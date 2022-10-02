https://ria.ru/20221002/soundcloud-1820965638.html

В Госдуме отреагировали на блокировку музыкального сервиса SoundCloud

В Госдуме отреагировали на блокировку музыкального сервиса SoundCloud - РИА Новости, 02.10.2022

В Госдуме отреагировали на блокировку музыкального сервиса SoundCloud

Замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин заявил, что пока музыкальный сервис SoundCloud не ограничит противоправный контент, в РФ его не... РИА Новости, 02.10.2022

2022-10-02T12:52

2022-10-02T12:52

2022-10-02T12:52

технологии

россия

госдума рф

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

антон горелкин

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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин заявил, что пока музыкальный сервис SoundCloud не ограничит противоправный контент, в РФ его не разблокируют — политик призвал ждать появления отечественного аналога.Роскомнадзор ограничил доступ к музыкальному сервису SoundCloud в связи с размещением недостоверной информации о специальной военной операции на Украине, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства в воскресенье."В условиях платформы четко прописан запрет на дезинформацию, призывы к насилию и оскорбительные высказывания – но политические предпочтения для администрации SoundCloud важнее собственных правил. Это единственное объяснение, почему на немецком сервисе продолжают выходить подкасты, наполненные отборной русофобией и фейками", - написал Горелкин в своем Telegram-канале.В качестве другого примера проявления "двойных стандартов" он отметил блокировку в прошлом году подкаста американского журналиста Энди Нго, "который давно был костью в горле для Демократической партии США", "получал угрозы от экстремистов", и был "вынужден эмигрировать в другую страну". По словам парламентария, пока сервис не ограничит доступ к противоправному контенту, его вряд ли разблокируют в России."Поэтому ждем появления российских аналогов SoundCloud, ведь на благоразумие его администрации лично у меня надежды нет", - резюмировал он.

https://ria.ru/20220924/mobilizatsiya-1819165312.html

https://ria.ru/20221002/putin-1820898646.html

россия

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

технологии, россия, госдума рф, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), антон горелкин