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Украина заблокировала выезд в освобожденную часть Запорожской области - РИА Новости, 02.10.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221002/zaporozhe-1821029322.html
Украина заблокировала выезд в освобожденную часть Запорожской области
Украина заблокировала выезд в освобожденную часть Запорожской области - РИА Новости, 02.10.2022
Украина заблокировала выезд в освобожденную часть Запорожской области
Украина заблокировала выезд в освобожденную часть Запорожской области, желающие не могут покинуть подконтрольную киевским властям территорию, сообщил РИА... РИА Новости, 02.10.2022
2022-10-02T20:03
2022-10-02T21:00
в мире
украина
запорожская область
специальная военная операция на украине
владимир рогов
россия
вооруженные силы украины
совет федерации рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт — РИА Новости. Украина заблокировала выезд в освобожденную часть Запорожской области, желающие не могут покинуть подконтрольную киевским властям территорию, сообщил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации региона Владимир Рогов."Киевский режим заблокировал выезд в освобожденную часть Запорожской области через контрольно-пропускные пункты. Пока, к сожалению, людей не выпускают с той стороны по различным надуманным причинам и с угрозами", — рассказал он.По словам Рогова, количество граждан, которые пытаются попасть в освобожденную часть региона, исчисляется тысячами.Ранее в пятницу украинские войска нанесли артиллерийский удар по колонне машин с гражданским населением, стоящей на выезде в освобожденную часть Запорожской области. Погибли 30 человек, еще 88 граждан пострадали.К настоящему моменту освобождено более 70 процентов региона. При этом под контролем ВСУ остается областной центр — город Запорожье.Президент Владимир Путин и главы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей 30 сентября подписали соглашения о включении новых территорий в состав России. После этого документы направили в Конституционный суд для проверки, сегодня он признал их соответствующими Основному закону.Теперь договоры подлежат ратификации Госдумой и обязательному рассмотрению в Совете Федерации. Заседание нижней палаты намечено на понедельник, 3 октября, верхняя может рассмотреть законы на следующий день.
https://ria.ru/20221001/front-1820544588.html
https://ria.ru/20220930/vstuplenie-1820681089.html
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в мире, украина, запорожская область, владимир рогов, россия, вооруженные силы украины, совет федерации рф, госдума рф, запорожье, владимир путин
В мире, Украина, Запорожская область, Специальная военная операция на Украине, Владимир Рогов, Россия, Вооруженные силы Украины, Совет Федерации РФ, Госдума РФ, Запорожье, Владимир Путин
20:03 02.10.2022 (обновлено: 21:00 02.10.2022)
 
Украина заблокировала выезд в освобожденную часть Запорожской области

Член Запорожской ВГА Рогов: Киев заблокировал выезд в освобожденную часть области

© AP Photo / Kostiantyn LiberovВоеннослужащие ВСУ
Военнослужащие ВСУ - РИА Новости, 1920, 02.10.2022
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Военнослужащие ВСУ . Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт — РИА Новости. Украина заблокировала выезд в освобожденную часть Запорожской области, желающие не могут покинуть подконтрольную киевским властям территорию, сообщил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации региона Владимир Рогов.
"Киевский режим заблокировал выезд в освобожденную часть Запорожской области через контрольно-пропускные пункты. Пока, к сожалению, людей не выпускают с той стороны по различным надуманным причинам и с угрозами", — рассказал он.
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По словам Рогова, количество граждан, которые пытаются попасть в освобожденную часть региона, исчисляется тысячами.
Ранее в пятницу украинские войска нанесли артиллерийский удар по колонне машин с гражданским населением, стоящей на выезде в освобожденную часть Запорожской области. Погибли 30 человек, еще 88 граждан пострадали.
К настоящему моменту освобождено более 70 процентов региона. При этом под контролем ВСУ остается областной центр — город Запорожье.
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Президент Владимир Путин и главы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей 30 сентября подписали соглашения о включении новых территорий в состав России. После этого документы направили в Конституционный суд для проверки, сегодня он признал их соответствующими Основному закону.
Теперь договоры подлежат ратификации Госдумой и обязательному рассмотрению в Совете Федерации. Заседание нижней палаты намечено на понедельник, 3 октября, верхняя может рассмотреть законы на следующий день.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаЗапорожская областьВладимир РоговРоссияВооруженные силы УкраиныСовет Федерации РФГосдума РФЗапорожьеВладимир Путин
 
 
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