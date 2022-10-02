https://ria.ru/20221002/ssha-1820999155.html
Американцы назвали "трюк" Трампа в Мичигане унижением Байдена
Американцы назвали "трюк" Трампа в Мичигане унижением Байдена - РИА Новости, 02.10.2022
Американцы назвали "трюк" Трампа в Мичигане унижением Байдена
Ставшие популярными кадры с экс-президентом США Дональдом Трампом на митинге в Мичигане, где он поймал ручку, стали поводом для шуток среди американцев,... РИА Новости, 02.10.2022
2022-10-02T16:44
2022-10-02T16:44
2022-10-02T19:57
в мире
дональд трамп
сша
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джо байден
камала харрис
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МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Ставшие популярными кадры с экс-президентом США Дональдом Трампом на митинге в Мичигане, где он поймал ручку, стали поводом для шуток среди американцев, отметивших, что нынешний глава государства не смог бы сделать даже этого.В Сети распространилось видео, на котором Трамп поймал ручку и кепку, брошенные ему из толпы во время встречи с избирателями. Экс-глава Белого дома подписал головной убор и кинул его обратно.В Twitter один из пользователей задал вопрос, смог бы Байден выступить с двухчасовой речью, попутно ловя и подписывая предметы из толпы, как его предшественник."Нет. Он еле ходит. Это просто унижение", — написал комментатор."Возможно, Байден бы подбрасывал и ловил воображаемые предметы", — добавил третий."Да нет, он упадет и сломает себе что-нибудь, если попытается что-то поймать", — сыронизировал пользователь.Американский лидер, которому в этом году исполняется 80 лет, стал самым пожилым президентом Соединенных Штатов в истории. Критики постоянно обвиняют его в умственном упадке, ссылаясь на частые оплошности и совершаемые им ошибки.Так, неделю назад он не смог без посторонней помощи уйти со сцены, а до этого называл президентом своего вице-президента Камалу Харрис, путал названия стран и оступался при посадке в самолет.При этом Трампу в июне текущего года исполнилось 76 лет.
https://ria.ru/20221001/bayden-1820867995.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, дональд трамп, сша, мичиган, джо байден, камала харрис
В мире, Дональд Трамп, США, Мичиган, Джо Байден, Камала Харрис
16:44 02.10.2022 (обновлено: 19:57 02.10.2022)
Американцы назвали "трюк" Трампа в Мичигане унижением Байдена
Пользователи Twitter пошутили над сноровкой Байдена после видео с ловящим ручку Трампом
МОСКВА, 2 окт — РИА Новости.
Ставшие популярными кадры с экс-президентом США Дональдом Трампом на митинге в Мичигане, где он поймал ручку, стали поводом для шуток
среди американцев, отметивших, что нынешний глава государства не смог бы сделать даже этого.
В Сети распространилось видео, на котором Трамп поймал ручку и кепку, брошенные ему из толпы во время встречи с избирателями. Экс-глава Белого дома подписал головной убор и кинул его обратно.
В Twitter
один из пользователей задал вопрос, смог бы Байден выступить с двухчасовой речью, попутно ловя и подписывая предметы из толпы, как его предшественник.
"Нет. Он еле ходит. Это просто унижение", — написал комментатор.
"Единственное, что Джо мог бы делать два часа подряд, — это дремать", — ответил на вопрос другой.
"Возможно, Байден бы подбрасывал и ловил воображаемые предметы", — добавил третий.
"Да нет, он упадет и сломает себе что-нибудь, если попытается что-то поймать", — сыронизировал пользователь.
"Предлагаю провести испытания в прямом эфире. Кандидаты в президенты ловят и бросают предметы", — предложили в комментариях.
Американский лидер, которому в этом году исполняется 80 лет, стал самым пожилым президентом Соединенных Штатов в истории. Критики постоянно обвиняют его в умственном упадке, ссылаясь на частые оплошности и совершаемые им ошибки.
Так, неделю назад он не смог без посторонней помощи уйти со сцены, а до этого называл президентом своего вице-президента Камалу Харрис
, путал названия стран и оступался при посадке в самолет.
При этом Трампу в июне текущего года исполнилось 76 лет.