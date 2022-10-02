В США предположили, что Путин хотел сказать Западу на Красной площади
NYT: Путин готов сражаться до конца, несмотря на санкции Запада и поставки оружия Украине
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин на митинге-концерте в поддержку присоединения к России ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей
Президент России Владимир Путин на митинге-концерте в поддержку присоединения к России ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Архивное фото
МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин во время выступления на митинге-концерте на Красной площади предупредил Запад о готовности сражаться до конца, пишет газета New York Times.
Издание считает, что риторика главы государства в отношении конфликта с западными странами была более жесткой, чем раньше.
"Путин постарался показать Западу свою решимость: он не поддается давлению санкций и поставок оружия на Украину и будет продолжать сражаться", — говорится в публикации.
Авторы статьи считают, что российский лидер продемонстрировал остальному миру желание возглавить глобальное движение против гегемонии США.
"Он сказал, что Запад не изменился с тех времен, когда он безжалостно колонизировал другие страны и вел войны ради экономической выгоды", — пишет NYT.
В пятницу Владимир Путин выступил с речью на митинге-концерте на Красной площади в честь итогов референдумов о вхождении в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Он назвал день подписания договоров историческим и отметил, что Москва предоставила жителям этих регионов право выбора, и они его сделали.
Незадолго до этого в Георгиевском зале Кремля прошла церемония подписания договоров о принятии в состав России Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Подписи под документами поставили Владимир Путин и главы регионов: Денис Пушилин, Леонид Пасечник, Евгений Балицкий и Владимир Сальдо.
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