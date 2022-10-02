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Французы испугались за будущее после заявления Зеленского - РИА Новости, 02.10.2022
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Французы испугались за будущее после заявления Зеленского
Французы испугались за будущее после заявления Зеленского - РИА Новости, 02.10.2022
Французы испугались за будущее после заявления Зеленского
Я очень надеюсь, что хотя бы у одного из членов НАТО хватит здравого смысла наложить вето на такое членство. В противном случае это будет означать прямую войну... РИА Новости, 02.10.2022
2022-10-02T11:19
2022-10-02T11:19
в мире
владимир зеленский
украина
нато
евросоюз
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МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Читатели французской газеты Le Figaro раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского после его решения подать заявку на ускоренное вступление в НАТО. "Я очень надеюсь, что хотя бы у одного из членов НАТО хватит здравого смысла наложить вето на такое членство. В противном случае это будет означать прямую войну с Россией", — написал один из комментаторов. "Украина выживает только благодаря помощи Запада, которая не будет длиться вечно", — поддержал другой. "В соответствии с уставом НАТО, Украину не возьмут в альянс, так как страна находится в состоянии конфликта с Россией", — отметил третий. "Эта истерия должна прекратиться! Мы не должны взрывать планету из-за Украины...", — добавил пользователь. "Мы этого не хотим: ни в НАТО, ни в ЕС. Этот конфликт не наш", — резюмировали читатели. Ранее украинский лидер заявил, что Украина подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. Генсек Альянса Йенс Столтенберг, комментируя заявление Зеленского, заявил, что сейчас НАТО сконцентрирует усилия только на оказании помощи Киеву в самозащите.
https://ria.ru/20221002/ukraina-1820942578.html
https://ria.ru/20221001/nato-1820811431.html
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в мире, владимир зеленский, украина, нато, евросоюз
В мире, Владимир Зеленский, Украина, НАТО, Евросоюз
11:19 02.10.2022
 
Французы испугались за будущее после заявления Зеленского

Читатели Le Figaro испугались за будущее после намерения Зеленского вступить в НАТО

© AP Photo / Andrew KravchenkoПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 02.10.2022
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Читатели французской газеты Le Figaro раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского после его решения подать заявку на ускоренное вступление в НАТО.

"Я очень надеюсь, что хотя бы у одного из членов НАТО хватит здравого смысла наложить вето на такое членство. В противном случае это будет означать прямую войну с Россией", — написал один из комментаторов.
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NI: у Запада есть только один способ предотвратить поражение Украины
"Украина выживает только благодаря помощи Запада, которая не будет длиться вечно", — поддержал другой.

"В соответствии с уставом НАТО, Украину не возьмут в альянс, так как страна находится в состоянии конфликта с Россией", — отметил третий.

"Эта истерия должна прекратиться! Мы не должны взрывать планету из-за Украины...", — добавил пользователь.

"Мы этого не хотим: ни в НАТО, ни в ЕС. Этот конфликт не наш", — резюмировали читатели.

Ранее украинский лидер заявил, что Украина подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. Генсек Альянса Йенс Столтенберг, комментируя заявление Зеленского, заявил, что сейчас НАТО сконцентрирует усилия только на оказании помощи Киеву в самозащите.
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