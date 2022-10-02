https://ria.ru/20221002/ukraina-1820943722.html

Немцы высмеяли министра обороны Германии из-за новой фотографии на Украине

Немцы высмеяли министра обороны Германии из-за новой фотографии на Украине - РИА Новости, 02.10.2022

Немцы высмеяли министра обороны Германии из-за новой фотографии на Украине

Фотография министра обороны Германии Кристин Ламбрехт, на которой она позирует рядом с бронемашиной во время визита на Украину, вызвала бурную реакцию у... РИА Новости, 02.10.2022

2022-10-02T09:43

2022-10-02T09:43

2022-10-02T10:26

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МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Фотография министра обороны Германии Кристин Ламбрехт, на которой она позирует рядом с бронемашиной во время визита на Украину, вызвала бурную реакцию у читателей издания Die Welt.Они высмеяли главу Минобороны, одетую в бронежилет, за "нелепый вид"."Очень трудно превзойти нелепость этой фотографии: все вокруг министра стоят без бронежилетов и касок. Она выглядит в нем такой неуместной", — написал один из пользователей."Да, это кажется забавным. Только две женщины в бронежилетах. Ламбрехт не хватает только туфель на высоком каблуке — в этом случае могла бы стать героиней комиксов", — согласился другой комментатор."А пряжку слева почти не застегнуть. Как мило", — отметил еще один из читателей."Лицо говорит само за себя. "Что я здесь делаю и что это за шутка рядом со мной", — поделился мнением четвертый пользователь."Она привезла вязаные носки для солдат?" — сыронизировал пятый."Кто-нибудь придет, чтобы обеспечить мир? Мы не можем позволить себе энергию, все больше и больше компаний разоряются, но денег на войну достаточно. Она действует на благо немецкого народа?" — задались вопросом читатели.Накануне Кристина Ламбрехт побывала с необъявленным визитом в Одессе, где анонсировала новые поставки немецкого вооружения киевскому режиму.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. По словам Владимира Путина, ее конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. Президент Джо Байден подписал закон о ленд-лизе, на военную помощь Киеву выделяются десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20221001/melnik-1820915043.html

https://ria.ru/20221001/plan-1820892457.html

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, кристина ламбрехт, технологии, германия, украина, одесса