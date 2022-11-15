https://ria.ru/20221115/avtomobili-1831660734.html

Регулировка фар своими руками: пошаговое руководство настройки света

Регулировка фар: все способы настройки ближнего и дальнего света автомобиля

Регулировка фар своими руками: пошаговое руководство настройки света

От правильной настройки света фар автомобиля зависит безопасность участников дорожного движения. Как произвести регулировку фар самостоятельно, чем отличается... РИА Новости, 15.11.2022

2022-11-15T15:52

2022-11-15T15:52

2022-11-15T15:52

общество

автомобили

автомобилисты

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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. От правильной настройки света фар автомобиля зависит безопасность участников дорожного движения. Как произвести регулировку фар самостоятельно, чем отличается процедура настройки оптики ближнего и дальнего света, особенности правильного выбора угла наклона фары и как отрегулировать линзованную, светодиодную и противотуманную оптику, - в материале РИА Новости.Регулировка фар автомобиляРегулировка фар - процедура по настройке направления и угла светового потока, со временем она может потребоваться каждому авто, так как от корректного освещения проезжей части во время движения зависит безопасность водителя и пешеходов."Если лучи фар периодически не корректировать, они могут ослеплять водителей, движущихся по встречной полосе, что чревато ДТП. При этом, если свет фар направлен вниз, управляющий автомобилем будет видеть только небольшое расстояние перед капотом, а отсутствие подсветки правого угла может стать причиной наезда на пешехода в темное время суток или столкновения с другим авто", - предупреждает Илья Иванский, руководитель сервиса сети автосалонов Fresh Auto.Процедуру выполняют с помощью специального оборудования на станции технического обслуживания или самостоятельно. Угол падения луча света зависит от типа, формы, расположения фар, клиренса автомобиля, поэтому у каждой марки и модели он свой. Чаще всего он составляет 1-1,3%, но точные сведения указываются в техническом паспорте авто, наклейке под капотом или на самой фаре. Не стоит путать ручную регулировку с коррекцией, которая производится с помощью корректора (колесика или рычага с делениями) из салона машины и призвана отладить свет, если, например, загружен багажник или много пассажиров. Признаками того, что необходимо отрегулировать фары, могут служить плохое освещение обочины, ощущение того, что луч светит слишком высоко, постоянное моргание дальним светом встречных авто.Корректировка света фар нужна в том случае, если они не справляются со своей функцией: не освещают или плохо освещают дорогу, слепят других участников движения, водитель не видит помехи справа на расстоянии 35-40 метров, - уточняет Илья Иванский.Как должны светить фарыНа стекло фары нанесен специальный рисунок, который рассеивает и направляет поток света так, чтобы освещенность дороги и обочины улучшалась, а вероятность ослепления встречных водителей снижалась. При правильной настройке основная часть света должна находиться на полосе движения и освещать ее не менее чем на 60 метров. Луч должен попадать на обочину и захватывать встречную полосу. Требования к правильной настройке фар автомобиля регулируются техническим регламентом Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств".Ближнего светаБлижний свет должен создавать широкую освещенную область перед машиной и не слепить встречных водителей. Качество его можно оценить по следующим параметрам:Дальнего светаРаспределяется вдоль оси машины на дальнее расстояние, поэтому слепит других участников движения. Требования дальнему свету следующие:Почему сбивается настройка светаПо словам Ильи Иванского, заводская настройка света фар может измениться в нескольких случаях: замена ламп или фонарей, износ фар во время владения авто, некорректная работа после механических повреждений, а также установка шин или дисков большего или меньшего размера.Когда нужно регулировать свет фарРегулировку необходимо проводить:Естественный износ машины и оптики также сильно влияет на качество регулировки света: настройки сбиваются под действием вибрации, перепада температур, механических и химических воздействий.Проверка настройки света фарДля того чтобы самостоятельно проверить оптику, нужно в темное время суток подъехать к любой вертикальной поверхности, остановиться на расстоянии около 5 метров от нее и включить ближний свет. Если световые пучки симметричны и находятся на одной высоте, то, скорее всего, настройка не требуется. Еще один способ черновой проверки: попросить человека среднего роста встать перед автомобилем на том же расстоянии, световой пучок должен располагаться на уровне его колен. На станциях техобслуживания проверка производится с помощью специального прибора.Подготовка машины к регулировкеПроцесс регулировки достаточно прост, но требует тщательной подготовки:Не лишним будет заранее выяснить, где находятся регулировочные винты, расположение их может быть разным в зависимости от модели и марки машины.Способы регулировкиПравильную настройку можно провести как вручную, так и с помощью специального прибора, который позволяет быстрее и гибче отрегулировать фары.ВручнуюДля ручной регулировки требуется ровная площадка и строго вертикальная без выступов стена. Кроме того потребуется скотч, мел или маркер для нанесения отметок и инструкция к автомобилю с настроечными параметрами оптики. Не лишним будет лазерный строительный уровень, который поможет нанести разметку более точно.С приборомСпециальный прибор для регулировки фар состоит из основания на колесах, вертикальной стойки, оптической камеры и ориентирующего устройства. Он имитирует вертикальную стену и не требует большого измерительного расстояния, поэтому автолюбителю не понадобится строение с подходящей плоскостью и просторная площадка, настраивать фары можно и в гараже (при условии, что в нем ровный пол). Требования к полу принципиальны, так как даже небольшие отклонения могут вызвать неправильное распределение света, они описаны в отдельном стандарте DIN ISO 10604.Этапы регулировкиДля того чтобы правильно отрегулировать фары, необходимо найти площадку с абсолютно ровной поверхностью и вертикальную стену на ней.Фары дальнего света не имеют точных линий, поэтому процесс настройки значительно проще. Здесь основным ориентиром является нижняя горизонтальная линия и вертикальные линии центра фар. Свет необходимо настроить так, чтобы центр пучка находился на пересечении вертикальной и горизонтальной линий, соответствующих каждой фаре. Точность здесь не так важна, так как дальний свет используется тогда, когда нет встречных машин. В том случае, когда ближний и дальний свет совмещены в одной лампе, достаточно провести настройку ближнего, дальний подстроится автоматически.Когда регулировочные винты не помогают, нужно ослабить крепление фары и отрегулировать ее, часто проблема может быть вызвана неправильной установкой оптики.Регулировка противотуманных фарПротивотуманные фары не имеют винтов регулировки, поэтому световой поток изменяется только в вертикальной плоскости. На стене проводится линия, на 10 см ниже фар. Автомобиль должен отъехать от стены на 7,6 метра: верхняя граница светового потока должна совпадать с линией.Регулировка светодиодных ламп в фарахСветодиодные лампы в фарах устанавливают таким образом, чтобы плоскость светодиодов была ориентирована вертикально. Чтобы это осуществить в некоторых лампах предусмотрен поворотный цоколь. Он позволяет выровнять световой пучок при прокрутке лампы вокруг оси, - объясняют специалисты ГК АВТОДОМ.Регулировка линзованных фарЛинзованные фары регулируются по тому же принципу, что и обычный ближний свет. Такая оптика может быть регулируемой, с авторегулятором и нерегулируемой. Последняя более демократична по стоимости, но менее качественна. Авторегулятор может выйти из строя, такие фары в этом случае переходят в разряд нерегулируемых.Меры безопасностиПри проведении процедуры необходимо соблюдать меры безопасности:Рекомендации экспертовСпециалисты ГК АВТОДОМ советуют проводить регулировку также во время подготовки к ТО и при установке противотуманных фар. Противотуманные фары не должны светить высоко и слепить встречных автомобилистов. Если же фары будут светить низко, это уменьшит видимость."На некоторых моделях автомобиля регулировочные винты вращаются вручную, для других могут понадобятся отвертка или шестигранник. Успешность проведенных мероприятий можно оценить по следующим критериям: для ближнего света - большая часть луча должна освещать примерно 60 метров дороги впереди, в целом поток света должен немного смещаться вправо, а левая часть – попадать на встречную полосу, но при этом не ослеплять едущих навстречу водителей", - отмечает Илья Иванский.Все изменения необходимо проводить при занятом водительском месте, либо положить на него груз, соответствующий весу водителя.Особое внимание надо уделять светодиодным и ксеноновым лампам, так как они больше ослепляют и вероятность аварии увеличивается.

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https://ria.ru/20210909/bezopasnost-1749331965.html

https://ria.ru/20210805/alyuminiy-1744409099.html

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2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

общество, автомобили, автомобилисты