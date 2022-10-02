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В США сделали замечание Зеленскому - РИА Новости, 02.10.2022
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В США сделали замечание Зеленскому
В США сделали замечание Зеленскому - РИА Новости, 02.10.2022
В США сделали замечание Зеленскому
Если Запад уступит требованиям президента Украины Владимира Зеленского по поводу вступления в НАТО, эта зима может превратиться из холодной в ядерную, пишет... РИА Новости, 02.10.2022
2022-10-02T15:52
2022-10-02T20:04
в мире
владимир зеленский
украина
нато
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МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Если Запад уступит требованиям президента Украины Владимира Зеленского по поводу вступления в НАТО, эта зима может превратиться из холодной в ядерную, пишет Брэдли Девлин в статье для издания The American Conservative. "На первый взгляд, это предложение настолько смехотворно, что можно подумать, будто Зеленский разыгрывает спектакль для возвращения к своей старой профессии стендап-комика. Однако этот срежиссированный политический трюк не повод для смеха", — говорится в публикации. Автор считает, что заявка Украины на вступление в НАТО может носить и символический характер. Но если это так, Зеленскому должно быть еще больше стыдно за то, что он приближает мир к ядерной войне, пишет Девлин.В любом случае, по его мнению, заявление Зеленского о вступлении в НАТО, подлинное или притворное, демонстрирует пренебрежение к последствиям. Тридцатого сентября президент Владимир Путин и главы Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей подписали договоры о включении этих регионов в состав России. На этом фоне Зеленский заявил, что Киев немедленно подает заявку об ускоренном вступлении в НАТО. Однако генсек альянса Йенс Столтенберг напомнил, что для принятия в военный блок нового члена нужно согласие всех 30 стран-участниц, хотя и пообещал, что НАТО сконцентрирует усилия на оказании Киеву помощи в самозащите.
https://ria.ru/20221002/zelenskiy-1820953308.html
https://ria.ru/20221002/ukraina-1820942578.html
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в мире, владимир зеленский, украина, нато
В мире, Владимир Зеленский, Украина, НАТО
15:52 02.10.2022 (обновлено: 20:04 02.10.2022)
 
В США сделали замечание Зеленскому

TAC: Зеленскому должно быть стыдно за приближение мира к ядерной войне

© AP Photo / Ludovic MarinПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 02.10.2022
© AP Photo / Ludovic Marin
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Если Запад уступит требованиям президента Украины Владимира Зеленского по поводу вступления в НАТО, эта зима может превратиться из холодной в ядерную, пишет Брэдли Девлин в статье для издания The American Conservative.
"На первый взгляд, это предложение настолько смехотворно, что можно подумать, будто Зеленский разыгрывает спектакль для возвращения к своей старой профессии стендап-комика. Однако этот срежиссированный политический трюк не повод для смеха", — говорится в публикации.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 02.10.2022
11:19
Французы испугались за будущее после заявления Зеленского
Автор считает, что заявка Украины на вступление в НАТО может носить и символический характер. Но если это так, Зеленскому должно быть еще больше стыдно за то, что он приближает мир к ядерной войне, пишет Девлин.
В любом случае, по его мнению, заявление Зеленского о вступлении в НАТО, подлинное или притворное, демонстрирует пренебрежение к последствиям.

Тридцатого сентября президент Владимир Путин и главы Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей подписали договоры о включении этих регионов в состав России. На этом фоне Зеленский заявил, что Киев немедленно подает заявку об ускоренном вступлении в НАТО. Однако генсек альянса Йенс Столтенберг напомнил, что для принятия в военный блок нового члена нужно согласие всех 30 стран-участниц, хотя и пообещал, что НАТО сконцентрирует усилия на оказании Киеву помощи в самозащите.
Монумент Независимости Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 02.10.2022
09:31
NI: у Запада есть только один способ предотвратить поражение Украины
 
В миреВладимир ЗеленскийУкраинаНАТО
 
 
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