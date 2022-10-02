https://ria.ru/20221002/zaporozhe-1821029322.html

Украина заблокировала выезд в освобожденную часть Запорожской области

Украина заблокировала выезд в освобожденную часть Запорожской области - РИА Новости, 02.10.2022

Украина заблокировала выезд в освобожденную часть Запорожской области

Украина заблокировала выезд в освобожденную часть Запорожской области, желающие не могут покинуть подконтрольную киевским властям территорию, сообщил РИА... РИА Новости, 02.10.2022

2022-10-02T20:03

2022-10-02T20:03

2022-10-02T21:00

в мире

украина

запорожская область

специальная военная операция на украине

владимир рогов

россия

вооруженные силы украины

совет федерации рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/11/1817586365_0:173:2500:1579_1920x0_80_0_0_353d60bcdc95782be5635440c7527c87.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт — РИА Новости. Украина заблокировала выезд в освобожденную часть Запорожской области, желающие не могут покинуть подконтрольную киевским властям территорию, сообщил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации региона Владимир Рогов."Киевский режим заблокировал выезд в освобожденную часть Запорожской области через контрольно-пропускные пункты. Пока, к сожалению, людей не выпускают с той стороны по различным надуманным причинам и с угрозами", — рассказал он.По словам Рогова, количество граждан, которые пытаются попасть в освобожденную часть региона, исчисляется тысячами.Ранее в пятницу украинские войска нанесли артиллерийский удар по колонне машин с гражданским населением, стоящей на выезде в освобожденную часть Запорожской области. Погибли 30 человек, еще 88 граждан пострадали.К настоящему моменту освобождено более 70 процентов региона. При этом под контролем ВСУ остается областной центр — город Запорожье.Президент Владимир Путин и главы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей 30 сентября подписали соглашения о включении новых территорий в состав России. После этого документы направили в Конституционный суд для проверки, сегодня он признал их соответствующими Основному закону.Теперь договоры подлежат ратификации Госдумой и обязательному рассмотрению в Совете Федерации. Заседание нижней палаты намечено на понедельник, 3 октября, верхняя может рассмотреть законы на следующий день.

https://ria.ru/20221001/front-1820544588.html

https://ria.ru/20220930/vstuplenie-1820681089.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

украина

запорожская область

россия

запорожье

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, запорожская область, владимир рогов, россия, вооруженные силы украины, совет федерации рф, госдума рф, запорожье, владимир путин