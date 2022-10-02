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В Госдуму внесен договор о вступлении Запорожской области в состав России - РИА Новости, 02.10.2022
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В Госдуму внесен договор о вступлении Запорожской области в состав России
В Госдуму внесен договор о вступлении Запорожской области в состав России - РИА Новости, 02.10.2022
В Госдуму внесен договор о вступлении Запорожской области в состав России
Президент РФ Владимир Путин внес на ратификацию в Госдуму договор о вступлении Запорожской области в состав РФ, документ доступен в думской базе данных. РИА Новости, 02.10.2022
2022-10-02T17:26
2022-10-02T17:30
политика
россия
запорожская область
госдума рф
владимир путин
александр башкин
совет федерации рф
референдумы на освобожденных территориях
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин внес на ратификацию в Госдуму договор о вступлении Запорожской области в состав РФ, документ доступен в думской базе данных.Принятие иностранного государства в состав России должно быть оформлено голосованием Госдумы и Совета Федерации по соответствующему конституционному закону международному договору, а также заключением Конституционного суда РФ о соответствии договора основному закону, сообщил ранее РИА Новости член комитета Совфеда по конституционному законодательству Александр Башкин.Для этого необходимо в том числе принятие Госдумой закона закона о ратификации международного договора о принятии субъекта в состав России.Как пояснил Башкин, вхождение нового субъекта происходит на основании международного договора о принятии в состав РФ, заключенного двумя сторонами. При этом инициатором предложения о вхождении в Россию должно выступить само иностранное государство.Президент РФ после поступления этого предложения уведомляет о нем Совет Федерации, Госдуму, правительство и при необходимости проводит с ними соответствующие консультации, после подписания международного договора президент РФ обращается в Конституционный суд с запросом о проверке соответствия международного договора о приятии нового субъекта, одновременно с международным договором в парламент вносится проект федерального конституционного закона о принятии в Российскую Федерацию нового субъекта, сообщил парламентарий.
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политика, россия, запорожская область, госдума рф, владимир путин, александр башкин, совет федерации рф, референдумы на освобожденных территориях
Политика, Россия, Запорожская область, Госдума РФ, Владимир Путин, Александр Башкин, Совет Федерации РФ, Референдумы на освобожденных территориях
17:26 02.10.2022 (обновлено: 17:30 02.10.2022)
 
В Госдуму внесен договор о вступлении Запорожской области в состав России

Путин внес на ратификацию в ГД договор о вступлении Запорожской области в состав России

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанкРоссийские флаги
Российские флаги - РИА Новости, 1920, 02.10.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин внес на ратификацию в Госдуму договор о вступлении Запорожской области в состав РФ, документ доступен в думской базе данных.
Принятие иностранного государства в состав России должно быть оформлено голосованием Госдумы и Совета Федерации по соответствующему конституционному закону международному договору, а также заключением Конституционного суда РФ о соответствии договора основному закону, сообщил ранее РИА Новости член комитета Совфеда по конституционному законодательству Александр Башкин.
Для этого необходимо в том числе принятие Госдумой закона закона о ратификации международного договора о принятии субъекта в состав России.
Как пояснил Башкин, вхождение нового субъекта происходит на основании международного договора о принятии в состав РФ, заключенного двумя сторонами. При этом инициатором предложения о вхождении в Россию должно выступить само иностранное государство.
Президент РФ после поступления этого предложения уведомляет о нем Совет Федерации, Госдуму, правительство и при необходимости проводит с ними соответствующие консультации, после подписания международного договора президент РФ обращается в Конституционный суд с запросом о проверке соответствия международного договора о приятии нового субъекта, одновременно с международным договором в парламент вносится проект федерального конституционного закона о принятии в Российскую Федерацию нового субъекта, сообщил парламентарий.
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 02.10.2022
Вчера, 17:25
Путин внес на ратификацию в Госдуму договор о вступлении ЛНР в Россию
 
ПолитикаРоссияЗапорожская областьГосдума РФВладимир ПутинАлександр БашкинСовет Федерации РФРеферендумы на освобожденных территориях
 
 
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