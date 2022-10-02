https://ria.ru/20221002/nato-1821049145.html

Столтенберг вновь не ответил на вопрос о вступлении Украины в НАТО

Столтенберг вновь не ответил на вопрос о вступлении Украины в НАТО - РИА Новости, 02.10.2022

Столтенберг вновь не ответил на вопрос о вступлении Украины в НАТО

Генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью телекомпании NBC не смог дать однозначный ответ на вопрос об ускоренном присоединении Украины к альянсу. Подобный вопрос РИА Новости, 02.10.2022

2022-10-02T23:59

2022-10-02T23:59

2022-10-02T23:59

в мире

йенс столтенберг

украина

нато

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МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью телекомпании NBC не смог дать однозначный ответ на вопрос об ускоренном присоединении Украины к альянсу. Подобный вопрос задал политику ведущий телеканала NBC."НАТО остается приверженной политике открытых дверей. Каждая страна, включая, безусловно, Украину, имеет право выбрать свой путь, в том числе при поиске гарантий безопасности. Любое решение о членстве должно приниматься консенсусом, то есть всеми 30 членами альянса", — заявил он.Тридцатого сентября президент Владимир Путин и главы Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей подписали договоры о включении этих регионов в состав России. На этом фоне Зеленский заявил, что Киев немедленно подает заявку об ускоренном вступлении в НАТО. Тогда Столтенберг напомнил, что для принятия в военный блок нового члена нужно согласие всех 30 стран-участниц, хотя и пообещал, что НАТО сконцентрирует усилия на оказании Киеву помощи.

https://ria.ru/20221002/nato-1820976911.html

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Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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Кирилл Иванников

в мире, йенс столтенберг, украина, нато