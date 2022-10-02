Рейтинг@Mail.ru
Столтенберг вновь не ответил на вопрос о вступлении Украины в НАТО - РИА Новости, 02.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221002/nato-1821049145.html
Столтенберг вновь не ответил на вопрос о вступлении Украины в НАТО
Столтенберг вновь не ответил на вопрос о вступлении Украины в НАТО - РИА Новости, 02.10.2022
Столтенберг вновь не ответил на вопрос о вступлении Украины в НАТО
Генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью телекомпании NBC не смог дать однозначный ответ на вопрос об ускоренном присоединении Украины к альянсу. Подобный вопрос РИА Новости, 02.10.2022
2022-10-02T23:59
2022-10-02T23:59
в мире
йенс столтенберг
украина
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0c/1767545183_0:0:3146:1770_1920x0_80_0_0_5b3a32d61507cb728e08e3163a0ecb55.jpg
МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью телекомпании NBC не смог дать однозначный ответ на вопрос об ускоренном присоединении Украины к альянсу. Подобный вопрос задал политику ведущий телеканала NBC."НАТО остается приверженной политике открытых дверей. Каждая страна, включая, безусловно, Украину, имеет право выбрать свой путь, в том числе при поиске гарантий безопасности. Любое решение о членстве должно приниматься консенсусом, то есть всеми 30 членами альянса", — заявил он.Тридцатого сентября президент Владимир Путин и главы Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей подписали договоры о включении этих регионов в состав России. На этом фоне Зеленский заявил, что Киев немедленно подает заявку об ускоренном вступлении в НАТО. Тогда Столтенберг напомнил, что для принятия в военный блок нового члена нужно согласие всех 30 стран-участниц, хотя и пообещал, что НАТО сконцентрирует усилия на оказании Киеву помощи.
https://ria.ru/20221002/nato-1820976911.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Иванников
Кирилл Иванников
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0c/1767545183_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_9fb96de899ce3692ef91494108aad324.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, йенс столтенберг, украина, нато
В мире, Йенс Столтенберг, Украина, НАТО
23:59 02.10.2022
 
Столтенберг вновь не ответил на вопрос о вступлении Украины в НАТО

Столтенберг уклонился от ответа на вопрос об ускоренном вступлении Украины в НАТО

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции после заседания Совета Россия - НАТО в Брюсселе
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции после заседания Совета Россия - НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 02.10.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции после заседания Совета Россия - НАТО в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью телекомпании NBC не смог дать однозначный ответ на вопрос об ускоренном присоединении Украины к альянсу. Подобный вопрос задал политику ведущий телеканала NBC.
"НАТО остается приверженной политике открытых дверей. Каждая страна, включая, безусловно, Украину, имеет право выбрать свой путь, в том числе при поиске гарантий безопасности. Любое решение о членстве должно приниматься консенсусом, то есть всеми 30 членами альянса", — заявил он.
Флаги стран-участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 02.10.2022
Вчера, 14:33
Девять европейских стран поддержали вступление Украины в НАТО
Тридцатого сентября президент Владимир Путин и главы Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей подписали договоры о включении этих регионов в состав России. На этом фоне Зеленский заявил, что Киев немедленно подает заявку об ускоренном вступлении в НАТО. Тогда Столтенберг напомнил, что для принятия в военный блок нового члена нужно согласие всех 30 стран-участниц, хотя и пообещал, что НАТО сконцентрирует усилия на оказании Киеву помощи.
 
В миреЙенс СтолтенбергУкраинаНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала