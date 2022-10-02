https://ria.ru/20221002/tayfun-1820928239.html
Российское предприятие — производитель броневиков "Тайфун" наращивает штат
Российское предприятие — производитель броневиков "Тайфун" наращивает штат - РИА Новости, 02.10.2022
Российское предприятие — производитель броневиков "Тайфун" наращивает штат
Ведущее российское предприятие — разработчик и производитель бронеавтомобилей для российской армии ПАО "Ремдизель" (Набережные Челны) в свете роста потребности... РИА Новости, 02.10.2022
2022-10-02T03:12
2022-10-02T03:12
2022-10-02T09:36
безопасность
технологии
владимир путин
олег салюков
россия
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МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Ведущее российское предприятие — разработчик и производитель бронеавтомобилей для российской армии ПАО "Ремдизель" (Набережные Челны) в свете роста потребности вооруженных сил в военной технике планирует увеличить свой штат на 40 процентов, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.Собеседники агентства добавили, что уже сегодня на завод, где работают порядка 2400 человек, выстроилась очередь из кандидатов, многие из которых — высококвалифицированные специалисты, о них раньше на предприятии "и мечтать не могли" (они работали на различных зарубежных машиностроительных предприятиях, ушедших из России в последнее время).При этом в компании подчеркнули, что, несмотря на рост загрузки по существующим образцам бронеавтомобилей, работа по проектированию новых образцов не прекращается. Одна из последних моделей "Ремдизеля" — разработанный с учетом опыта спецоперации броневик 3-СТС "Ахмат" уже активно поступает на вооружение российской армии."Ремдизель" выпускает технику для эксплуатации в вооруженных силах, в основном это бронеавтомобили семейств "Тайфун", "Торнадо" и "Выстрел" разного класса и разной колесной формулы. Эти машины получали высокую оценку по итогам эксплуатации войсками в спецоперации. Так, главком сухопутных войск вооруженных сил генерал армии Олег Салюков заявлял, что созданные на базе "Тайфунов" санитарные машины "Линза" спасли большое количество жизней российских солдат и офицеров.В сентябре президент России Владимир Путин провел встречу с руководителями предприятий оборонно-промышленного комплекса, где обсудил в том числе поставки военной техники, в первую очередь в части и подразделения, которые участвуют в спецоперации.
https://ria.ru/20220825/armiya-2022-1811980263.html
https://ria.ru/20220920/opk-1818150566.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, технологии, владимир путин, олег салюков, россия, вооруженные силы рф
Безопасность, Технологии, Владимир Путин, Олег Салюков, Россия, Вооруженные силы РФ
03:12 02.10.2022 (обновлено: 09:36 02.10.2022)
Российское предприятие — производитель броневиков "Тайфун" наращивает штат
Российское предприятие — производитель броневиков "Тайфун" в полтора раза наращивает штат
МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Ведущее российское предприятие — разработчик и производитель бронеавтомобилей для российской армии ПАО "Ремдизель" (Набережные Челны) в свете роста потребности вооруженных сил в военной технике планирует увеличить свой штат на 40 процентов, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
"Сложившаяся обстановка требует роста производства военной техники, и мы тут не исключение. Сегодня мы ставим перед собой задачу закрыть все вакансии на "Ремдизеле", и речь идет не о хозяйственных, административных должностях, а именно технических специалистах. Таким образом, мы нарастим свой штат на 40 процентов", — сказали в "Ремдизеле".
Собеседники агентства добавили, что уже сегодня на завод, где работают порядка 2400 человек, выстроилась очередь из кандидатов, многие из которых — высококвалифицированные специалисты, о них раньше на предприятии "и мечтать не могли" (они работали на различных зарубежных машиностроительных предприятиях, ушедших из России в последнее время).
При этом в компании подчеркнули, что, несмотря на рост загрузки по существующим образцам бронеавтомобилей, работа по проектированию новых образцов не прекращается. Одна из последних моделей "Ремдизеля" — разработанный с учетом опыта спецоперации броневик 3-СТС "Ахмат" уже активно поступает на вооружение российской армии.
"Ремдизель" выпускает технику для эксплуатации в вооруженных силах, в основном это бронеавтомобили семейств "Тайфун", "Торнадо" и "Выстрел" разного класса и разной колесной формулы. Эти машины получали высокую оценку по итогам эксплуатации войсками в спецоперации. Так, главком сухопутных войск вооруженных сил генерал армии Олег Салюков
заявлял, что созданные на базе "Тайфунов" санитарные машины "Линза" спасли большое количество жизней российских солдат и офицеров.
В сентябре президент России Владимир Путин
провел встречу с руководителями предприятий оборонно-промышленного комплекса, где обсудил в том числе поставки военной техники, в первую очередь в части и подразделения, которые участвуют в спецоперации.