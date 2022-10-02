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В Госдуме отреагировали на блокировку музыкального сервиса SoundCloud - РИА Новости, 02.10.2022
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В Госдуме отреагировали на блокировку музыкального сервиса SoundCloud
В Госдуме отреагировали на блокировку музыкального сервиса SoundCloud - РИА Новости, 02.10.2022
В Госдуме отреагировали на блокировку музыкального сервиса SoundCloud
Замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин заявил, что пока музыкальный сервис SoundCloud не ограничит противоправный контент, в РФ его не... РИА Новости, 02.10.2022
2022-10-02T12:52
2022-10-02T12:52
технологии
россия
госдума рф
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
антон горелкин
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин заявил, что пока музыкальный сервис SoundCloud не ограничит противоправный контент, в РФ его не разблокируют — политик призвал ждать появления отечественного аналога.Роскомнадзор ограничил доступ к музыкальному сервису SoundCloud в связи с размещением недостоверной информации о специальной военной операции на Украине, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства в воскресенье."В условиях платформы четко прописан запрет на дезинформацию, призывы к насилию и оскорбительные высказывания – но политические предпочтения для администрации SoundCloud важнее собственных правил. Это единственное объяснение, почему на немецком сервисе продолжают выходить подкасты, наполненные отборной русофобией и фейками", - написал Горелкин в своем Telegram-канале.В качестве другого примера проявления "двойных стандартов" он отметил блокировку в прошлом году подкаста американского журналиста Энди Нго, "который давно был костью в горле для Демократической партии США", "получал угрозы от экстремистов", и был "вынужден эмигрировать в другую страну". По словам парламентария, пока сервис не ограничит доступ к противоправному контенту, его вряд ли разблокируют в России."Поэтому ждем появления российских аналогов SoundCloud, ведь на благоразумие его администрации лично у меня надежды нет", - резюмировал он.
https://ria.ru/20220924/mobilizatsiya-1819165312.html
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технологии, россия, госдума рф, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), антон горелкин
Технологии, Россия, Госдума РФ, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Антон Горелкин
12:52 02.10.2022
 
В Госдуме отреагировали на блокировку музыкального сервиса SoundCloud

Депутат Госдумы Горелкин призвал ждать появления отечественного аналога SoundCloud

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанкМужчина в наушниках идет по улице в Москве
Мужчина в наушниках идет по улице в Москве - РИА Новости, 1920, 02.10.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Мужчина в наушниках идет по улице в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин заявил, что пока музыкальный сервис SoundCloud не ограничит противоправный контент, в РФ его не разблокируют — политик призвал ждать появления отечественного аналога.
Роскомнадзор ограничил доступ к музыкальному сервису SoundCloud в связи с размещением недостоверной информации о специальной военной операции на Украине, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства в воскресенье.
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"В условиях платформы четко прописан запрет на дезинформацию, призывы к насилию и оскорбительные высказывания – но политические предпочтения для администрации SoundCloud важнее собственных правил. Это единственное объяснение, почему на немецком сервисе продолжают выходить подкасты, наполненные отборной русофобией и фейками", - написал Горелкин в своем Telegram-канале.
В качестве другого примера проявления "двойных стандартов" он отметил блокировку в прошлом году подкаста американского журналиста Энди Нго, "который давно был костью в горле для Демократической партии США", "получал угрозы от экстремистов", и был "вынужден эмигрировать в другую страну". По словам парламентария, пока сервис не ограничит доступ к противоправному контенту, его вряд ли разблокируют в России.
"Поэтому ждем появления российских аналогов SoundCloud, ведь на благоразумие его администрации лично у меня надежды нет", - резюмировал он.
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ТехнологииРоссияГосдума РФФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Антон Горелкин
 
 
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