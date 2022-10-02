https://ria.ru/20221002/tseny-1820923721.html
Эксперт спрогнозировал цены на популярные крупы
Эксперт спрогнозировал цены на популярные крупы - РИА Новости, 02.10.2022
Эксперт спрогнозировал цены на популярные крупы
Как могут измениться цены на популярные в России крупы, спрогнозировал в интервью радио Sputnik президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский. РИА Новости, 02.10.2022
2022-10-02T02:15
2022-10-02T02:15
2022-10-02T02:15
общество
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аркадий злочевский
российский зерновой союз
питание
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МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Как могут измениться цены на популярные в России крупы, спрогнозировал в интервью радио Sputnik президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский.Гречка на российском рынке обычно стоит дороже риса, но в 2022 году соотношение между ценами на эти крупы может стать другим, считает он.По его словам, около 300 тысяч тонн выращенного в России риса ежегодно поставляется на экспорт. На внутренний рынок поступает примерно 800 тысяч тонн отечественного и 200 тысяч тонн импортного риса, добавил президент Российского зернового союза."Общее потребление риса у нас порядка миллиона тонн в год, из них 800 тысяч своего и около 200 тысяч импортного. Мы производим короткозерный рис, около 300 тысяч тонн в год обычно идет на экспорт в ближнее зарубежье. А завозим длиннозерный", — пояснил Злочевский.Взрывного роста цен на рис опасаться не стоит, уверен он. Однако подорожание в пределах десяти процентов, по мнению эксперта, вполне возможно.Слишком сильно подняться в цене рису не даст, в частности, хороший урожай и дешевизна гречки в этом году, полагает он. Стоимость гречневой крупы за два сезона снизилась по меньшей мере на 30 процентов, уточнил президент Российского зернового союза."Гречка падает в цене: в этом году достаточно большой урожай, поэтому, думаю, она будет стоить дешевле, чем рис, но и ему не даст сильно подняться. За последние два сезона гречка уже довольно серьезно упала в цене —минимум процентов на 30. Традиционное соотношение, когда гречка стоит дороже, чем рис, может поменяться", — заключил Аркадий Злочевский.
https://ria.ru/20220929/inflyatsiya-1820405991.html
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общество, россия, аркадий злочевский, российский зерновой союз, питание, еда, цены
Общество, Россия, Аркадий Злочевский, Российский зерновой союз, Питание, Еда, Цены
Эксперт спрогнозировал цены на популярные крупы
Эксперт Злочевский
МОСКВА, 2 окт — РИА Новости.
Как могут измениться цены на популярные в России крупы, спрогнозировал
в интервью радио Sputnik президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский.
Гречка на российском рынке обычно стоит дороже риса, но в 2022 году соотношение между ценами
на эти крупы может стать другим, считает он.
"В этом году урожай риса будет немного меньше, чем всегда, порядка 900 тысяч тонн вместо обычных одного миллиона и 100 тысяч тонн", — сказал Злочевский.
По его словам, около 300 тысяч тонн выращенного в России риса ежегодно поставляется на экспорт. На внутренний рынок поступает примерно 800 тысяч тонн отечественного и 200 тысяч тонн импортного риса, добавил президент Российского зернового союза.
"Общее потребление риса у нас порядка миллиона тонн в год, из них 800 тысяч своего и около 200 тысяч импортного. Мы производим короткозерный рис, около 300 тысяч тонн в год обычно идет на экспорт в ближнее зарубежье. А завозим длиннозерный", — пояснил Злочевский.
Взрывного роста цен на рис опасаться не стоит, уверен он. Однако подорожание в пределах десяти процентов, по мнению эксперта, вполне возможно.
"Он будет чуть дороже, чем в прошлом сезоне, но не сильно. Пока мы видим, что цены на рис колеблются в пределах десяти процентов", — отметил Злочевский.
Слишком сильно подняться в цене рису не даст, в частности, хороший урожай и дешевизна гречки в этом году, полагает он. Стоимость гречневой крупы за два сезона снизилась по меньшей мере на 30 процентов, уточнил президент Российского зернового союза.
"Гречка падает в цене: в этом году достаточно большой урожай, поэтому, думаю, она будет стоить дешевле, чем рис, но и ему не даст сильно подняться. За последние два сезона гречка уже довольно серьезно упала в цене —минимум процентов на 30. Традиционное соотношение, когда гречка стоит дороже, чем рис, может поменяться", — заключил Аркадий Злочевский.