09:07 02.10.2022 (обновлено: 10:16 02.10.2022)
"Просто заткнись". Британцы ответили главе Генштаба после слов о России
Читатели Daily Mail возмутились из-за слов главы Гештаба Британии Радакина о России
Вестминстерский мост через реку Темза в Лондоне. Архивное фото
МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Читатели британской газеты Daily Mail активно обсуждают заявление глава Генштаба Великобритании Тони Радакина о том, что Россия может нанести удары по стране с разных сторон, в том числе и из космоса.
"Этот старый адмирал никогда не затыкается, он такой же сумасшедший, как Трасс. Кажется, ему нужно постоянное внимание!" — написал один из комментаторов.
"Этот старый адмирал никогда не затыкается, он такой же сумасшедший, как Трасс. Кажется, ему нужно постоянное внимание!" — написал один из комментаторов.
"Больше пугающего бреда", — поддержал другой.
"Просто заткнись со своими домыслами, ты заставляешь людей нервничать", — добавил третий.
"Не нужно атаковать наши корабли, ведь они сами ломаются", — пошутил пользователь.
"Эти идиоты руководят нашими вооруженными силами. Да поможет нам Бог", — резюмировали читатели.
Ранее в интервью Telegraph Тони Радакин заявил, что Москва имеет возможность вывести из строя системы связи и спутники, что фактически изолирует Соединенное Королевство от мира.
"Просто заткнись со своими домыслами, ты заставляешь людей нервничать", — добавил третий.
"Не нужно атаковать наши корабли, ведь они сами ломаются", — пошутил пользователь.
"Эти идиоты руководят нашими вооруженными силами. Да поможет нам Бог", — резюмировали читатели.
Ранее в интервью Telegraph Тони Радакин заявил, что Москва имеет возможность вывести из строя системы связи и спутники, что фактически изолирует Соединенное Королевство от мира.
Североатлантический альянс в январе опубликовал "Всеобъемлющую политику НАТО в космосе", в которой зафиксировал намерение распространить на космическое пространство принципы коллективной обороны организации. Российский МИД, в свою очередь, что этот шаг носит деструктивный характер и направлен на превращение космического пространства в арену боевых действий. При этом ранее именно Россия выступала за заключение юридически обязывающего соглашения всех космических держав о запрете на милитаризацию космоса.