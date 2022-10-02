https://ria.ru/20221002/trass-1821012852.html
Хакеры продают в интернете номер телефона Трасс за несколько долларов
Хакеры продают в интернете номер телефона Трасс за несколько долларов - РИА Новости, 02.10.2022
Хакеры продают в интернете номер телефона Трасс за несколько долларов
Хакеры украли личные данные членов британского кабинета министров и выставили на продажу в интернете, в частности, номер мобильного телефона премьер-министра... РИА Новости, 02.10.2022
2022-10-02T18:13
2022-10-02T18:13
2022-10-02T18:13
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Хакеры украли личные данные членов британского кабинета министров и выставили на продажу в интернете, в частности, номер мобильного телефона премьер-министра Великобритании Лиз Трасс можно купить менее чем за 10 долларов, сообщает газета Daily Mail.По данным газеты, на теневом американском сайте размещены телефонные номера и личные данные Лиз Трасс, главы минфина Квази Квартенга, министра обороны Бена Уоллеса, главы МИД Джеймса Клеверли, министра внутренних дел Суэллы Браверман, лидера лейбористов Кира Стармера и многих других. За доступ к информации взимается плата всего лишь в размере 6,49 фунтов, то есть чуть более 7 долларов США.Эксперты в области кибербезопасности полагают, что выложенную в сеть информацию могут использовать с целью шпионажа. Канцелярия кабинета министров заявила, что часть данных устаревшая, ведется расследование.
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в мире, лиз трасс, технологии, великобритания, кир стармер, бен уоллес
В мире, Лиз Трасс, Технологии, Великобритания, Кир Стармер, Бен Уоллес
Хакеры продают в интернете номер телефона Трасс за несколько долларов
В Британии хакеры украли и продают в интернете номер телефона Трасс за 6,49 фунтов