет в России к 2030 году
Этапы регулировки
Для того чтобы правильно отрегулировать фары, необходимо найти площадку с абсолютно ровной поверхностью и вертикальную стену на ней.
- 1После подготовки автомобиля, нужно подъехать к стене как можно ближе и сделать на ней отметку, соответствующую центру авто, и метки по центру фар.
- 2Через каждую метку провести вертикальную линию, а между крайними - горизонтальную.
- 3В инструкции к авто (или под капотом) необходимо посмотреть цифры настроечных параметров оптики (а именно - отклонение светового луча относительно дорожного полотна, указывается в процентах).Чаще всего это 1%, он соответствует 5 см на расстоянии 5 м от стены.
- 4Провести еще одну линию, параллельную горизонтальной, отступив 5 см вниз (для каждого авто параметр нужно уточнять).
- 5Отъехать от стены на 5 м, светотеневая граница пучка должна проходить по нижней линии. При наличии отклонений, необходимо отрегулировать каждую фару при помощи регулировочных винтов.
- 6Закрывая фары по очереди (картоном или плотной тканью), выставить пучок таким образом, чтобы его центр был на вертикальной линии, а верхняя световая граница проходила по нижней горизонтальной линии, метки центра фар на стене должны находиться в точках пересечения этой линии и боковых вертикальных.
19 октября 2021, 17:38Юристы рассказали о штрафе за парковку и как его оспорить
Фары дальнего света не имеют точных линий, поэтому процесс настройки значительно проще. Здесь основным ориентиром является нижняя горизонтальная линия и вертикальные линии центра фар. Свет необходимо настроить так, чтобы центр пучка находился на пересечении вертикальной и горизонтальной линий, соответствующих каждой фаре. Точность здесь не так важна, так как дальний свет используется тогда, когда нет встречных машин. В том случае, когда ближний и дальний свет совмещены в одной лампе, достаточно провести настройку ближнего, дальний подстроится автоматически.
Когда регулировочные винты не помогают, нужно ослабить крепление фары и отрегулировать ее, часто проблема может быть вызвана неправильной установкой оптики.
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкАвтомобильное движение на Таганской площади в Москве
Автомобильное движение на Таганской площади в Москве
Регулировка противотуманных фар
Противотуманные фары не имеют винтов регулировки, поэтому световой поток изменяется только в вертикальной плоскости. На стене проводится линия, на 10 см ниже фар. Автомобиль должен отъехать от стены на 7,6 метра: верхняя граница светового потока должна совпадать с линией.
Регулировка светодиодных ламп в фарах
Светодиодные лампы в фарах устанавливают таким образом, чтобы плоскость светодиодов была ориентирована вертикально. Чтобы это осуществить в некоторых лампах предусмотрен поворотный цоколь. Он позволяет выровнять световой пучок при прокрутке лампы вокруг оси, - объясняют специалисты ГК АВТОДОМ.
19 августа 2021, 14:00Не роскошьМир без бензина: автомобили на электричестве, водороде или газе?Борьба за экологию: манипуляция рынком или реальная попытка уменьшить количество выбросов в атмосферу? Как измерить экологичность, стоимости производства и использования альтернативных видов топлива? Дрова против водорода, газ против розетки - что готовит будущее для автоиндустрии? И как связаны электромобили и люди с биполярным расстройством?
Регулировка линзованных фар
Линзованные фары регулируются по тому же принципу, что и обычный ближний свет. Такая оптика может быть регулируемой, с авторегулятором и нерегулируемой. Последняя более демократична по стоимости, но менее качественна. Авторегулятор может выйти из строя, такие фары в этом случае переходят в разряд нерегулируемых.
Меры безопасности
При проведении процедуры необходимо соблюдать меры безопасности:
- —работать в перчатках и не касаться электропроводки;
- —машину поставить на стояночный тормоз;
- —использовать только подходящий инструмент и не прикладывать лишних усилий для регулировочных винтов, так как они легко ломаются.
9 сентября 2021, 14:00Не роскошьДетская безопасность на дороге: как научить ребенка ПДДЕжегодно сотни детей погибают на дорогах, тысячи получают травмы. При этом системы обучения детей ПДД в стране как будто нет. Можно ли включить ПДД в школьную программу? Мультики, игры и лекции: как правильно обучить ребенка правилам дорожного движения и на какую информацию опираться? Полноценный гайд от эксперта Александра Капкова.
Рекомендации экспертов
Специалисты ГК АВТОДОМ советуют проводить регулировку также во время подготовки к ТО и при установке противотуманных фар. Противотуманные фары не должны светить высоко и слепить встречных автомобилистов. Если же фары будут светить низко, это уменьшит видимость.
"На некоторых моделях автомобиля регулировочные винты вращаются вручную, для других могут понадобятся отвертка или шестигранник. Успешность проведенных мероприятий можно оценить по следующим критериям: для ближнего света - большая часть луча должна освещать примерно 60 метров дороги впереди, в целом поток света должен немного смещаться вправо, а левая часть – попадать на встречную полосу, но при этом не ослеплять едущих навстречу водителей", - отмечает Илья Иванский.
5 августа 2021, 14:00Не роскошьМашины из фольги: почему автомобили перестали быть стальными?Эра стальных автомобилей с вечными чугунными моторами подошла к концу. Сегодня ткнул пальцем в кузов — уже появилась вмятина, а двигатель и вовсе стал размером с пакет сока. Почему автомобили перестали быть стальными, безопасно ли это для людей, и о чем молчат автопроизводители? Плюсы и минусы новых материалов: какими будут автомобили будущего?
Все изменения необходимо проводить при занятом водительском месте, либо положить на него груз, соответствующий весу водителя.
Особое внимание надо уделять светодиодным и ксеноновым лампам, так как они больше ослепляют и вероятность аварии увеличивается.