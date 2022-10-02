https://ria.ru/20221002/rossiya-1820940037.html

"Просто заткнись". Британцы ответили главе Генштаба после слов о России

"Просто заткнись". Британцы ответили главе Генштаба после слов о России - РИА Новости, 02.10.2022

"Просто заткнись". Британцы ответили главе Генштаба после слов о России

Читатели британской газеты Daily Mail активно обсуждают заявление глава Генштаба Великобритании Тони Радакина о том, что Россия может нанести удары по стране с... РИА Новости, 02.10.2022

2022-10-02T09:07

2022-10-02T09:07

2022-10-02T10:16

тони радакин

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нато

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МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Читатели британской газеты Daily Mail активно обсуждают заявление глава Генштаба Великобритании Тони Радакина о том, что Россия может нанести удары по стране с разных сторон, в том числе и из космоса. "Этот старый адмирал никогда не затыкается, он такой же сумасшедший, как Трасс. Кажется, ему нужно постоянное внимание!" — написал один из комментаторов. "Больше пугающего бреда", — поддержал другой. "Просто заткнись со своими домыслами, ты заставляешь людей нервничать", — добавил третий. "Не нужно атаковать наши корабли, ведь они сами ломаются", — пошутил пользователь. "Эти идиоты руководят нашими вооруженными силами. Да поможет нам Бог", — резюмировали читатели. Ранее в интервью Telegraph Тони Радакин заявил, что Москва имеет возможность вывести из строя системы связи и спутники, что фактически изолирует Соединенное Королевство от мира.Североатлантический альянс в январе опубликовал "Всеобъемлющую политику НАТО в космосе", в которой зафиксировал намерение распространить на космическое пространство принципы коллективной обороны организации. Российский МИД, в свою очередь, что этот шаг носит деструктивный характер и направлен на превращение космического пространства в арену боевых действий. При этом ранее именно Россия выступала за заключение юридически обязывающего соглашения всех космических держав о запрете на милитаризацию космоса.

https://ria.ru/20220928/predosterezhenie-1820188010.html

https://ria.ru/20221002/zapad-1820868485.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

тони радакин, россия, нато, великобритания, в мире