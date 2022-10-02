https://ria.ru/20221002/rossiya-1821005787.html

В Госдуму внесен договор о вступлении Запорожской области в состав России

В Госдуму внесен договор о вступлении Запорожской области в состав России - РИА Новости, 02.10.2022

В Госдуму внесен договор о вступлении Запорожской области в состав России

Президент РФ Владимир Путин внес на ратификацию в Госдуму договор о вступлении Запорожской области в состав РФ, документ доступен в думской базе данных. РИА Новости, 02.10.2022

2022-10-02T17:26

2022-10-02T17:26

2022-10-02T17:30

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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин внес на ратификацию в Госдуму договор о вступлении Запорожской области в состав РФ, документ доступен в думской базе данных.Принятие иностранного государства в состав России должно быть оформлено голосованием Госдумы и Совета Федерации по соответствующему конституционному закону международному договору, а также заключением Конституционного суда РФ о соответствии договора основному закону, сообщил ранее РИА Новости член комитета Совфеда по конституционному законодательству Александр Башкин.Для этого необходимо в том числе принятие Госдумой закона закона о ратификации международного договора о принятии субъекта в состав России.Как пояснил Башкин, вхождение нового субъекта происходит на основании международного договора о принятии в состав РФ, заключенного двумя сторонами. При этом инициатором предложения о вхождении в Россию должно выступить само иностранное государство.Президент РФ после поступления этого предложения уведомляет о нем Совет Федерации, Госдуму, правительство и при необходимости проводит с ними соответствующие консультации, после подписания международного договора президент РФ обращается в Конституционный суд с запросом о проверке соответствия международного договора о приятии нового субъекта, одновременно с международным договором в парламент вносится проект федерального конституционного закона о принятии в Российскую Федерацию нового субъекта, сообщил парламентарий.

https://ria.ru/20221002/lnr-1821005585.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

политика, россия, запорожская область, госдума рф, владимир путин, александр башкин, совет федерации рф, референдумы на освобожденных территориях