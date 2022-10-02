Сомнолог дала совет, как бороться со стрессом и бессонницей
Сомнолог Сурненкова посоветовала принимать душ под прохладной водой перед сном
© Depositphotos / AllaSerebrinaСпящий мужчина
© Depositphotos / AllaSerebrina
Спящий мужчина. Архивное фото
МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Стрессовое состояние крайне негативно влияет не только на наше общее состояние, но и на то, как мы спим: нарушается баланс между фазами быстрого и медленного сна, этом рассказал агентству "Прайм" руководитель Центра сомнологии Клинико-диагностического центра МЕДСИ на Красной Пресне, врач функциональной диагностики Татьяна Сурненкова.
"Одним из проявлений стресса являются усиленные эпизоды вздрагиваний при засыпании, снижение воспоминаний о снах, повышение порога пробуждений. А в некоторых случаях стресс влияет на содержание и интенсивность сновидений", — рассказывает она.
Врач настоятельно рекомендует:
- —контролировать питание: только три сбалансированного приема пиши;
- —исключить плотный ужин за три часа до сна и больше употреблять такие продукты как сыр, шпинат и курятину;
- —избегать употребления никотина и кофеина за несколько часов до сна;
- —избавляться от любых негативных мыслей;
- —принимать душ под прохладной водой перед сном.
Если вы проснулись среди ночи — главное, не паниковать. Сомнолог рекомендует не думать о времени в такие моменты и гнать от себя любые негативные мысли, а после расслабиться и визуализировать что-то хорошее и приятное.
Однако, если вы понимаете, что вам ничего не помогает, то следует незамедлительно обратиться к специалисту.
"Помните, от качества сна зависит ваше психологическое и физиологическое состояние", — заключила Сурненкова.
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