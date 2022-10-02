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"Просто заткнись". Британцы ответили главе Генштаба после слов о России - РИА Новости, 02.10.2022
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"Просто заткнись". Британцы ответили главе Генштаба после слов о России
"Просто заткнись". Британцы ответили главе Генштаба после слов о России - РИА Новости, 02.10.2022
"Просто заткнись". Британцы ответили главе Генштаба после слов о России
Читатели британской газеты Daily Mail активно обсуждают заявление глава Генштаба Великобритании Тони Радакина о том, что Россия может нанести удары по стране с... РИА Новости, 02.10.2022
2022-10-02T09:07
2022-10-02T10:16
тони радакин
россия
нато
великобритания
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МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Читатели британской газеты Daily Mail активно обсуждают заявление глава Генштаба Великобритании Тони Радакина о том, что Россия может нанести удары по стране с разных сторон, в том числе и из космоса. "Этот старый адмирал никогда не затыкается, он такой же сумасшедший, как Трасс. Кажется, ему нужно постоянное внимание!" — написал один из комментаторов. "Больше пугающего бреда", — поддержал другой. "Просто заткнись со своими домыслами, ты заставляешь людей нервничать", — добавил третий. "Не нужно атаковать наши корабли, ведь они сами ломаются", — пошутил пользователь. "Эти идиоты руководят нашими вооруженными силами. Да поможет нам Бог", — резюмировали читатели. Ранее в интервью Telegraph Тони Радакин заявил, что Москва имеет возможность вывести из строя системы связи и спутники, что фактически изолирует Соединенное Королевство от мира.Североатлантический альянс в январе опубликовал "Всеобъемлющую политику НАТО в космосе", в которой зафиксировал намерение распространить на космическое пространство принципы коллективной обороны организации. Российский МИД, в свою очередь, что этот шаг носит деструктивный характер и направлен на превращение космического пространства в арену боевых действий. При этом ранее именно Россия выступала за заключение юридически обязывающего соглашения всех космических держав о запрете на милитаризацию космоса.
https://ria.ru/20220928/predosterezhenie-1820188010.html
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тони радакин, россия, нато, великобритания, в мире
Тони Радакин, Россия, НАТО, Великобритания, В мире
09:07 02.10.2022 (обновлено: 10:16 02.10.2022)
 
"Просто заткнись". Британцы ответили главе Генштаба после слов о России

Читатели Daily Mail возмутились из-за слов главы Гештаба Британии Радакина о России

© РИА Новости / Алекс Макнотон / Перейти в медиабанкВестминстерский мост через реку Темза в Лондоне
Вестминстерский мост через реку Темза в Лондоне - РИА Новости, 1920, 02.10.2022
© РИА Новости / Алекс Макнотон
Перейти в медиабанк
Вестминстерский мост через реку Темза в Лондоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Читатели британской газеты Daily Mail активно обсуждают заявление глава Генштаба Великобритании Тони Радакина о том, что Россия может нанести удары по стране с разных сторон, в том числе и из космоса.

"Этот старый адмирал никогда не затыкается, он такой же сумасшедший, как Трасс. Кажется, ему нужно постоянное внимание!" — написал один из комментаторов.
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"Больше пугающего бреда", — поддержал другой.

"Просто заткнись со своими домыслами, ты заставляешь людей нервничать", — добавил третий.

"Не нужно атаковать наши корабли, ведь они сами ломаются", — пошутил пользователь.

"Эти идиоты руководят нашими вооруженными силами. Да поможет нам Бог", — резюмировали читатели.

Ранее в интервью Telegraph Тони Радакин заявил, что Москва имеет возможность вывести из строя системы связи и спутники, что фактически изолирует Соединенное Королевство от мира.
Североатлантический альянс в январе опубликовал "Всеобъемлющую политику НАТО в космосе", в которой зафиксировал намерение распространить на космическое пространство принципы коллективной обороны организации. Российский МИД, в свою очередь, что этот шаг носит деструктивный характер и направлен на превращение космического пространства в арену боевых действий. При этом ранее именно Россия выступала за заключение юридически обязывающего соглашения всех космических держав о запрете на милитаризацию космоса.
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