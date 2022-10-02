https://ria.ru/20221002/ukraina-1820943722.html
Немцы высмеяли министра обороны Германии из-за новой фотографии на Украине
Немцы высмеяли министра обороны Германии из-за новой фотографии на Украине - РИА Новости, 02.10.2022
Немцы высмеяли министра обороны Германии из-за новой фотографии на Украине
Фотография министра обороны Германии Кристин Ламбрехт, на которой она позирует рядом с бронемашиной во время визита на Украину, вызвала бурную реакцию у... РИА Новости, 02.10.2022
2022-10-02T09:43
2022-10-02T09:43
2022-10-02T10:26
в мире
кристина ламбрехт
технологии
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МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Фотография министра обороны Германии Кристин Ламбрехт, на которой она позирует рядом с бронемашиной во время визита на Украину, вызвала бурную реакцию у читателей издания Die Welt.Они высмеяли главу Минобороны, одетую в бронежилет, за "нелепый вид"."Очень трудно превзойти нелепость этой фотографии: все вокруг министра стоят без бронежилетов и касок. Она выглядит в нем такой неуместной", — написал один из пользователей."Да, это кажется забавным. Только две женщины в бронежилетах. Ламбрехт не хватает только туфель на высоком каблуке — в этом случае могла бы стать героиней комиксов", — согласился другой комментатор."А пряжку слева почти не застегнуть. Как мило", — отметил еще один из читателей."Лицо говорит само за себя. "Что я здесь делаю и что это за шутка рядом со мной", — поделился мнением четвертый пользователь."Она привезла вязаные носки для солдат?" — сыронизировал пятый."Кто-нибудь придет, чтобы обеспечить мир? Мы не можем позволить себе энергию, все больше и больше компаний разоряются, но денег на войну достаточно. Она действует на благо немецкого народа?" — задались вопросом читатели.Накануне Кристина Ламбрехт побывала с необъявленным визитом в Одессе, где анонсировала новые поставки немецкого вооружения киевскому режиму.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. По словам Владимира Путина, ее конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. Президент Джо Байден подписал закон о ленд-лизе, на военную помощь Киеву выделяются десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20221001/melnik-1820915043.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, кристина ламбрехт, технологии, германия, украина, одесса
В мире, Кристина Ламбрехт, Технологии, Германия, Украина, Одесса
09:43 02.10.2022 (обновлено: 10:26 02.10.2022)
Немцы высмеяли министра обороны Германии из-за новой фотографии на Украине
Читатели Die Welt высмеяли министра обороны Германии Ламбрехт за фото с танком на Украине
МОСКВА, 2 окт — РИА Новости.
Фотография министра обороны Германии Кристин Ламбрехт, на которой она позирует рядом с бронемашиной во время визита на Украину, вызвала бурную реакцию у читателей издания Die Welt
.
Они высмеяли главу Минобороны, одетую в бронежилет, за "нелепый вид".
"Очень трудно превзойти нелепость этой фотографии: все вокруг министра стоят без бронежилетов и касок. Она выглядит в нем такой неуместной", — написал один из пользователей.
"Да, это кажется забавным. Только две женщины в бронежилетах. Ламбрехт не хватает только туфель на высоком каблуке — в этом случае могла бы стать героиней комиксов", — согласился другой комментатор.
"А пряжку слева почти не застегнуть. Как мило", — отметил еще один из читателей.
"Лицо говорит само за себя. "Что я здесь делаю и что это за шутка рядом со мной", — поделился мнением четвертый пользователь.
"Она привезла вязаные носки для солдат?" — сыронизировал пятый.
"Кто-нибудь придет, чтобы обеспечить мир? Мы не можем позволить себе энергию, все больше и больше компаний разоряются, но денег на войну достаточно. Она действует на благо немецкого народа?" — задались вопросом читатели.
Накануне Кристина Ламбрехт побывала с необъявленным визитом в Одессе
, где анонсировала новые поставки немецкого вооружения киевскому режиму.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. По словам Владимира Путина, ее конечная цель — освобождение Донбасса
и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
На этом фоне США и их союзники по НАТО
продолжают накачивать Украину оружием. Президент Джо Байден
подписал закон о ленд-лизе, на военную помощь Киеву выделяются десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.