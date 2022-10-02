15:52 02.10.2022 (обновлено: 20:04 02.10.2022)
В США сделали замечание Зеленскому
TAC: Зеленскому должно быть стыдно за приближение мира к ядерной войне
© AP Photo / Ludovic MarinПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Ludovic Marin
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Если Запад уступит требованиям президента Украины Владимира Зеленского по поводу вступления в НАТО, эта зима может превратиться из холодной в ядерную, пишет Брэдли Девлин в статье для издания The American Conservative.
"На первый взгляд, это предложение настолько смехотворно, что можно подумать, будто Зеленский разыгрывает спектакль для возвращения к своей старой профессии стендап-комика. Однако этот срежиссированный политический трюк не повод для смеха", — говорится в публикации.
Автор считает, что заявка Украины на вступление в НАТО может носить и символический характер. Но если это так, Зеленскому должно быть еще больше стыдно за то, что он приближает мир к ядерной войне, пишет Девлин.
В любом случае, по его мнению, заявление Зеленского о вступлении в НАТО, подлинное или притворное, демонстрирует пренебрежение к последствиям.
Тридцатого сентября президент Владимир Путин и главы Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей подписали договоры о включении этих регионов в состав России. На этом фоне Зеленский заявил, что Киев немедленно подает заявку об ускоренном вступлении в НАТО. Однако генсек альянса Йенс Столтенберг напомнил, что для принятия в военный блок нового члена нужно согласие всех 30 стран-участниц, хотя и пообещал, что НАТО сконцентрирует усилия на оказании Киеву помощи в самозащите.
Тридцатого сентября президент Владимир Путин и главы Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей подписали договоры о включении этих регионов в состав России. На этом фоне Зеленский заявил, что Киев немедленно подает заявку об ускоренном вступлении в НАТО. Однако генсек альянса Йенс Столтенберг напомнил, что для принятия в военный блок нового члена нужно согласие всех 30 стран-участниц, хотя и пообещал, что НАТО сконцентрирует усилия на оказании Киеву помощи в самозащите.