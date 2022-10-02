https://ria.ru/20221002/tseny-1820923721.html

Эксперт спрогнозировал цены на популярные крупы

Эксперт спрогнозировал цены на популярные крупы - РИА Новости, 02.10.2022

Эксперт спрогнозировал цены на популярные крупы

Как могут измениться цены на популярные в России крупы, спрогнозировал в интервью радио Sputnik президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский. РИА Новости, 02.10.2022

2022-10-02T02:15

2022-10-02T02:15

2022-10-02T02:15

общество

россия

аркадий злочевский

российский зерновой союз

питание

еда

цены

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МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Как могут измениться цены на популярные в России крупы, спрогнозировал в интервью радио Sputnik президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский.Гречка на российском рынке обычно стоит дороже риса, но в 2022 году соотношение между ценами на эти крупы может стать другим, считает он.По его словам, около 300 тысяч тонн выращенного в России риса ежегодно поставляется на экспорт. На внутренний рынок поступает примерно 800 тысяч тонн отечественного и 200 тысяч тонн импортного риса, добавил президент Российского зернового союза."Общее потребление риса у нас порядка миллиона тонн в год, из них 800 тысяч своего и около 200 тысяч импортного. Мы производим короткозерный рис, около 300 тысяч тонн в год обычно идет на экспорт в ближнее зарубежье. А завозим длиннозерный", — пояснил Злочевский.Взрывного роста цен на рис опасаться не стоит, уверен он. Однако подорожание в пределах десяти процентов, по мнению эксперта, вполне возможно.Слишком сильно подняться в цене рису не даст, в частности, хороший урожай и дешевизна гречки в этом году, полагает он. Стоимость гречневой крупы за два сезона снизилась по меньшей мере на 30 процентов, уточнил президент Российского зернового союза."Гречка падает в цене: в этом году достаточно большой урожай, поэтому, думаю, она будет стоить дешевле, чем рис, но и ему не даст сильно подняться. За последние два сезона гречка уже довольно серьезно упала в цене —минимум процентов на 30. Традиционное соотношение, когда гречка стоит дороже, чем рис, может поменяться", — заключил Аркадий Злочевский.

https://ria.ru/20220929/inflyatsiya-1820405991.html

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общество, россия, аркадий злочевский, российский зерновой союз, питание, еда, цены