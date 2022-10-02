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"Пора затянуть пояса": почему в Европе закрывают церкви - РИА Новости, 02.10.2022
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Религия
https://ria.ru/20221002/tserkov-1820574841.html
"Пора затянуть пояса": почему в Европе закрывают церкви
"Пора затянуть пояса": почему в Европе закрывают церкви - РИА Новости, 02.10.2022
"Пора затянуть пояса": почему в Европе закрывают церкви
Службы на улице и дистанционные, сокращение паствы — энергетический кризис ударил не только по крупным европейским компаниям, но и по христианским общинам в... РИА Новости, 02.10.2022
2022-10-02T08:00
2022-10-02T08:10
религия
германия
европа
мюнхен
российская академия наук
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МОСКВА, 2 окт — РИА Новости, Никита Бизин. Службы на улице и дистанционные, сокращение паствы — энергетический кризис ударил не только по крупным европейским компаниям, но и по христианским общинам в Европе. Церкви вынуждены урезать расходы. На чем экономят и к чему это приведет — разбиралось РИА Новости.Меры предосторожностиКатолическая архиепархия Мюнхена и Фрайзинга разработала меры, которые позволят пережить холода. Подсчитали: на содержание кафедрального собора Пресвятой Девы Марии понадобится около 240 тысяч евро. Это вдвое больше, чем обычно. Чтобы сэкономить, решили установить на крыше фотоэлектрические системы. Внутри будут поддерживать температуру на уровне семи градусов."Необходимо подготовить к этому наших прихожан. Пусть одеваются потеплее. Но важно грамотно расставить приоритеты: холодные церкви лучше холодных больниц", — говорит архиепископ Мюнхена Фридрих Веттер.Влажность в помещениях не должна превышать 70 процентов. "Иначе из-за сырости пострадают произведения искусства и органы", — добавляет он. Пока тепло, службы следует проводить на улице.В соседнем Бамберге отказались от ночной подсветки. "Так мы сбережем 15 тысяч евро", — пояснил местный архиепископ Людвиг Шик. В режим экономии перевели и всю вспомогательную инфраструктуру: церковные детские сады, школы и административные учреждения.Сотрудникам порекомендовали не пользоваться лифтами. Свели к минимуму и все деловые встречи — их заменят онлайн-конференциями. Богослужения тоже дистанционные — как в пандемию.Церковный налогДело в том, что раньше церковные помещения отапливались углем и газом. "Когда ввели санкции против России, поставки сократились, — комментирует РИА Новости аналитик, основатель "Школы практического инвестирования" Федор Сидоров. — В результате энергоресурсы на европейском рынке резко подорожали, тарифы выросли в несколько раз". Эксперт добавляет: в ряде европейских стран Европы коммунальные услуги за год взлетели на 500 процентов, предприятия на грани разорения.Переход на альтернативные источники энергии не рассматривается. По предварительным подсчетам, это обойдется каждой общине в более чем 100 тысяч евро.Духовенство в Германии финансирует церковный налог, действующий с 1949-го. Для прихожан это десять процентов зарплаты. Сейчас многие столько просто не потянут."Церковная десятина" действует и в Италии — но там всего 0,8 процента. Местное духовенство бьет тревогу: этого крайне мало.Так, в Миланской епархии заявили, что уже с трудом получается следить за состоянием кафедрального собора Рождества Пресвятой Богородицы и знаменитой Амброзианской библиотеки, где хранятся редкие книги и рукописи."Зданиям требуется особый уход: постоянная температура и влажность. Если раньше на это уходило 10-12 тысяч евро в год, теперь — минимум 60. А еще есть непредвиденные расходы, например реставрация", — пояснили в епархии.Чтобы хоть как-то сводить концы с концами, начали продавать недвижимость. Недавно в бывшей церкви в Комо открыли автомастерскую. А в соборе Всех святых в Виареджио — пиццерию.В Швеции церковный сбор — один процент. Тоже не хватает. В августе тарифы на электричество выросли сразу на треть, инфляция бьет рекорды.Власти закрывают храмы. "Содержание церковных строений становится тяжким бременем", — оправдывается глава отдела культурного наследия Шведской церкви Маркус Дальберг.Только в одном приходе Гетинге-Оскарстрем на юге страны закрыли три из семи храмов. В общине Мальме предложили перенести все мероприятия в одно здание, а те, что посещают реже всего, оставить пустыми до весны.Социальное напряжениеНынешний энергетический кризис может негативно сказаться на европейском христианстве в целом, полагает руководитель Центра по изучению проблем религии и общества Института Европы РАН Роман Лункин. "В последние десятилетия там и так пережили несколько волн оттока паствы. Одних верующих не устраивал модный либеральный курс на однополые браки и женское священство, других — пассивная позиция духовенства в отношении мигрантов", — объясняет он.Экономические же трудности — фактор куда более мощный. Люди потребуют освободить их от церковного налога. "Однако у этого есть и обратная сторона. В Германии, например, с 2021-го действует правило: если католик не платит десятину, его автоматически отлучают от церкви", — добавил эксперт.В середине сентября епископ Амстердама Ян Хендрикс обнародовал неутешительный доклад. В ближайшие пять лет в его епархии закроются 99 из 164 приходов. Причины все те же — сокращение паствы, экономическая нерентабельность. Похоже, так будет по всей Европе.
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2022
Никита Бизин
Никита Бизин
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РИА Новости
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германия, европа, мюнхен, российская академия наук
Религия, Германия, Европа, Мюнхен, Российская академия наук
08:00 02.10.2022 (обновлено: 08:10 02.10.2022)
 

"Пора затянуть пояса": почему в Европе закрывают церкви

© AP Photo / Markus SchreiberЗапись богослужения для онлайн-трансляции в Берлине
Запись богослужения для онлайн-трансляции в Берлине - РИА Новости, 1920, 02.10.2022
© AP Photo / Markus Schreiber
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МОСКВА, 2 окт — РИА Новости, Никита Бизин. Службы на улице и дистанционные, сокращение паствы — энергетический кризис ударил не только по крупным европейским компаниям, но и по христианским общинам в Европе. Церкви вынуждены урезать расходы. На чем экономят и к чему это приведет — разбиралось РИА Новости.

Меры предосторожности

Католическая архиепархия Мюнхена и Фрайзинга разработала меры, которые позволят пережить холода. Подсчитали: на содержание кафедрального собора Пресвятой Девы Марии понадобится около 240 тысяч евро. Это вдвое больше, чем обычно. Чтобы сэкономить, решили установить на крыше фотоэлектрические системы. Внутри будут поддерживать температуру на уровне семи градусов.
"Необходимо подготовить к этому наших прихожан. Пусть одеваются потеплее. Но важно грамотно расставить приоритеты: холодные церкви лучше холодных больниц", — говорит архиепископ Мюнхена Фридрих Веттер.
Влажность в помещениях не должна превышать 70 процентов. "Иначе из-за сырости пострадают произведения искусства и органы", — добавляет он. Пока тепло, службы следует проводить на улице.
© AP Photo / Matthias SchraderСобор Пресвятой Девы Марии в Мюнхене
Собор Пресвятой Девы Марии в Мюнхене - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
© AP Photo / Matthias Schrader
Собор Пресвятой Девы Марии в Мюнхене
В соседнем Бамберге отказались от ночной подсветки. "Так мы сбережем 15 тысяч евро", — пояснил местный архиепископ Людвиг Шик. В режим экономии перевели и всю вспомогательную инфраструктуру: церковные детские сады, школы и административные учреждения.
Сотрудникам порекомендовали не пользоваться лифтами. Свели к минимуму и все деловые встречи — их заменят онлайн-конференциями. Богослужения тоже дистанционные — как в пандемию.
© AP Photo / Martin AngelsteinАрхиепископ Людвиг Шик
Архиепископ Людвиг Шик - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
© AP Photo / Martin Angelstein
Архиепископ Людвиг Шик

Церковный налог

Дело в том, что раньше церковные помещения отапливались углем и газом. "Когда ввели санкции против России, поставки сократились, — комментирует РИА Новости аналитик, основатель "Школы практического инвестирования" Федор Сидоров. — В результате энергоресурсы на европейском рынке резко подорожали, тарифы выросли в несколько раз". Эксперт добавляет: в ряде европейских стран Европы коммунальные услуги за год взлетели на 500 процентов, предприятия на грани разорения.
Переход на альтернативные источники энергии не рассматривается. По предварительным подсчетам, это обойдется каждой общине в более чем 100 тысяч евро.
Духовенство в Германии финансирует церковный налог, действующий с 1949-го. Для прихожан это десять процентов зарплаты. Сейчас многие столько просто не потянут.
© AFP 2022 / Ina FassbenderСвященник проводит службу перед портретами своих прихожан в Хамме, Германия
Священник проводит службу перед портретами своих прихожан в Хамме, Германия - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
© AFP 2022 / Ina Fassbender
Священник проводит службу перед портретами своих прихожан в Хамме, Германия
"Церковная десятина" действует и в Италии — но там всего 0,8 процента. Местное духовенство бьет тревогу: этого крайне мало.
Так, в Миланской епархии заявили, что уже с трудом получается следить за состоянием кафедрального собора Рождества Пресвятой Богородицы и знаменитой Амброзианской библиотеки, где хранятся редкие книги и рукописи.
"Зданиям требуется особый уход: постоянная температура и влажность. Если раньше на это уходило 10-12 тысяч евро в год, теперь — минимум 60. А еще есть непредвиденные расходы, например реставрация", — пояснили в епархии.
© AP Photo / Martin MeissnerВыключенная подсветка на Кельнском соборе
Выключенная подсветка на Кельнском соборе - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
© AP Photo / Martin Meissner
Выключенная подсветка на Кельнском соборе
Чтобы хоть как-то сводить концы с концами, начали продавать недвижимость. Недавно в бывшей церкви в Комо открыли автомастерскую. А в соборе Всех святых в Виареджио — пиццерию.
В Швеции церковный сбор — один процент. Тоже не хватает. В августе тарифы на электричество выросли сразу на треть, инфляция бьет рекорды.
Власти закрывают храмы. "Содержание церковных строений становится тяжким бременем", — оправдывается глава отдела культурного наследия Шведской церкви Маркус Дальберг.
Только в одном приходе Гетинге-Оскарстрем на юге страны закрыли три из семи храмов. В общине Мальме предложили перенести все мероприятия в одно здание, а те, что посещают реже всего, оставить пустыми до весны.
© AP Photo / Jens MeyerЖенщина зажигает свечу в церкви Святого Николая в Лейпциге, Германия
Женщина зажигает свечу в церкви святого Николая в Лейпциге, Германия - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
© AP Photo / Jens Meyer
Женщина зажигает свечу в церкви Святого Николая в Лейпциге, Германия

Социальное напряжение

Нынешний энергетический кризис может негативно сказаться на европейском христианстве в целом, полагает руководитель Центра по изучению проблем религии и общества Института Европы РАН Роман Лункин. "В последние десятилетия там и так пережили несколько волн оттока паствы. Одних верующих не устраивал модный либеральный курс на однополые браки и женское священство, других — пассивная позиция духовенства в отношении мигрантов", — объясняет он.
Экономические же трудности — фактор куда более мощный. Люди потребуют освободить их от церковного налога. "Однако у этого есть и обратная сторона. В Германии, например, с 2021-го действует правило: если католик не платит десятину, его автоматически отлучают от церкви", — добавил эксперт.
В середине сентября епископ Амстердама Ян Хендрикс обнародовал неутешительный доклад. В ближайшие пять лет в его епархии закроются 99 из 164 приходов. Причины все те же — сокращение паствы, экономическая нерентабельность. Похоже, так будет по всей Европе.
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