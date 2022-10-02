https://ria.ru/20221002/zelenskiy-1820989529.html

В США сделали замечание Зеленскому

В США сделали замечание Зеленскому - РИА Новости, 02.10.2022

В США сделали замечание Зеленскому

Если Запад уступит требованиям президента Украины Владимира Зеленского по поводу вступления в НАТО, эта зима может превратиться из холодной в ядерную, пишет... РИА Новости, 02.10.2022

2022-10-02T15:52

2022-10-02T15:52

2022-10-02T20:04

в мире

владимир зеленский

украина

нато

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МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Если Запад уступит требованиям президента Украины Владимира Зеленского по поводу вступления в НАТО, эта зима может превратиться из холодной в ядерную, пишет Брэдли Девлин в статье для издания The American Conservative. "На первый взгляд, это предложение настолько смехотворно, что можно подумать, будто Зеленский разыгрывает спектакль для возвращения к своей старой профессии стендап-комика. Однако этот срежиссированный политический трюк не повод для смеха", — говорится в публикации. Автор считает, что заявка Украины на вступление в НАТО может носить и символический характер. Но если это так, Зеленскому должно быть еще больше стыдно за то, что он приближает мир к ядерной войне, пишет Девлин.В любом случае, по его мнению, заявление Зеленского о вступлении в НАТО, подлинное или притворное, демонстрирует пренебрежение к последствиям. Тридцатого сентября президент Владимир Путин и главы Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей подписали договоры о включении этих регионов в состав России. На этом фоне Зеленский заявил, что Киев немедленно подает заявку об ускоренном вступлении в НАТО. Однако генсек альянса Йенс Столтенберг напомнил, что для принятия в военный блок нового члена нужно согласие всех 30 стран-участниц, хотя и пообещал, что НАТО сконцентрирует усилия на оказании Киеву помощи в самозащите.

https://ria.ru/20221002/zelenskiy-1820953308.html

https://ria.ru/20221002/ukraina-1820942578.html

украина

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2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, владимир зеленский, украина, нато