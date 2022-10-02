Столтенберг вновь не ответил на вопрос о вступлении Украины в НАТО
Столтенберг уклонился от ответа на вопрос об ускоренном вступлении Украины в НАТО
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции после заседания Совета Россия - НАТО в Брюсселе
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции после заседания Совета Россия - НАТО в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью телекомпании NBC не смог дать однозначный ответ на вопрос об ускоренном присоединении Украины к альянсу. Подобный вопрос задал политику ведущий телеканала NBC.
"НАТО остается приверженной политике открытых дверей. Каждая страна, включая, безусловно, Украину, имеет право выбрать свой путь, в том числе при поиске гарантий безопасности. Любое решение о членстве должно приниматься консенсусом, то есть всеми 30 членами альянса", — заявил он.
Тридцатого сентября президент Владимир Путин и главы Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей подписали договоры о включении этих регионов в состав России. На этом фоне Зеленский заявил, что Киев немедленно подает заявку об ускоренном вступлении в НАТО. Тогда Столтенберг напомнил, что для принятия в военный блок нового члена нужно согласие всех 30 стран-участниц, хотя и пообещал, что НАТО сконцентрирует усилия на оказании Киеву помощи.