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Хуситы в Йемене не согласились на продление перемирия - РИА Новости, 02.10.2022
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Хуситы в Йемене не согласились на продление перемирия
Хуситы в Йемене не согласились на продление перемирия - РИА Новости, 02.10.2022
Хуситы в Йемене не согласились на продление перемирия
Правящая на севере Йемена группировка "Ансар Алла" (хуситы) опровергла сообщения арабских СМИ о том, что она одобрила предложение ООН о продлении перемирия,... РИА Новости, 02.10.2022
2022-10-02T22:53
2022-10-02T22:53
в мире
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ходейда (город)
сана
ансар алла
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ДОХА, 2 окт - РИА Новости. Правящая на севере Йемена группировка "Ансар Алла" (хуситы) опровергла сообщения арабских СМИ о том, что она одобрила предложение ООН о продлении перемирия, которое действует в Йемене уже полгода и истекает в воскресенье вечером. Переговоры о продлении перемирия со сторонами конфликта в Йемене идут уже несколько дней."То, что сообщали некоторые нечистоплотные СМИ о наличии договоренности по продлению перемирия, не соответствует действительности. Вчера мы объяснили нашу позицию и требования йеменского народа в заявлении, опубликованном национальной делегацией", - написал в Twitter глава делегации хуситов на переговорах с правительством и их представитель Мухаммед Абдессалам.Ранее хуситы объявили, что переговоры о продлении перемирия зашли в тупик. В качестве условия для продления перемирия они требуют, чтобы правительство выплачивало зарплату государственным чиновникам на севере Йемена из доходов от продажи нефти и газа, добываемых в провинциях под контролем правительства. Однако президентский руководящий совет Йемена, в свою очередь, настаивает на выплате зарплат госслужащим в подконтрольных хуситам районах из доходов от использования судами с нефтью порта Ходейда в Красном море, который находится под контролем хуситов.В начале августа специальный посланник генерального секретаря ООН по Йемену Ханс Грундберг объявил о согласии йеменского правительства и группировки "Ансар Алла" на продление перемирия в Йемене еще на два месяца, они истекают 2 октября.Условия перемирия включают прекращение сторонами конфликта наступательных военных операций на суше, на море и в воздухе внутри Йемена и за его пределами, облегчение захода 18 судов с топливом в порт Ходейды каждые два месяца, разрешение на полеты в арабские страны из международного аэропорта Саны дважды в неделю, а также проведение встречи между сторонами для согласования открытия дорог в центральной провинции Таиз и других провинциях для улучшения свободы передвижения населения Йемена.В свою очередь министр иностранных дел Йемена Ахмед бен Мубарак сообщил китайскому агентству Синьхуа вечером в воскресенье, что "правительство проинформировало посланника ООН в Йемене Ханса Грундберга об одобрении предложения о продлении перемирия в стране".Шиитское движение "Ансар Алла" с сентября 2014 года контролирует большинство провинций центрального и северного Йемена, включая столицу Сану. С марта 2015 года арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией начала военные операции в поддержку йеменской армии по возвращению этих территорий под контроль международно признанного правительства Йемена, но так и не смогла добиться успеха.
https://ria.ru/20221002/khusity-1821042739.html
https://ria.ru/20221002/yemen-1820926889.html
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в мире, йемен, ходейда (город), сана, ансар алла, оон
В мире, Йемен, Ходейда (город), Сана, Ансар Алла, ООН
22:53 02.10.2022
 
Хуситы в Йемене не согласились на продление перемирия

В Йемене группировка хуситов "Ансар Алла" не согласились на продление перемирия с властью

© AP Photo / Hani MohammedШиитские повстанцы-хуситы неподалеку от президентского дворца в Сане, Йемен
Шиитские повстанцы-хуситы неподалеку от президентского дворца в Сане, Йемен - РИА Новости, 1920, 02.10.2022
© AP Photo / Hani Mohammed
Шиитские повстанцы-хуситы неподалеку от президентского дворца в Сане, Йемен. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОХА, 2 окт - РИА Новости. Правящая на севере Йемена группировка "Ансар Алла" (хуситы) опровергла сообщения арабских СМИ о том, что она одобрила предложение ООН о продлении перемирия, которое действует в Йемене уже полгода и истекает в воскресенье вечером. Переговоры о продлении перемирия со сторонами конфликта в Йемене идут уже несколько дней.
"То, что сообщали некоторые нечистоплотные СМИ о наличии договоренности по продлению перемирия, не соответствует действительности. Вчера мы объяснили нашу позицию и требования йеменского народа в заявлении, опубликованном национальной делегацией", - написал в Twitter глава делегации хуситов на переговорах с правительством и их представитель Мухаммед Абдессалам.
Повстанцы-хуситы на улице Саны - РИА Новости, 1920, 02.10.2022
22:32
Хуситы пригрозили ударить по нефтяной инфраструктуре Саудовской Аравии
Ранее хуситы объявили, что переговоры о продлении перемирия зашли в тупик. В качестве условия для продления перемирия они требуют, чтобы правительство выплачивало зарплату государственным чиновникам на севере Йемена из доходов от продажи нефти и газа, добываемых в провинциях под контролем правительства. Однако президентский руководящий совет Йемена, в свою очередь, настаивает на выплате зарплат госслужащим в подконтрольных хуситам районах из доходов от использования судами с нефтью порта Ходейда в Красном море, который находится под контролем хуситов.
В начале августа специальный посланник генерального секретаря ООН по Йемену Ханс Грундберг объявил о согласии йеменского правительства и группировки "Ансар Алла" на продление перемирия в Йемене еще на два месяца, они истекают 2 октября.
Государственный Исторический музей и Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 02.10.2022
02:17
Россия призвала стороны конфликта в Йемене продлить перемирие
Условия перемирия включают прекращение сторонами конфликта наступательных военных операций на суше, на море и в воздухе внутри Йемена и за его пределами, облегчение захода 18 судов с топливом в порт Ходейды каждые два месяца, разрешение на полеты в арабские страны из международного аэропорта Саны дважды в неделю, а также проведение встречи между сторонами для согласования открытия дорог в центральной провинции Таиз и других провинциях для улучшения свободы передвижения населения Йемена.
В свою очередь министр иностранных дел Йемена Ахмед бен Мубарак сообщил китайскому агентству Синьхуа вечером в воскресенье, что "правительство проинформировало посланника ООН в Йемене Ханса Грундберга об одобрении предложения о продлении перемирия в стране".
Шиитское движение "Ансар Алла" с сентября 2014 года контролирует большинство провинций центрального и северного Йемена, включая столицу Сану. С марта 2015 года арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией начала военные операции в поддержку йеменской армии по возвращению этих территорий под контроль международно признанного правительства Йемена, но так и не смогла добиться успеха.
Портрет наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана на бульваре Эр-Рияд Сезон - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
21 сентября, 08:00
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