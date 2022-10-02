https://ria.ru/20221002/zaporozhe-1821029322.html
Украина заблокировала выезд в освобожденную часть Запорожской области
Украина заблокировала выезд в освобожденную часть Запорожской области - РИА Новости, 02.10.2022
Украина заблокировала выезд в освобожденную часть Запорожской области
Украина заблокировала выезд в освобожденную часть Запорожской области, желающие не могут покинуть подконтрольную киевским властям территорию, сообщил РИА... РИА Новости, 02.10.2022
2022-10-02T20:03
2022-10-02T20:03
2022-10-02T21:00
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запорожская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт — РИА Новости. Украина заблокировала выезд в освобожденную часть Запорожской области, желающие не могут покинуть подконтрольную киевским властям территорию, сообщил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации региона Владимир Рогов."Киевский режим заблокировал выезд в освобожденную часть Запорожской области через контрольно-пропускные пункты. Пока, к сожалению, людей не выпускают с той стороны по различным надуманным причинам и с угрозами", — рассказал он.По словам Рогова, количество граждан, которые пытаются попасть в освобожденную часть региона, исчисляется тысячами.Ранее в пятницу украинские войска нанесли артиллерийский удар по колонне машин с гражданским населением, стоящей на выезде в освобожденную часть Запорожской области. Погибли 30 человек, еще 88 граждан пострадали.К настоящему моменту освобождено более 70 процентов региона. При этом под контролем ВСУ остается областной центр — город Запорожье.Президент Владимир Путин и главы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей 30 сентября подписали соглашения о включении новых территорий в состав России. После этого документы направили в Конституционный суд для проверки, сегодня он признал их соответствующими Основному закону.Теперь договоры подлежат ратификации Госдумой и обязательному рассмотрению в Совете Федерации. Заседание нижней палаты намечено на понедельник, 3 октября, верхняя может рассмотреть законы на следующий день.
https://ria.ru/20221001/front-1820544588.html
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https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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20:03 02.10.2022 (обновлено: 21:00 02.10.2022)
Украина заблокировала выезд в освобожденную часть Запорожской области
Член Запорожской ВГА Рогов: Киев заблокировал выезд в освобожденную часть области