https://ria.ru/20221002/ssha-1820999155.html

Американцы назвали "трюк" Трампа в Мичигане унижением Байдена

Американцы назвали "трюк" Трампа в Мичигане унижением Байдена - РИА Новости, 02.10.2022

Американцы назвали "трюк" Трампа в Мичигане унижением Байдена

Ставшие популярными кадры с экс-президентом США Дональдом Трампом на митинге в Мичигане, где он поймал ручку, стали поводом для шуток среди американцев,... РИА Новости, 02.10.2022

2022-10-02T16:44

2022-10-02T16:44

2022-10-02T19:57

в мире

дональд трамп

сша

мичиган

джо байден

камала харрис

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/04/1583050955_0:302:2617:1774_1920x0_80_0_0_1d3317ca515d97511a4686c55545b282.jpg

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Ставшие популярными кадры с экс-президентом США Дональдом Трампом на митинге в Мичигане, где он поймал ручку, стали поводом для шуток среди американцев, отметивших, что нынешний глава государства не смог бы сделать даже этого.В Сети распространилось видео, на котором Трамп поймал ручку и кепку, брошенные ему из толпы во время встречи с избирателями. Экс-глава Белого дома подписал головной убор и кинул его обратно.В Twitter один из пользователей задал вопрос, смог бы Байден выступить с двухчасовой речью, попутно ловя и подписывая предметы из толпы, как его предшественник."Нет. Он еле ходит. Это просто унижение", — написал комментатор."Возможно, Байден бы подбрасывал и ловил воображаемые предметы", — добавил третий."Да нет, он упадет и сломает себе что-нибудь, если попытается что-то поймать", — сыронизировал пользователь.Американский лидер, которому в этом году исполняется 80 лет, стал самым пожилым президентом Соединенных Штатов в истории. Критики постоянно обвиняют его в умственном упадке, ссылаясь на частые оплошности и совершаемые им ошибки.Так, неделю назад он не смог без посторонней помощи уйти со сцены, а до этого называл президентом своего вице-президента Камалу Харрис, путал названия стран и оступался при посадке в самолет.При этом Трампу в июне текущего года исполнилось 76 лет.

https://ria.ru/20221001/bayden-1820867995.html

https://ria.ru/20220930/bayden-1820519529.html

сша

мичиган

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

в мире, дональд трамп, сша, мичиган, джо байден, камала харрис