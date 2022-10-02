https://ria.ru/20221002/son-1820923278.html

Сомнолог дала совет, как бороться со стрессом и бессонницей

Сомнолог дала совет, как бороться со стрессом и бессонницей - РИА Новости, 02.10.2022

Сомнолог дала совет, как бороться со стрессом и бессонницей

Стрессовое состояние крайне негативно влияет не только на наше общее состояние, но и на то, как мы спим: нарушается баланс между фазами быстрого и медленного... РИА Новости, 02.10.2022

2022-10-02T03:15

2022-10-02T03:15

2022-10-02T03:15

общество

россия

сон

татьяна сурненкова

здоровье

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МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Стрессовое состояние крайне негативно влияет не только на наше общее состояние, но и на то, как мы спим: нарушается баланс между фазами быстрого и медленного сна, этом рассказал агентству "Прайм" руководитель Центра сомнологии Клинико-диагностического центра МЕДСИ на Красной Пресне, врач функциональной диагностики Татьяна Сурненкова.Врач настоятельно рекомендует:Если вы проснулись среди ночи — главное, не паниковать. Сомнолог рекомендует не думать о времени в такие моменты и гнать от себя любые негативные мысли, а после расслабиться и визуализировать что-то хорошее и приятное.Однако, если вы понимаете, что вам ничего не помогает, то следует незамедлительно обратиться к специалисту."Помните, от качества сна зависит ваше психологическое и физиологическое состояние", — заключила Сурненкова.

https://ria.ru/20220212/son-1772396825.html

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общество, россия, сон, татьяна сурненкова, здоровье