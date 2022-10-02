https://ria.ru/20221002/putin-1820927408.html

В США предположили, что Путин хотел сказать Западу на Красной площади

В США предположили, что Путин хотел сказать Западу на Красной площади - РИА Новости, 02.10.2022

В США предположили, что Путин хотел сказать Западу на Красной площади

Президент России Владимир Путин во время выступления на митинге-концерте на Красной площади предупредил Запад о готовности сражаться до конца, пишет газета New... РИА Новости, 02.10.2022

2022-10-02T02:47

2022-10-02T02:47

2022-10-02T02:47

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денис пушилин

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херсонская область

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МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин во время выступления на митинге-концерте на Красной площади предупредил Запад о готовности сражаться до конца, пишет газета New York Times.Издание считает, что риторика главы государства в отношении конфликта с западными странами была более жесткой, чем раньше.Авторы статьи считают, что российский лидер продемонстрировал остальному миру желание возглавить глобальное движение против гегемонии США.В пятницу Владимир Путин выступил с речью на митинге-концерте на Красной площади в честь итогов референдумов о вхождении в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Он назвал день подписания договоров историческим и отметил, что Москва предоставила жителям этих регионов право выбора, и они его сделали.Незадолго до этого в Георгиевском зале Кремля прошла церемония подписания договоров о принятии в состав России Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Подписи под документами поставили Владимир Путин и главы регионов: Денис Пушилин, Леонид Пасечник, Евгений Балицкий и Владимир Сальдо.

https://ria.ru/20220930/putin-1820671613.html

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в мире, россия, луганская народная республика, украина, леонид пасечник, денис пушилин, владимир путин, херсонская область , запорожская область