https://ria.ru/20221002/rkn-1820943896.html

РКН ограничил доступ к музыкальному сервису SoundCloud

РКН ограничил доступ к музыкальному сервису SoundCloud - РИА Новости, 02.10.2022

РКН ограничил доступ к музыкальному сервису SoundCloud

Роскомнадзор ограничил доступ к музыкальному сервису SoundCloud в связи с размещением недостоверной информации о специальной военной операции на Украине,... РИА Новости, 02.10.2022

2022-10-02T09:47

2022-10-02T09:47

2022-10-02T09:47

общество

технологии

украина

россия

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

генеральная прокуратура рф

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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Роскомнадзор ограничил доступ к музыкальному сервису SoundCloud в связи с размещением недостоверной информации о специальной военной операции на Украине, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.В субботу Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры ограничил доступ к странице сайта музыкального сервиса SoundCloud."По требованию Генеральной прокуратуры России Роскомнадзор ограничил доступ к сервису SoundCloud в связи с размещением материалов, содержащих недостоверную информацию относительно сущности специальной военной операции на территории Украины, ее форме, способах ведения боевых действий (атаки на мирное население, удары по объектам гражданской инфраструктуры), о многочисленных жертвах среди мирного населения от рук российских солдат", - сказали в ведомстве.Отмечается, что доступ к сервису был ограничен на территории РФ в связи с неудалением противоправных материалов. В случае удаления запрещенной информации ресурс будет разблокирован, добавили в ведомстве."Подобная фейковая информация в соответствии с законодательством подлежит немедленной блокировке. Вместе с тем в адрес владельца ресурса Роскомнадзором были дважды направлены требования о необходимости удаления запрещенной информации", - уточнили в пресс-службе Роскомнадзора.

https://ria.ru/20220819/rkn-1810790214.html

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общество, технологии, украина, россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), генеральная прокуратура рф