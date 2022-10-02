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РКН ограничил доступ к музыкальному сервису SoundCloud - РИА Новости, 02.10.2022
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РКН ограничил доступ к музыкальному сервису SoundCloud
РКН ограничил доступ к музыкальному сервису SoundCloud - РИА Новости, 02.10.2022
РКН ограничил доступ к музыкальному сервису SoundCloud
Роскомнадзор ограничил доступ к музыкальному сервису SoundCloud в связи с размещением недостоверной информации о специальной военной операции на Украине,... РИА Новости, 02.10.2022
2022-10-02T09:47
2022-10-02T09:47
общество
технологии
украина
россия
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
генеральная прокуратура рф
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Роскомнадзор ограничил доступ к музыкальному сервису SoundCloud в связи с размещением недостоверной информации о специальной военной операции на Украине, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.В субботу Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры ограничил доступ к странице сайта музыкального сервиса SoundCloud."По требованию Генеральной прокуратуры России Роскомнадзор ограничил доступ к сервису SoundCloud в связи с размещением материалов, содержащих недостоверную информацию относительно сущности специальной военной операции на территории Украины, ее форме, способах ведения боевых действий (атаки на мирное население, удары по объектам гражданской инфраструктуры), о многочисленных жертвах среди мирного населения от рук российских солдат", - сказали в ведомстве.Отмечается, что доступ к сервису был ограничен на территории РФ в связи с неудалением противоправных материалов. В случае удаления запрещенной информации ресурс будет разблокирован, добавили в ведомстве."Подобная фейковая информация в соответствии с законодательством подлежит немедленной блокировке. Вместе с тем в адрес владельца ресурса Роскомнадзором были дважды направлены требования о необходимости удаления запрещенной информации", - уточнили в пресс-службе Роскомнадзора.
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общество, технологии, украина, россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), генеральная прокуратура рф
Общество, Технологии, Украина, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Генеральная прокуратура РФ
09:47 02.10.2022
 
РКН ограничил доступ к музыкальному сервису SoundCloud

Роскомнадзор ограничил доступ к сервису SoundCloud из-за фейков

© Фото : Pexels/Andrew NeelДевушка переносит информацию с компьютера
Девушка переносит информацию с компьютера - РИА Новости, 1920, 02.10.2022
© Фото : Pexels/Andrew Neel
Девушка переносит информацию с компьютера. Архивное фото
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Роскомнадзор ограничил доступ к музыкальному сервису SoundCloud в связи с размещением недостоверной информации о специальной военной операции на Украине, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
В субботу Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры ограничил доступ к странице сайта музыкального сервиса SoundCloud.
"По требованию Генеральной прокуратуры России Роскомнадзор ограничил доступ к сервису SoundCloud в связи с размещением материалов, содержащих недостоверную информацию относительно сущности специальной военной операции на территории Украины, ее форме, способах ведения боевых действий (атаки на мирное население, удары по объектам гражданской инфраструктуры), о многочисленных жертвах среди мирного населения от рук российских солдат", - сказали в ведомстве.
Отмечается, что доступ к сервису был ограничен на территории РФ в связи с неудалением противоправных материалов. В случае удаления запрещенной информации ресурс будет разблокирован, добавили в ведомстве.
"Подобная фейковая информация в соответствии с законодательством подлежит немедленной блокировке. Вместе с тем в адрес владельца ресурса Роскомнадзором были дважды направлены требования о необходимости удаления запрещенной информации", - уточнили в пресс-службе Роскомнадзора.
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ОбществоТехнологииУкраинаРоссияФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Генеральная прокуратура РФ
 
 
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