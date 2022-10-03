https://ria.ru/20221003/armeniya-1821105860.html

В Ереване отрицают заявление представителя ЕС о военных преступлениях

В Ереване отрицают заявление представителя ЕС о военных преступлениях - РИА Новости, 03.10.2022

В Ереване отрицают заявление представителя ЕС о военных преступлениях

Армянский посол по особым поручениям Эдмон Марукян выразил несогласие со словами спецпредставителя ЕС на Южном Кавказе Тойво Клаара о вероятных "военных... РИА Новости, 03.10.2022

2022-10-03T11:43

2022-10-03T11:43

2022-10-03T11:43

в мире

ереван

баку

нагорный карабах

евросоюз

ситуация на армяно-азербайджанской границе

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ЕРЕВАН, 3 окт - РИА Новости. Армянский посол по особым поручениям Эдмон Марукян выразил несогласие со словами спецпредставителя ЕС на Южном Кавказе Тойво Клаара о вероятных "военных преступлениях" армян против азербайджанцев.В воскресенье Клаар заявил, что в соцсетях появились видео с вероятным расстрелом азербайджанскими военнослужащими армянских пленных. Он отметил, что "если будет доказана подлинность видео, то это военное преступление, которое необходимо расследовать, а виновных наказать". Позднее он сообщил, что получил видеоролики, "вероятно, демонстрирующие военные преступления против азербайджанцев". Клаар призвал и в этом случае провести расследование и привлечь виновников к ответственности. Он добавил, что "конфликт оставил глубокие раны с обеих сторон, и для их излечения необходима ответственность"."Я уверен, что армянские силы никогда не совершали таких военных преступлений, не может быть даже граней для сравнения с тем, что мы видели в том гнусном видео (с расстрелом армянских военнопленных - ред.)", - написал Марукян в соцсетях.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.

https://ria.ru/20221002/voennoplennye-1820965787.html

https://ria.ru/20201112/avtonomiya-1584298977.html

ереван

баку

нагорный карабах

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в мире, ереван, баку, нагорный карабах, евросоюз, ситуация на армяно-азербайджанской границе