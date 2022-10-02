https://ria.ru/20221002/zelenskiy-1820953308.html

Французы испугались за будущее после заявления Зеленского

Французы испугались за будущее после заявления Зеленского - РИА Новости, 02.10.2022

Французы испугались за будущее после заявления Зеленского

Я очень надеюсь, что хотя бы у одного из членов НАТО хватит здравого смысла наложить вето на такое членство. В противном случае это будет означать прямую войну... РИА Новости, 02.10.2022

2022-10-02T11:19

2022-10-02T11:19

2022-10-02T11:19

в мире

владимир зеленский

украина

нато

евросоюз

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МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Читатели французской газеты Le Figaro раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского после его решения подать заявку на ускоренное вступление в НАТО. "Я очень надеюсь, что хотя бы у одного из членов НАТО хватит здравого смысла наложить вето на такое членство. В противном случае это будет означать прямую войну с Россией", — написал один из комментаторов. "Украина выживает только благодаря помощи Запада, которая не будет длиться вечно", — поддержал другой. "В соответствии с уставом НАТО, Украину не возьмут в альянс, так как страна находится в состоянии конфликта с Россией", — отметил третий. "Эта истерия должна прекратиться! Мы не должны взрывать планету из-за Украины...", — добавил пользователь. "Мы этого не хотим: ни в НАТО, ни в ЕС. Этот конфликт не наш", — резюмировали читатели. Ранее украинский лидер заявил, что Украина подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. Генсек Альянса Йенс Столтенберг, комментируя заявление Зеленского, заявил, что сейчас НАТО сконцентрирует усилия только на оказании помощи Киеву в самозащите.

https://ria.ru/20221002/ukraina-1820942578.html

https://ria.ru/20221001/nato-1820811431.html

украина

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2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, владимир зеленский, украина, нато, евросоюз