Французы испугались за будущее после заявления Зеленского
Читатели Le Figaro испугались за будущее после намерения Зеленского вступить в НАТО
© AP Photo / Andrew KravchenkoПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Читатели французской газеты Le Figaro раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского после его решения подать заявку на ускоренное вступление в НАТО.
"Я очень надеюсь, что хотя бы у одного из членов НАТО хватит здравого смысла наложить вето на такое членство. В противном случае это будет означать прямую войну с Россией", — написал один из комментаторов.
"Я очень надеюсь, что хотя бы у одного из членов НАТО хватит здравого смысла наложить вето на такое членство. В противном случае это будет означать прямую войну с Россией", — написал один из комментаторов.
"Украина выживает только благодаря помощи Запада, которая не будет длиться вечно", — поддержал другой.
"В соответствии с уставом НАТО, Украину не возьмут в альянс, так как страна находится в состоянии конфликта с Россией", — отметил третий.
"Эта истерия должна прекратиться! Мы не должны взрывать планету из-за Украины...", — добавил пользователь.
"Мы этого не хотим: ни в НАТО, ни в ЕС. Этот конфликт не наш", — резюмировали читатели.
Ранее украинский лидер заявил, что Украина подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. Генсек Альянса Йенс Столтенберг, комментируя заявление Зеленского, заявил, что сейчас НАТО сконцентрирует усилия только на оказании помощи Киеву в самозащите.
"В соответствии с уставом НАТО, Украину не возьмут в альянс, так как страна находится в состоянии конфликта с Россией", — отметил третий.
"Эта истерия должна прекратиться! Мы не должны взрывать планету из-за Украины...", — добавил пользователь.
"Мы этого не хотим: ни в НАТО, ни в ЕС. Этот конфликт не наш", — резюмировали читатели.
Ранее украинский лидер заявил, что Украина подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. Генсек Альянса Йенс Столтенберг, комментируя заявление Зеленского, заявил, что сейчас НАТО сконцентрирует усилия только на оказании помощи Киеву в самозащите.